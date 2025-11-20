राजपूत सबसे आगे; नीतीश कैबिनेट में भूमिहार, यादव, ब्राह्मण, दलित, निषाद या बाकी जातियों से कितने मंत्री?
संक्षेप: Nitish Cabinet Ministers Caste Equation List: नीतीश सरकार में सीएम समेत 27 मंत्रियों ने शपथ ली है। जाति के हिसाब से सबसे ज्यादा 4 राजपूत मंत्री बने हैं। दलित समाज से 5 बने तो हैं, लेकिन जाति गिनने पर वो ठाकुर से पीछे हैं।
Nitish Cabinet Ministers Caste Equation List: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की 10वीं सरकार में सीएम, दो डिप्टी सीएम समेत कुल 27 मंत्रियों ने शपथ ले ली है। नीतीश के 26 कैबिनेट मंत्रियों में भाजपा के 14, जदयू के 9, लोजपा-आर के 2, हम और रालोमो के 1-1 नेता शामिल हैं। एनडीए की 8वीं सरकार में सीएम समेत 27 मिनिस्टर की जातियों को देखें तो जीतनराम मांझी और उपेंंद्र कुशवाहा ने अपने-अपने बेटे को मंत्री बनवा लिया है। नीतीश, अमित शाह और चिराग पासवान ने अपने सपोर्ट बेस और भविष्य की राजनीति के हिसाब से मंत्री बनाए हैं। 4 मंत्री के साथ राजपूत इस बार भी सबसे आगे है। पिछली बार भी 5 ठाकुर मंत्री बने थे। दलित समाज से 5 मंत्री बनाए गए हैं, लेकिन उनके अंदर जाति के स्तर पर राजपूत बहुत आगे हैं। दलितों में सबसे ज्यादा दुसाध (पासवान) से 2, जबकि 1-1 मुसहर, रविदास और पासी मंत्री बने हैं।
नीतीश कुमार के नए मंत्रिमंडल में 4 राजपूत के बाद कुर्मी, कोइरी, भूमिहार, यादव, निषाद और दुसाध को 2-2 मंत्री का पद मिला है। 1-1 मंत्री पद से सरकार में हिस्सेदारी पाने वाली जातियों में ब्राह्मण, रविदास, मुसहर, पासी, कलवार, कायस्थ, सूड़ी, धानुक, तेली और कानू भी शामिल हैं। मुसलमान से जेडीयू के जमा खान फिर से मंत्री बन गए हैं।
नीतीश कुमार की कैबिनेट में शामिल मंत्रियों की जाति की पूरी लिस्ट नीचे देखिए।
|नाम
|पद
|पार्टी
|जाति
|नीतीश कुमार
|मुख्यमंत्री
|जेडीयू
|कुर्मी
|सम्राट चौधरी
|उप-मुख्यमंत्री
|बीजेपी
|कोइरी
|विजय कुमार सिन्हा
|उप-मुख्यमंत्री
|बीजेपी
|भूमिहार
|विजय कुमार चौधरी
|मंत्री
|जेडीयू
|भूमिहार
|बिजेंद्र प्रसाद यादव
|मंत्री
|जेडीयू
|यादव
|श्रवण कुमार
|मंत्री
|जेडीयू
|कुर्मी
|मंगल पांडेय
|मंत्री
|बीजेपी
|ब्राह्मण
|दिलीप जायसवाल
|मंत्री
|बीजेपी
|कलवार
|अशोक चौधरी
|मंत्री
|जेडीयू
|दलित
|लेशी सिंह
|मंत्री
|जेडीयू
|राजपूत
|मदन साहनी
|मंत्री
|जेडीयू
|निषाद
|नितिन नबीन
|मंत्री
|बीजेपी
|कायस्थ
|रामकृपाल यादव
|मंत्री
|बीजेपी
|यादव
|संतोष सुमन
|मंत्री
|हम
|दलित
|सुनील कुमार
|मंत्री
|जेडीयू
|दलित
|जमा खान
|मंत्री
|जेडीयू
|मुसलमान
|संजय सिंह टाइगर
|मंत्री
|बीजेपी
|राजपूत
|अरुण शंकर प्रसाद
|मंत्री
|बीजेपी
|सूड़ी
|सुरेंद्र मेहता
|मंत्री
|बीजेपी
|धानुक
|नारायण प्रसाद
|मंत्री
|बीजेपी
|तेली
|रमा निषाद
|मंत्री
|बीजेपी
|निषाद
|लखेंद्र कुमार रौशन
|मंत्री
|बीजेपी
|दलित
|श्रेयसी सिंह
|मंत्री
|बीजेपी
|राजपूत
|प्रमोद कुमार
|मंत्री
|बीजेपी
|कानू
|संजय पासवान
|मंत्री
|लोजपा-आर
|दलित
|संजय कुमार सिंह
|मंत्री
|लोजपा-आर
|राजपूत
|दीपक प्रकाश
|मंत्री
|रालोमो
|कोइरी