बांकीपुर बीजेपी के लिए बिग चैलेंज? 13 दिनों में तीसरी बार पटना पहुंचे नितिन नवीन, 2 दिन रुकेंगे

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन शनिवार को पटना पहुंचे। बांकीपुर उपचुनाव की घोषणा होने के बाद यह उनका तीसरा दौरा है।

Nitin Nabin in Patna: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन दो दिवसीय दौरे पर शनिवार को पटना पहुंचे। एयरपोर्ट पर उनकी आगवानी प्रदेश भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी ने की। भाजपा अध्यक्ष विधायकों और पार्टी नेताओं के साथ बैठक करेंगे। छात्र आंदोलन पर भी वे चर्चा करेंगे। बांकीपुर उपचुनाव की घोषणा होने के बाद यह उनका तीसरा दौरा है। बांकीपुर में 30 जुलाई को मतदान होना और 3 अगस्त को उपचुनाव के नतीजे आएंगे।

इससे पहले वे 13 जुलाई और 18 जुलाई को पटना आए थे और चार दिनों तक मिशन बांकीपुर पर मंथन किया था। इस बार भी वे दो दिनों तक यहीं रहेंगे। हालांकि, कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री के रूप में 100 दिन पूरे होने पर वे पटना आए हैं और विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे। नितिन नवीन फिर 30 जुलाई को मतदान करने पटना आयेंगे।

बीजेपी को उम्मीदवार बदलना पड़ा बांकीपुर विधानसभा को भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है। नितिन नवीन यहां से पांच बार विधायक रहे। उनसे पहले उनके पिता नवीन किशोर ने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पार्टी ने उन्हें राज्यसभा का चुनाव लड़ाया। नितिन नवीन के इस्तीफे से खाली सीट पर बीजेपी को अपना उम्मीदवार बदलना पड़ा।

नितिन नवीन ने पहले अभिषेक बंटी को मौका दिया। लेकिन, चारा घोटाला में उनके पिता और मां का नाम होने की खबर आने पर नामांकन दाखिल हो जाने के बाद बंटी को मैदान से हटा दिया गया। उनके स्थान पर बूथ स्तर के कार्यकर्ता नीरज सिन्हा को उतारा गया। विपक्षी उन्हें कमजोर कैंडिडेट मानकर माइलेज लेना चाहते हैं। बांकीपुर में नीरज सिन्हा के सामने जन सुराज के प्रशांत किशोर और राजद की रेखा देवी की चुनौती है। इसे देखते हुए भाजपा ने अपनी पूरी ताकत बांकीपुर में झोंक दिया है।

13-14 जुलाई को खूब पसीना बहाया नितिन नवीन उपचुनाव के ऐलान के बाद 13 जुलाई को पटना आए थे। इसी दिन नीरज सिन्हा ने नामांकन दाखिल किया था। दो दिनों तक उन्होंने अपने गृहक्षेत्र में खूब पसीना बहाया। कार्यकारिणी की बैठक में कार्यकर्ताओं को टिप्स और टास्क दोनों दिए गए। 14 जुलाई को वे दिल्ली प्रस्थान कर गए।