Nitish Ministers Dept List: नीतीश ने बांटे मंत्रालय, सम्राट को होम; BJP, JDU, LJP, HAM, RLM के विभाग
Bihar Nitish Cabinet Ministers Department List: नीतीश कुमार ने शपथ ग्रहण के अगले दिन बिहार के 26 मंत्रियों को विभाग बांट दिए हैं। गृह नीतीश ने रखा है। सम्राट चौधरी को फिर वित्त मिला है। भाजपा, जदयू, लोजपा, हम और रालोमो को मिले मंत्रालय की सूची।
Bihar Nitish Cabinet Mantri Vibhag List: बिहार के दसवीं बार मुख्यमंत्री बने सीएम नीतीश कुमार ने शपथ ग्रहण के अगले दिन एनडीए सरकार में शामिल 26 कैबिनेट मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा कर दिया है। सीएम नीतीश ने पहली बार गृह मंत्रालय छोड़ दिया है। बीजेपी के डिप्टी सीएम बिहार के नए गृह मंत्री होंगे। दूसरे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को भूमि राजस्व एवं खनन विभाग मिला है। नीतीश कैबिनेट में सीएम समेत बीजेपी के 14, जेडीयू के 9, चिराग पासवान की एलजेपी-आर के 2, जीतनराम मांझी की एचएएम और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम को 1 मंत्री पद मिला है।
चिराग पासवान की लोजपा-आर के दो मंत्रियों संजय पासवान गन्ना उद्योग विभाग और संजय सिंह को लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण यानी पीएचईडी विभाग मिला है। जीतनराम मांझी के बेटे संतोष सुमन लघु जल संसाधन विभाग, जबकि उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश पंचायती विभाग के मंत्री बनाए गए हैं। बीजेपी के दिलीप जायसवाल नए उद्योग मंत्री होंगे। रामकृपाल यादव को कृषि मंत्री बनाया गया है। नितिन नबीन के पास पथ निर्माण और नगर विकास मंत्रालय रहेगा। बिजेंद्र यादव ऊर्जा, श्रवण कुमार ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री बने रहेंगे।
बिहार में नीतीश सरकार में किस विभाग के मंत्री कौन, पूरी सूची
|नाम
|पद
|पार्टी
|विभाग 01
|विभाग 02
|नीतीश कुमार
|मुख्यमंत्री
|जेडीयू
|घोषणा नहीं
|सम्राट चौधरी
|डिप्टी सीएम
|बीजेपी
|गृह
|विजय कुमार सिन्हा
|डिप्टी सीएम
|बीजेपी
|भूमि, राजस्व
|खान, भूतत्व
|विजय कुमार चौधरी
|मंत्री
|जेडीयू
|जल संसाधन
|भवन निर्माण
|बिजेंद्र प्रसाद यादव
|मंत्री
|जेडीयू
|ऊर्जा
|श्रवण कुमार
|मंत्री
|जेडीयू
|ग्रामीण विकास
|मंगल पांडेय
|मंत्री
|बीजेपी
|स्वास्थ्य
|कानून
|दिलीप जायसवाल
|मंत्री
|बीजेपी
|उद्योग
|अशोक चौधरी
|मंत्री
|जेडीयू
|ग्रामीण कार्य
|लेशी सिंह
|मंत्री
|जेडीयू
|खाद्य, उपभोक्ता
|मदन साहनी
|मंत्री
|जेडीयू
|समाज कल्याण
|नितिन नबीन
|मंत्री
|बीजेपी
|पथ निर्माण
|नगर विकास
|रामकृपाल यादव
|मंत्री
|बीजेपी
|कृषि
|संतोष सुमन
|मंत्री
|हम
|लघु जल संसाधन
|सुनील कुमार
|मंत्री
|जेडीयू
|शिक्षा
|जमा खान
|मंत्री
|जेडीयू
|अल्पसंख्यक कल्याण
|संजय सिंह टाइगर
|मंत्री
|बीजेपी
|श्रम संसाधन
|अरुण शंकर प्रसाद
|मंत्री
|बीजेपी
|पर्यटन
|कला, संस्कृति, युवा
|सुरेंद्र मेहता
|मंत्री
|बीजेपी
|पशु, मत्स्य धन
|नारायण प्रसाद
|मंत्री
|बीजेपी
|आपदा प्रबंधन
|रमा निषाद
|मंत्री
|बीजेपी
|पिछड़ा कल्याण
|लखेंद्र कुमार रौशन
|मंत्री
|बीजेपी
|एससी एसटी कल्याण
|श्रेयसी सिंह
|मंत्री
|बीजेपी
|खेल
|आईटी
|प्रमोद कुमार
|मंत्री
|बीजेपी
|सहकारिता
|संजय पासवान
|मंत्री
|लोजपा
|गन्ना उद्योग
|संजय कुमार सिंह
|मंत्री
|लोजपा
|पीएचईडी
|दीपक प्रकाश
|मंत्री
|रालोमो
|पंचायती राज
