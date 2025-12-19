Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsNitin Nabin roadshow in Patna on December 23rd first Bihar visit as national working president
23 दिसम्बर को नितिन नबीन का पटना में रोड शो, बतौर कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष पहला बिहार दौरा

23 दिसम्बर को नितिन नबीन का पटना में रोड शो, बतौर कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष पहला बिहार दौरा

संक्षेप:

 नितिन नबीन रोड शो में शामिल होंगे। पटना एयरपोर्ट से मिलर हाई स्कूल तक रोड से होगा। मिलर हाई स्कूल मैदान में उनका अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया है।

Dec 19, 2025 01:09 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान, पटना
share Share
Follow Us on

BJP Nitin Nabin Bihar Tour: भारतीय जनता पार्टी(बीजेपी) के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन के बिहार दौरे की तारीख आ गई है। नई जिम्मेदारी संभालने के बाद वे पहली बार घर आ रहे हैं। नितिन नबीन 23 दिसंबर को पटना आ रहे हैं। उनके आगमन को लेकर भाजपा में खुशी की लहर है। राजधानी पटना में उनके भव्य अभिन्ंदन की तैयारी बीजेपी कर रही है। पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने यह जानकारी दी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बताया गया है कि नितिन नबीन दोपहर 12:30 बजे पटना एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वे सीधे रोड शो में शामिल होंगे। पटना एयरपोर्ट से मिलर हाई स्कूल तक रोड से होगा। मिलर हाई स्कूल मैदान में उनका अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी। पार्टी प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों से वार्ता में कहा कि संगठन की और मजबूती उनकी पहली प्राथमिकता होगी।

बताया गया है कि रोड शो के दौरान नितिन नबीन हाई कोर्ट के पास स्थित बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। इसके बाद जेपी गोलंबर और इनकम टैक्स चौराहा पर भी वे माल्यार्पण कर कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। बिहार के किसी नेता को भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की कुर्सी मिली है। पदभार ग्रहण के बाद पहली बार पटना आगमन के बाद भाजपा में काफी उत्साह है। इसे खास तरीके से पार्टी संगठन की शक्ति के रूप में पेश करने की तैयारी जोरों पर है। बिहार में प्रचंड जीत के बीजेपी की केंद्रीय कमेटी में भी काफी उत्साह है। एक आम कार्यकर्ता को बड़ा पद देकर भाजपा ने सबको चौंका दिया।

प्रेस वार्ता में प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। कार्यकर्ताओं की ताकत ही पार्टी का बल है। उनके नेतृत्व में जमीनी कार्यकर्ताओं का मान सम्मान बना रहेगा। बेहतर काम करने वालों को पार्टी बड़ा-से-बड़ा पद दे सकती है।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
Bihar News Nitin Nabin BJP
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।