Hindi NewsBihar NewsNitish Cabinet Minister Full List Samrat Vijay others from NDA BJP JDU Chirag LJP Manjhi HAM Kushwha RLM 10th Ministry
नीतीश की मंत्री लिस्ट में सम्राट, विजय संग और कौन-कौन? राजभवन घनघना रहा नेताओं के फोन

नीतीश की मंत्री लिस्ट में सम्राट, विजय संग और कौन-कौन? राजभवन घनघना रहा नेताओं के फोन

संक्षेप: Nitish Govt Cabinet Minister List: नीतीश कुमार आज 10वीं बार बिहार के सीएम पद की शपथ ले रहे हैं। एनडीए की 8वीं सरकार है। सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा के अलावा बीजेपी, जेडीयू, लोजपा, हम और रालोमो के मंत्री भी शपथ लेंगे।

Thu, 20 Nov 2025 11:06 AMRitesh Verma लाइव हिन्दुस्तान, पटना
Nitish Govt Cabinet Minister List: बिहार में नीतीश कुमार की 10वीं सरकार के मंत्री कुछ देर बाद पटना के गांधी मैदान में शपथ लेंगे। बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की यह 8वीं सरकार है। नीतीश के साथ आज एनडीए के पांच घटक दल बीजेपी, जेडीयू, लोजपा-आर, हम और रालोमो से लगभग डेढ़ दर्जन मंत्री शपथ ले सकते हैं। जीतनराम मांझी की हम से संतोष सुमन का नाम तय है। चिराग पासवान की लोजपा-आर से राजू तिवारी का नाम पक्का है। उपेंद्र कुशवाहा की रालोमो से पत्नी स्नेहलता कुशवाहा या बेटा दीपक प्रकाश या माधव आनंद के नाम की चर्चा है लेकिन अभी तक पक्का पता नहीं चला है।

नीतीश ने कल जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) के विधानमंडल दल की बैठक के दौरान आज शपथ लेने वाले मंत्रिमंडल की साइज छोटी रहने का संकेत दिया था और कहा था कि खरमास खत्म होने के बाद कैबिनेट विस्तार में बाकी मंत्री बनाए जाएंगे। नीतीश कुमार के साथ शपथ लेने वाले मंत्रियों को राजभवन से फोन जाने लगा है, लेकिन उसकी सूचना बाहर आने का इंतजार है। कुछ नाम जो तय दिख रहे हैं, उनकी लिस्ट आप नीचे देख सकते हैं। बाकी मंत्रियों के नाम जैसे-जैसे कन्फर्म हो रहे हैं, हम इस खबर को वैसे-वैसे अपडेट करते रहेंगे।

Nitish Govt 10th Ministry Cabinet Minister List

नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री- जेडीयू

सम्राट चौधरी- उप-मुख्यमंत्री- बीजेपी

विजय कुमार सिन्हा- उप-मुख्यमंत्री, बीजेपी

विजय कुमार चौधरी- मंत्री, जेडीयू

लेशी सिंह- मंत्री, जेडीयू

संतोष सुमन- मंत्री, हम

राजू तिवारी- मंत्री, लोजपा-आर

स्नेहलता कुशवाहा या दीपक प्रकाश- मंत्री, रालोमो

Ritesh Verma

लेखक के बारे में

Ritesh Verma
रीतेश वर्मा लगभग ढाई दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। बिहार में दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने के बाद दिल्ली-एनसीआर में विराट वैभव, दैनिक भास्कर, आज समाज, बीबीसी हिन्दी, स्टार न्यूज, सहारा समय और इंडिया न्यूज के लिए अलग-अलग भूमिका में काम कर चुके हैं। और पढ़ें
