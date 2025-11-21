Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsNitish Cabinet Ministers Department List CM keeps home Samrat got Finance know BJP JDU LJP HAM RLM Mantri Vibhag Soochi
Nitish Ministers Dept List: नीतीश ने बांटे मंत्रालय, सम्राट को होम; BJP, JDU, LJP, HAM, RLM के विभाग

Nitish Ministers Dept List: नीतीश ने बांटे मंत्रालय, सम्राट को होम; BJP, JDU, LJP, HAM, RLM के विभाग

संक्षेप:

Bihar Nitish Cabinet Ministers Department List: नीतीश कुमार ने शपथ ग्रहण के अगले दिन बिहार के 26 मंत्रियों को विभाग बांट दिए हैं। गृह नीतीश ने रखा है। सम्राट चौधरी को फिर वित्त मिला है। भाजपा, जदयू, लोजपा, हम और रालोमो को मिले मंत्रालय की सूची।

Fri, 21 Nov 2025 06:12 PMJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
share Share
Follow Us on

Bihar Nitish Cabinet Mantri Vibhag List: बिहार के दसवीं बार मुख्यमंत्री बने सीएम नीतीश कुमार ने शपथ ग्रहण के अगले दिन एनडीए सरकार में शामिल 26 कैबिनेट मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा कर दिया है। सीएम नीतीश ने पहली बार गृह मंत्रालय छोड़ दिया है। बीजेपी के डिप्टी सीएम बिहार के नए गृह मंत्री होंगे। दूसरे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को भूमि राजस्व एवं खनन विभाग मिला है। नीतीश कैबिनेट में सीएम समेत बीजेपी के 14, जेडीयू के 9, चिराग पासवान की एलजेपी-आर के 2, जीतनराम मांझी की एचएएम और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम को 1 मंत्री पद मिला है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

चिराग पासवान की लोजपा-आर के दो मंत्रियों संजय पासवान गन्ना उद्योग विभाग और संजय सिंह को लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण यानी पीएचईडी विभाग मिला है। जीतनराम मांझी के बेटे संतोष सुमन लघु जल संसाधन विभाग, जबकि उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश पंचायती विभाग के मंत्री बनाए गए हैं। बीजेपी के दिलीप जायसवाल नए उद्योग मंत्री होंगे। रामकृपाल यादव को कृषि मंत्री बनाया गया है। नितिन नबीन के पास पथ निर्माण और नगर विकास मंत्रालय रहेगा। बिजेंद्र यादव ऊर्जा, श्रवण कुमार ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री बने रहेंगे।

बिहार में नीतीश सरकार में किस विभाग के मंत्री कौन, पूरी सूची

बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।
नामपदपार्टीविभाग 01विभाग 02
नीतीश कुमारमुख्यमंत्रीजेडीयूघोषणा नहीं
सम्राट चौधरीडिप्टी सीएमबीजेपीगृह
विजय कुमार सिन्हाडिप्टी सीएमबीजेपीभूमि, राजस्वखान, भूतत्व
विजय कुमार चौधरीमंत्रीजेडीयूजल संसाधनभवन निर्माण
बिजेंद्र प्रसाद यादवमंत्रीजेडीयूऊर्जा
श्रवण कुमारमंत्रीजेडीयूग्रामीण विकास
मंगल पांडेयमंत्रीबीजेपीस्वास्थ्यकानून
दिलीप जायसवालमंत्रीबीजेपीउद्योग
अशोक चौधरीमंत्रीजेडीयूग्रामीण कार्य
लेशी सिंहमंत्रीजेडीयूखाद्य, उपभोक्ता
मदन साहनीमंत्रीजेडीयूसमाज कल्याण
नितिन नबीनमंत्रीबीजेपीपथ निर्माणनगर विकास
रामकृपाल यादवमंत्रीबीजेपीकृषि
संतोष सुमनमंत्रीहमलघु जल संसाधन
सुनील कुमारमंत्रीजेडीयूशिक्षा
जमा खानमंत्रीजेडीयूअल्पसंख्यक कल्याण
संजय सिंह टाइगरमंत्रीबीजेपीश्रम संसाधन
अरुण शंकर प्रसादमंत्रीबीजेपीपर्यटनकला, संस्कृति, युवा
सुरेंद्र मेहतामंत्रीबीजेपीपशु, मत्स्य धन
नारायण प्रसादमंत्रीबीजेपीआपदा प्रबंधन
रमा निषादमंत्रीबीजेपीपिछड़ा कल्याण
लखेंद्र कुमार रौशनमंत्रीबीजेपीएससी एसटी कल्याण
श्रेयसी सिंहमंत्रीबीजेपीखेलआईटी
प्रमोद कुमारमंत्रीबीजेपीसहकारिता
संजय पासवानमंत्रीलोजपागन्ना उद्योग
संजय कुमार सिंहमंत्रीलोजपापीएचईडी
दीपक प्रकाशमंत्रीरालोमोपंचायती राज
ये भी पढ़ें:राजपूत सबसे आगे; नीतीश सरकार में कितने भूमिहार, यादव, ब्राह्मण, दलित बने मंत्री?
ये भी पढ़ें:नीतीश के आधे मंत्री मगध, मिथिला और अंग से; पीछे रहे तिरहुत, सीमांचल, शाहाबाद

