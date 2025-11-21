Hindustan Hindi News
नीतीश सरकार में BJP के कैबिनेट मंत्रियों के विभाग की लिस्ट आ गई, किसे कौन सा मंत्रालय मिला?

नीतीश सरकार में BJP के कैबिनेट मंत्रियों के विभाग की लिस्ट आ गई, किसे कौन सा मंत्रालय मिला?

संक्षेप:

Nitish Cabinet BJP Mantri Vibhag List: नीतीश कुमार ने मंत्रियों के बीच विभाग का बंटवारा कर दिया है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को गृह मंत्रालय तो विजय सिन्हा को भूमि-राजस्व और खान-भूतत्व मंत्रालय मिला है।

Fri, 21 Nov 2025 06:01 PMRitesh Verma लाइव हिन्दुस्तान, पटना
Nitish Cabinet BJP Mantri Vibhag List: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एनडीए की नई सरकार के 26 कैबिनेट मंत्रियों के बीच विभागों और मंत्रालयों का बंटवारा कर दिया है। बीजेपी कोटे से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को गृह मंत्रालय का जिम्मा मिला है। बिहार में भाजपा के वो पहले गृह मंत्री बने हैं। इससे पहले की सरकारों में नीतीश होम मिनिस्ट्री अपने पास ही रखते थे। सुशील मोदी के डिप्टी सीएम कार्यकाल में बिहार के गृहमंत्री हमेशा नीतीश ही रहे। भाजपा के ही दूसरे उप-मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा भूमि और राजस्व, खान एवं भूतत्व मंत्रालय के मंत्री बनाए गए हैं।

पहले की सरकारों में मंत्री रह चुके मंगल पांडेय को स्वास्थ्य और कानून, दिलीप जायसवाल को उद्योग, नितिन नबीन को पथ निर्माण और नगर विकास, सुरेंद्र मेहता को पशु एवं मत्स्य संसाधन, नारायण प्रसाद को आपदा प्रबंधन, प्रमोद कुमार को सहकारिता और पर्यवारण, वन व जलवायु परिवर्तन विभाग मिला है। बिहार में पहली बार मंत्री बने रामकृपाल यादव को कृषि, संजय सिंह टाइगर को श्रम संसाधन विभाग, अरुण शंकर प्रसाद को पर्यटन और कला, संस्कृति व युवा, रमा निषाद को पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, लखेंद्र रौशन को अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग और श्रेयसी सिंह को सूचना प्रोद्योगिकी और खेल मंत्रालय मिला है।

बिहार में नीतीश सरकार में किस विभाग के मंत्री कौन, पूरी सूची

नीतीश कुमार, जेडीयू- अभी स्पष्ट नहीं

सम्राट चौधरी, बीजेपी: गृह मंत्रालय

विजय सिन्हा, बीजेपी: भूमि-राजस्व और खनन-भूतत्व मंत्रालय

विजय चौधरी, जेडीयू: जल संसाधन और भवन निर्माण मंत्रालय

बिजेंद्र यादव, जेडीयू: उर्जा मंत्रालय

श्रवण कुमार, जेडीयू: ग्रामीण विकास मंत्रालय

मंगल पांडे, बीजेपी: स्वास्थ्य और कानून मंत्रालय

दिलीप जायसवाल, जेडीयू, बीजेपी: उद्योग मंत्रालय

अशोक चौधरी, जेडीयू: ग्रामीण कार्य मंत्रालय

लेशी सिंह, जेडीयू: खाद्य उपभोक्ता मंत्रालय

मदन सहनी, जेडीयू: समाज कल्याण मंत्रालय

नितिन नवीन, बीजेपी: पथ निर्माण और नगर विकास मंत्रालय

रामकृपाल यादव, बीजेपी: कृषि मंत्रालय

संतोष सुमन, हम: लघु जल संसाधन मंत्रालय

सुनील कुमार, जेडीयू: शिक्षा मंत्रालय

जमा खान, जेडीयू: अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय

संजय टाइगर, बीजेपी: श्रम संसाधन मंत्रालय

अरुण शंकर प्रसाद, बीजेपी: कला, संस्कृति, युवा और पर्यटन मंत्रालय

सुरेन्द्र मेहता, बीजेपी: पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्रालय

नारायण प्रसाद, बीजेपी: आपदा प्रबंधन मंत्रालय

रमा निषाद, बीजेपी: पिछड़ा- पिछड़ा, अति पिछड़ा कल्याण मंत्रालय

लखेन्द्र रोशन, बीजेपी: एससी-एसटी कल्याण मंत्रालय

श्रेयसी सिंह, बीजेपी: खेल और आईटी मंत्रालय

प्रमोद कुमार, बीजेपी: सहकारिता मंत्रालय

संजय कुमार, लोजपा: गन्ना उद्योग मंत्रालय

संजय सिंह, लोजपा: पीएचईडी मंत्रालय

दीपक प्रकाश, रालोमो: पंचायती राज मंत्रालय

