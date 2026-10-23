नितिन, सम्राट, तेजस्वी, चिराग, निशांत… बिहार के बड़े नेता MLC चुनाव के वोटर नहीं
बिहार में 8 सीटों पर MLC चुनाव का मतदान पूर्ण हो गया है। नतीजे 27 अक्टूबर को आएंगे। नितिन नबीन, सम्राट चौधरी, तेजस्वी यादव, चिराग पासवान या निशांत कुमार जैसे बड़े नेता इस चुनाव में वोट नहीं डाल सके। जानिए क्यों?
बिहार विधान परिषद में शिक्षक और स्नातक कोटे की आठ सीटों के चुनाव के लिए मतदान संपन्न हो गया है। मोकामा में जेडीयू विधायक अनंत सिंह और पार्टी के विधान पार्षद व कैंडिडेट नीरज कुमार के समर्थकों के बीच तनातनी को छोड़कर ज्यादातर जगह शांतिपूर्ण तरीके से वोटिंग हुई। 75 सीटों वाली काउंसिल की लगभग 10 फीसदी सीटों के चुनाव में भाजपा और जदयू का एनडीए गठबंधन एकजुट होकर लड़ा, जबकि विपक्ष से राजद, कांग्रेस, जन सुराज पार्टी, सीपीआई, सीपीएम वगैरह के कैंडिडेट अलग-अलग लड़े। चुनाव में बिहार के कई बड़े-बड़े नेता वोट ही नहीं डाल सके, जिनमें भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, राज्य के मंत्री निशांत कुमार शामिल हैं। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, लालू यादव, राबड़ी देवी वगैरह ने भी वोट नहीं डाला।
इन बड़े नेताओं में कई के चुनावी शपथ पत्र से यह बात पहले से सार्वजनिक है कि वो ग्रेजुएट नहीं हैं। किसी ने स्कूल में ही पढ़ाई छोड़ दी थी तो किसी ने स्नातक के अलग-अलग कोर्स में एडमिशन लेने के बाद बीच में कॉलेज छोड़ा। ऐसे नेताओं में नितिन, सम्राट, तेजस्वी, चिराग और निशांत शामिल हैं। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी भी स्कूली शिक्षा पूरी नहीं कर सकी थीं। ग्रेजुएट नहीं होने के कारण इनमें से कोई भी स्नातक सीट का वोटर बन ही नहीं सकता था, इसलिए वोट डालने का सवाल ही पैदा नहीं होता। शिक्षक सीट पर टीचर वोट डालते हैं, जिसमें इनमें कोई फिट नहीं होता। एक तरह से देखें तो बिहार का नेतृत्व कर रहे या आगे संभावना तलाश रहे प्रभावशाली नेता ग्रेजुएट भी नहीं हैं।
तीन पूर्व मुख्यमंत्री ग्रेजुएट हैं, लेकिन जीतनराम मांझी के इलाके की सीट गया में चुनाव नहीं था, तो उन्होंने वोट नहीं डाला। जन सुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर की एमएलसी सीट भी गया है, इस कारण वो भी नहीं दिखे। दो ग्रेजुएट पूर्व सीएम के इलाके में एमएलसी चुनाव था, जिनमें जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष नीतीश कुमार और राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू यादव शामिल हैं। नीतीश इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं तो लालू लॉ ग्रेजुएट। लेकिन दोनों ने वोट नहीं डाला। दोनों का नाम मतदाता सूची में था या नहीं, यह स्पष्ट नहीं है। अगर नहीं था तो दोनों नेताओं के सलाहकारों ने वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने की कोशिश की भी या नहीं, यह कहना मुश्किल है।
बिहार में चुनाव कार्यालय की तरफ से शाम 4 बजे तक के मतदान के आधार पर ग्रेजुएट सीटों पर औसतन 43.87 परसेंट और टीचर सीटों पर औसतन 74.55 फीसदी मतदान की जानकारी दी गई है। इसमें थोड़ी-बहुत बढ़त हो सकती है, क्योंकि चुनाव नियमों के मुताबिक मतदान का समय खत्म होने तक जो भी वोटर मतदान केंद्र पर आकर लाइन में लग जाता है, उसका वोट डलवाया जाता है। सीट के हिसाब से देखें तो शाम ग्रेजुएट सीटों में पटना के 36.19, तिरहुत के 42.15, दरभंगा के 42 और कोसी के 52.51 परसेंट वोटर ने मतदान किया है। शिक्षक सीटों पर पटना के 56.89, तिरहुत के 78.10, दरभंगा के 79 और सारण के 87.16 प्रतिशत मतदाताओं ने वोट दिया है।