सम्राट चौधरी, बीजेपी: गृह मंत्रालय

विजय सिन्हा, बीजेपी: भूमि-राजस्व और खनन-भूतत्व मंत्रालय

विजय चौधरी, जेडीयू: जल संसाधन और भवन निर्माण मंत्रालय

बिजेंद्र यादव, जेडीयू: उर्जा मंत्रालय

श्रवण कुमार, जेडीयू: ग्रामीण विकास मंत्रालय

मंगल पांडे, बीजेपी: स्वास्थ्य और कानून मंत्रालय

दिलीप जायसवाल, जेडीयू, बीजेपी: उद्योग मंत्रालय

अशोक चौधरी, जेडीयू: ग्रामीण कार्य मंत्रालय

लेशी सिंह, जेडीयू: खाद्य उपभोक्ता मंत्रालय

मदन सहनी, जेडीयू: समाज कल्याण मंत्रालय

नितिन नवीन, बीजेपी: पथ निर्माण और नगर विकास मंत्रालय

रामकृपाल यादव, बीजेपी: कृषि मंत्रालय

संतोष सुमन, हम: लघु जल संसाधन मंत्रालय

सुनील कुमार, जेडीयू: शिक्षा मंत्रालय

जमा खान, जेडीयू: अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय

संजय टाइगर, बीजेपी: श्रम संसाधन मंत्रालय

अरुण शंकर प्रसाद, बीजेपी: कला, संस्कृति, युवा और पर्यटन मंत्रालय

सुरेन्द्र मेहता, बीजेपी: पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्रालय

नारायण प्रसाद, बीजेपी: आपदा प्रबंधन मंत्रालय

रमा निषाद, बीजेपी: पिछड़ा- पिछड़ा, अति पिछड़ा कल्याण मंत्रालय

लखेन्द्र रोशन, बीजेपी: एससी-एसटी कल्याण मंत्रालय

श्रेयसी सिंह, बीजेपी: खेल और आईटी मंत्रालय

प्रमोद कुमार, बीजेपी: सहकारिता मंत्रालय

संजय कुमार, लोजपा: गन्ना उद्योग मंत्रालय

संजय सिंह, लोजपा: पीएचईडी मंत्रालय

दीपक प्रकाश, रालोमो: पंचायती राज मंत्रालय

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat
राजनीतिक, सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और अपराध जैसे विषयों पर लिखना पसंद है। मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं, अभी बिहार कवर कर रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे-2-न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे संस्थानों में काम कर चुके हैं। समाचार के अलावा साहित्य पठन-लेखन में भी रुचि है। और पढ़ें
Nitish Kumar Samrat Choudhary Bihar Cabinet अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।