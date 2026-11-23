जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने प्रशांत किशोर पर हमला किया है। कहा है कि जदयू को विधानसभा चुनाव में 25 के बदले 75 सीटें मिलीं। वे राजनीति से सन्यास लेने वाले बयान को याद करना चाहिए।

भारतीय जनता पार्टी(बीजेपी) और जनता दल यूनाइटेड(जेडीयू) के रिश्तों पर जन सुराज पार्टी नेता सह बांकीपुर विधायक प्रशांत किशोर की टिप्पणी से सियासत सुलग गई है। जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने पीके को उनके सन्यास लेने वाले बयान की याद दिला दी है। पीके ने कहा था कि जदयू में बीजेपी के एजेंट हैं जो पार्टी चला रहे हैं और नीतीश कुमार को साइड कर रहे हैं ताकि जदयू का बीजेपी में आसानी से विलय हो जाए। वैशाली के राजापाकर स्थित जाफरपट्टी की सभा में पीएम के नहीं होने के सवाल पर पीके ने यह बयान दिया था।

राजीव रंजन ने कहा है कि प्रशांत किशोर ऐसे ही बोलते रहते हैं। वे बड़बोले नेता बन गए हैं। नीतीश कुमार पर कोई टिप्पणी करने से पहले उन्हें अपने पहले के दावे को याद करना चाहिए। प्रशांत किशोर ने कहा था कि अगर बिहार में 25 सीटें भी जनता दल यूनाइटेड जीत जाए, तो वह संन्यास ले लेंगे। जदयू ने 2025 के चुनाव में जदयू ने 85 सीटों पर जीत दर्ज किया। अब वे क्या करेंगे।

प्रशांत किशोर का दावा हास्यास्पद राजीव रंजन ने आगे कहा कि लगातार प्रशांत किशोर लंबे-लंबे बयान तो दे रहे हैं लेकिन, संन्यास की उन्हें याद भी नहीं आती है। वे 85 एमएलए की पार्टी के खत्म होने का दावा करते हैं और वह तो इकलौते। प्रशांत किशोर अपनी पार्टी के एकमात्र विधायक हैं। ऐसे हास्यास्पद दावों से बिहार की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम नहीं कर पाएंगे।

नीतीश कुमार कालजयी नेता राजीव रंजन ने नीतीश कुमार की तारीफ की। कहा कि नीतीश कुमार जी बिहार की राजनीति में एक ऐसे कालजयी राजनेता के तौर पर बराबर जाने जाते हैं जिन्होंने केवल पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाई, बिहार की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलने का काम किया। बताते चलें कि, प्रशांत किशोर जदयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं।