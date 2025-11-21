Hindustan Hindi News
नीतीश सरकार में जेडीयू के मंत्रियों की लिस्ट आ गई; किसे कौन सा मंत्रालय मिला, यहां पढ़े

संक्षेप:

Nitish Cabinet JDU Mantri Vibhag List: नीतीश कुमार ने सभी 26 मंत्रियों के बीच विभाग का बंटवारा कर दिया है। विजय चौधरी, अशोक चौधरी, लेसी सिंह समेत जदयू के सभी मंत्रियों की लिस्ट विभाग के साथ जारी कर दिया गया है।

Fri, 21 Nov 2025 05:48 PMSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
Nitish Cabinet JDU Mantri Vibhag List: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एनडीए की नई सरकार के 26 कैबिनेट मंत्रियों के बीच विभागों और मंत्रालयों का बंटवारा कर दिया है। जेडीयू कोटे के सभी मंत्रियों के विभागों की लिस्ट आ गई है। विजय चौधरी को जल संसाधन विभाग को अशोक चौधरी को ग्रामीण कार्य की जिम्मेदारी दी गई है। जदयू को कुल मिलाकर 12 मंत्रालय मिले हैंं।

जेडीयू के मंत्रियों की उनके विभागों के साथ लिस्ट

विजय कुमार चौधरी- जल संसाधन, भवन निर्माण विभाग

बिजेंद्र प्रसाद यादव- वित्त विभाग, उर्जा विभाग

श्रवण कुमार- ग्रामीण विकास

अशोक चौधरी- ग्रामीण कार्य विभाग

लेशी सिंह जेडीयू- खाद्य उपभोक्ता

मदन साहनी- समाज कल्याण

सुनील कुमार- शिक्षा

जमा खान- अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

