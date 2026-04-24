97 हजार छात्रों का लोन मंजूर पर 46 हजार को ही मिले, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का यह कैसा हाल?
शिक्षा ऋण नहीं मिलने से विद्यार्थियों के साथ अभिभावक भी परेशान हैं। ऐसे छात्र-छात्राओं का संस्थान से नाम कटने का खतरा भी बढ़ गया है।
Bihar Student Credit Card: बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का हाल ठीक नहीं है। 2025-26 सत्र के लिए शिक्षा विभाग ने 95 हजार 220 छात्र-छात्राओं को शिक्षा ऋण देने का लक्ष्य रखा था। लक्ष्य से ज्यादा 97 हजार विद्यार्थियों का ऋण स्कीकृत हुआ पर 46 हजार को मिला है। 51 हजार से अधिक छात्र-छात्राओं को राशि मिलने का इंतजार है। सबसे अधिक पटना में 3536 विद्यार्थियों का शिक्षा ऋण लंबित है।
शिक्षा ऋण नहीं मिलने से विद्यार्थियों के साथ अभिभावक भी परेशान हैं। ऐसे छात्र-छात्राओं का संस्थान से नाम कटने का खतरा भी बढ़ गया है। राशि आवंटन की कमी और जांच में देरी से ऋण की राशि समय पर नहीं जा रही है। छात्र-छात्राओं को शिक्षा ऋण की राशि चार-पांच माह पहले ही मिल जानी थी, लेकिन राशि आवंटन नहीं होने से देर हो रही है। शिक्षा वित्त निगम में प्रबंध निदेशक के पद भी काफी दिनों तक खाली रहने से भी राशि नहीं जा सकी। एक और कारण है कि डीआरसीसी (जिला पंजीकरण एवं परामर्श केंद्र) से आवेदन करने वाले छात्र-छात्राओं के कागजात की जांच की जाती है। यहां से जांच होने के बाद थर्ड पार्टी (टीपी) से संस्थान में जाकर ऑनलाइन और ऑफलाइन जांच करायी जाती है। इसके लिए टीपी को 60 दिनों का समय दिया जाता है।
शिक्षा लोन अब ब्याज मुक्त
बीते विस चुनाव के पूर्व सरकार ने स्टूडेंट क्रेडिट योजना के तहत दिये जाने वाले शिक्षा लोन को ब्याज मुक्त कर दिया था। छात्रों को 4% ब्याज और छात्राओं, ट्रांसजेंडर, दिव्यांग छात्र-छात्राओं को एक प्रतिशत ब्याज पर ऋण देने का प्रावधान था। सरकार द्वारा राज्य शिक्षा वित्त निगम के माध्यम शिक्षा ऋण संस्थानों को भेजी जाती है।
इन 10 जिलों में सबसे अधिक विद्यार्थियों का शिक्षा लोन लंबित
पटना 3536, मुजफ्फरपुर 3230, पूर्वी चंपारण 2439, समस्तीपुर 2313, वैशाली 2082, सीवान 2011, पश्चिम चंपारण 1940, गया 1912 बेगूसराय 1833, रोहतास 1804
राज्य के विभिन्न जिलों में योजना का हाल
जिला, स्वीकृत, लोन मिला, लंबित मामले
अररिया- 1974 865 1109
अरवल- 809 381 428
औरंगाबाद- 2977 1547 1030
बांका- 1061 499 562
बेगूसराय- 3684 1851 1833
भागलपुर- 2203 911 1292
भोजपुर- 3616 1484 2132
बक्सर- 1607 805 802
दरभंगा- 2357 1200 1157
गया- 3983 2071 1912
गोपालगंज- 2433 1193 1240
जमुई- 1261 465 796
जहानाबाद- 1569 755 814
कैमूर- 2892 1091 1801
कटिहार- 1285 607 678
खगड़िया- 1524 808 716
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें