नितिन नवीन ने मंत्री पद छोड़ा, नीतीश सरकार में दो विभाग देख रहे थे बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष

बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन ने बिहार सरकार के मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होने अपना त्यागपत्र मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भेज दिया है। नितिन नवीन नीतीश सरकार में पथ निर्माण विभाग और नगर विकास एवं आवास विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे थे।

Dec 16, 2025 03:51 pm ISTsandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटना
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन ने बिहार सरकार के मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होने अपना त्यागपत्र मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भेज दिया है। नितिन नवीन नीतीश सरकार में पथ निर्माण विभाग और नगर विकास एवं आवास विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। ऐसे में अब देखना होगा कि उनके दो विभागों की जिम्मेदारी किस मंत्री को मिलती है।

भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद नितिन नवीन के कंधों पर पार्टी संगठन को मजबूत करने और विस्तार करने की जिम्मेदारी है। भाजपा में एक व्यक्ति एक पद की नीति लागू है। ऐसे में नितिन नवीन को बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद मंत्री पद छोड़ना ही था।

इससे पहले जब दिलीप जायसवाल को बिहार बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया था, तब उन्होने राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री का पद छोड़ा था। नीतीश की नई सरकार में जब वे उद्योग मंत्री बने, तब वे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भी थे। लेकिन अब संजय सरावगी को बिहार बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया है। जिसके बाद जायसवाल ने प्रदेश अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया है।

नितिन नवीन ने सोमवार को दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में कार्यकारी अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया था। केंद्रीय मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन्हें कुर्सी पर बिठाया था। इस दौरान पार्टी के तमाम पदाधिकारियों और समर्थकों ने उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दीं। बांकीपुर से पांच बार विधायक चुने गए निति‍न नवीन भाजपा के कद्दावर नेता रहे नवीन किशोर सिन्‍हा के पुत्र हैं।