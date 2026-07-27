बांकीपुर उपचुनाव से पहले मेगा रोड शो, नितिन नवीन भट्टाचार्य मोड़ से तो तेजस्वी मीठापुर से करेंगे आगाज

बांकीपुर उपचुनाव के लिए 30 जुलाई को वोटिंग होनी है। मतदान से पहले इस सीट पर जीत हासिल करने के लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में नितिन नवीन और तेजस्वी यादव दोनों ही आज रोड शो करते नजर आएंगे।

बांकीपुर उपचुनाव में वोटिंग से पहले विभिन्न पार्टियों ने अपनी ताकत झोंक दी है। बीजेपी के कई दिग्गज इस सीट पर फिर से कमल खिलाने के लिए सड़क पर खूब पसीना बहा रह हैं। इसी कड़ी में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का रोड शो सोमवार को बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में भट्टाचार्य मोड़ से शुरू होगा। रोड शो अपराह्न तीन बजे शुरू होगा। गांधी मैदान मोना सिनेमा के पास जनसभा में तब्दील हो जाएगा। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर यह उनका पहला रोड और पहली चुनावी सभा होगी। नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद खाली सीट पर उपचुनाव हो रहा है। रोड शो में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ एनडीए के सभी घटक दलों के वरीय नेता भी शामिल होंगे।

भट्टाचार्य मोड़ से उमा सिनेमा होते हुए बुद्धमूर्ति चौराहा, कदमकुआं वेंडिंग जोन, नाला रोड चौराहा, ठाकुरबाड़ी रोड से पुराना रूपक सिनेमा होते हुए उद्योग भवन के बाद मोना सिनेमा तक रोड शो पहुंचेगा। लगभग दो किलोमीटर के इस रोड शो की तैयारी पूरी कर ली गई है। क्षेत्र के अधिक से अधिक लोगों को इस रोड शो में जोड़ने की कवायद की जा रही है। पार्टी के प्रदेश स्तरीय नेता से लेकर विधायक व सांसद इस रोड शो में शरीक होंगे।

तेजस्वी का मीठापुर से रोड शो आज राजद प्रत्याशी रेखा गुप्ता के समर्थन में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का रोड शो 27 और 28 जुलाई को होगा। सोमवार को दोपहर एक बजे मीठापुर से रोड शो की शुरुआत होगी। वहां से चांदपुर बेला, सिपारा, विग्रहपुर, पोस्टल पार्क, चिरैयाटांड़ पुल होते हुए गोरिया टोली, लालजी टोला, पीरमुहानी, आयुर्वेदिक कॉलेज से लोहानीपुर, साहित्य सम्मेलन, दरियापुर, खेतान मार्केट, बिड़ला मंदिर होते हुए सब्जी बाग चौराहा तक जाएगा। संयोजक डॉ. रामानंद यादव, चुनाव अभियान समिति अध्यक्ष अख्तरूल इमाम शाहीन और प्रभारी रणविजय साहू ने पत्र जारी किया है।

उपचुनाव कार्य से डीएम को मुक्त करने की मांग इधर पटना के डीएम को बांकीपुर उपचुनाव कार्य से मुक्त करने की मांग जन सुराज ने की है। इस बाबत एक शिष्टमंडल रविवार को पूर्व विधायक किशोर कुमार के नेतृत्व में जीविका दीदियों समेत अन्य गैर एवं अर्ध-सरकारी कर्मियों की प्रतिनियुक्ति नहीं करने और डीएम को आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के आलोक में तीन अगस्त तक चुनावी कार्य से मुक्त करने का ज्ञापन चुनाव पर्यवेक्षक को सौंपा। ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि आदर्श आचार संहिता के अनुच्छेद 324 का उल्लंघन करते हुए जीविका दीदियों से भाजपा के पक्ष में प्रचार कर रही हैं। ये जीविका दीदियां भाजपा का झंडा लगाकर प्रचार कर रही हैं और डीएम अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से इसे प्रसारित कर रहे हैं।