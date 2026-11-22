मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि एनडीए में नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के बीच मजबूत युगलबंदी है। यहां आपस में सबके दिल मिले हुए हैं। कांग्रेस-राजद एक दूसरे को समाप्त करने में लगे हैं।

पटना और वैशाली के बीच बने कच्ची दरगाह-राघोपुर-बिदुपुर पुल नीतीश सेतु के नामाकरण पर सियासत जारी है। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। विपक्षी कांग्रेस के नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि इसी प्रकार से बीजेपी जदयू के साथ वही व्यवहार करेगी जैसा अन्य सहयोगियों के साथ किया। बीजेपी अपने फायदे के लिए किसी का इस्तेमाल करती है और उसके बाद फेंक देती है। राजद छोड़कर बीजेपी में पहुंचे मृत्युंजय तिवारी ने कांग्रेस नेता के इस बयान पर पलटवार किया है। कहा कि राजद और कांग्रेस एक दूसरे को समाप्त करने में लगे हैं। यहां नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के बीच पक्की युगलबंदी है। वे जदयू की चिंता नहीं करें।

सुरजेवाला ने पटना में रविवार को यह बयान दिया। पत्रकारों ने जब मृत्युंजय तिवारी से इस पर प्रतिक्रिया ली तो कांग्रेस और राजद दोनों पर भड़क गए। कहा कि 2025 विधानसा चुनाव में दोनों आपस में लड़े। एमएलसी चुनाव में भी वही हाल रहा। ये दोनों दल एक दूसरे को समाप्त करने में लगे हैं। उन्होंने कहा कि यूपी चुनाव में अखिलेश यादव इन्हें कितनी सीट देंगे इसकी चिंता करें। कांग्रेस अपने गठबंधन और पार्टी को बचाए। इनकी स्थिति ऐसी है कि हाथ मिलाना है और फोटो खिंचाना है। मौका पड़ेगा तो कांग्रेस, राजद और समाजवादी पार्टी आपस में ही भिड़ जाएंगे।

नकारात्मक राजनीति नहीं करे विपक्ष मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि एनडीए में नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के बीच मजबूत युगलबंदी है। यहां आपस में सबके दिल मिले हुए हैं। जदयू की चिंता करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सक्षम हैं। लोगों ने देखा है कि हमारी नीति सिर्फ विकास की है। विपक्षी नेता बकवास नहीं करें, खुद को बचाएं। उन्होंने कांग्रेस और राजद पर नकारात्मक राजनीति करने का आरोप लगाया। कहा कि यही हाल रहा तो अगली बार विधानसभा का मुंह भी नहीं देख पाएंगे।