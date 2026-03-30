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नितिन नवीन ने सस्पेंस तोड़ा, आज होगा विधायक पद से इस्तीफा, संजय सरावगी क्या बोले?

Mar 30, 2026 11:08 am ISTsandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज बयान जारी करते हुए कहा कि मैं आज विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं। इससे पहले कल इस्तीफा नहीं देने के बाद राजनीतिक गलियारों में अगले सीएम को लेकर नितिन के नाम की चर्चा होने लगी थी। इस्तीफा देने के बदले वे असम चले गए थे

नितिन नवीन ने सस्पेंस तोड़ा, आज होगा विधायक पद से इस्तीफा, संजय सरावगी क्या बोले?

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज बयान जारी करते हुए कहा कि मैं आज विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं। पार्टी द्वारा उन्हें दी गई नई जिम्मेदारी के तहत वे अब व्यापक स्तर पर काम करेंगे। इससे पहले कल इस्तीफा नहीं देने के बाद राजनीतिक गलियारों में बिहार के अगले सीएम को लेकर नितिन के नाम की चर्चा होने लगी थी। इस्तीफा देने के बदले वे असम चले गए थे। लेकिन अब उन्होने साफ कर दिया है कि वे विधायकी से इस्तीफा देंगे। वहीं बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने रविवार को ही विधानसभा से इस्तीफे का पत्र मुझे दिय थे, जिसे मैं आज विधानसभा अध्यक्ष डॉ प्रेम कुमार को सौंप रहा हूं।

विधायक पद से इस्तीफे का ऐलान , एक्स पर लिखा पोस्ट

नितिन नवीन ने सोशल मीडिया पर एक्स पर किए पोस्ट में अपने संदेश में कहा कि वह अपने क्षेत्र और पूरे बिहार के विकास के लिए पहले की तरह ही समर्पित रहेंगे। उन्होंने कार्यकर्ताओं और जनता के साथ अपने मजबूत रिश्ते को अपनी सबसे बड़ी ताकत बताया और कहा कि यही संबंध उन्हें लगातार ऊर्जा और प्रेरणा देता है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2047 तक विकसित भारत और विकसित बिहार के लक्ष्य को हासिल करने के लिए वह पूरी निष्ठा से कार्य करते रहेंगे।

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नितिन नवीन ने लिखा कि मैंने सदैव अपने क्षेत्र और बिहार के विकास के लिए समर्पित भाव से कार्य किया । इसी का प्रतिफल है कि यहाँ की देवतुल्य जनता ने मुझे लगातार 5 बार सदन में अपना प्रतिनिधि चुनकर सेवा का सौभाग्य प्रदान किया। सदन के अंदर हो या सदन के बाहर, दोनों ही स्थानों का उपयोग मैंने अपने क्षेत्र और बिहार की जनता की आवाज़ उठाने और उनकी समस्याओं के समाधान का मार्ग निकालने के लिए किया।बिहार विधानसभा के सदस्य के रूप में मुझे सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई वरिष्ठ विधायकों से बहुत कुछ सीखने का अवसर मिला।

सीएम नीतीश का जताया आभार

मैंने अपने क्षेत्र के कई महत्वपूर्ण विषयों का समाधान जनता और कार्यकर्ताओं के सुझावों से ही निकाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में पार्टी ने जब मुझे बिहार सरकार के मंत्री के रूप में काम करने का अवसर दिया, तब मुझे कई अहम फैसलों, नीतियों और योजनाओं का क्रियान्वयन करने में सफलता मिली। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद व्यक्त करता हूं।

आपको बता दें नितिन नवीन रविवार को असम के मार्गरिटा और जोनाई में आयोजित चुनावी रैलियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने असम की जनता से लगातार तीसरी बार प्रचंड बहुमत से भाजपा की डबल इंजन वाली सरकार बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि आज असम राज्य तेजी से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है।

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