पटना में आज कार्यकर्ता का सम्मान कर रहे थे नितिन नवीन, दिल्ली ने भाजपा का ‘बड़ा आदमी’ बना दिया

संक्षेप: भाजपा नेता नितिन नबीन ने रविवार को पटना में अपने बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के पार्टी कार्यकर्ताओं का सम्मान समारोह आयोजित किया था। शाम में दिल्ली से उनको भाजपा का ‘बड़ा आदमी’ बनाने का ऐलान हो गया।

भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के नवनियुक्त कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन रविवार को अपने विधानसभा क्षेत्र बांकीपुर में चुनाव में जीत के लिए कार्यकर्ताओं का सम्मान कर रहे थे। शाम होते-होते पार्टी ने नितिन नवीन को भाजपा का ‘बड़ा आदमी’ बना दिया। लगातार पांचवा चुनाव जीते बांकीपुर के विधायक नितिन नवीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार में फिर से मंत्री भी बने हैं। भाजपा के मौजूदा अध्यक्ष जेपी नड्डा 2023 से ही कार्यकाल विस्तार पर चल रहे हैं और अगले साल की शुरुआत में नए भाजपा अध्यक्ष के चुनाव हो सकते हैं। पार्टी प्रमुख के चुनाव से पहले नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष पद पर लाना, उनके अगला भाजपा अध्यक्ष बनने के स्पष्ट संकेत हैं। जेपी नड्डा को 2019 में इसी तरह पहले कार्यकारी और 2020 में पूर्णकालिक अध्यक्ष बनाया गया था।

खरमास के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो सकता है। बिहार में नीतीश कुमार ने भी कैबिनेट विस्तार के लिए जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) के नेताओं को मकर संक्रांति का इंतजार करने कहा था। एक व्यक्ति, एक पद के तहत नितिन नवीन को आगे चलकर नीतीश सरकार से इस्तीफा देना पड़ सकता है। देश भर में पार्टी और बिहार में मंत्रालय चलाना एक साथ मुश्किल है। इसी फॉर्मूले से मंत्री बने दिलीप जायसवाल का बिहार भाजपा अध्यक्ष पद भी खाली होगा, जिस पर किसी नए नेता का चुनाव या मनोनयन हो सकता है।

छत्तीसगढ़ में जीत के सूत्रधार नितिन नवीन कोई विधानसभा चुनाव नहीं हारे हैं नितिन नवीन को राजनीति विरासत में मिली है। उन्हें दिग्गज राजनेता अपने पिता नवीन किशोर सिन्हा के निधन के बाद उप-चुनाव के जरिए राजनीति में लाया गया। पहले पिता की पटना पश्चिम सीट और फिर बांकीपुर से अब तक वो लगातार पांच बार जीत चुके हैं। नीतीश कुमार की एनडीए सरकारों में वो पहले भी मंत्री रहे हैं।

पार्टी संगठन में भाजपा युवा मोर्चा के बिहार अध्यक्ष, राष्ट्रीय महासचिव रह चुके नितिन नवीन की संगठन क्षमता और चुनाव प्रबंधन कौशल की परीक्षा छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में हुई थी। 2023 के इस चुनाव में तमाम सर्वे फिर से कांग्रेस की सरकार बना रही थी, लेकिन भाजपा दमदार तरीके से सत्ता में लौटी। तब नितिन नवीन राज्य के सह प्रभारी थी।