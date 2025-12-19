23 दिसम्बर को नितिन नबीन का पटना में रोड शो, बतौर कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष पहला बिहार दौरा

संक्षेप: नितिन नबीन रोड शो में शामिल होंगे। पटना एयरपोर्ट से मिलर हाई स्कूल तक रोड से होगा। मिलर हाई स्कूल मैदान में उनका अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया है।

BJP Nitin Nabin Bihar Tour: भारतीय जनता पार्टी(बीजेपी) के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन के बिहार दौरे की तारीख आ गई है। नई जिम्मेदारी संभालने के बाद वे पहली बार घर आ रहे हैं। नितिन नबीन 23 दिसंबर को पटना आ रहे हैं। उनके आगमन को लेकर भाजपा में खुशी की लहर है। राजधानी पटना में उनके भव्य अभिन्ंदन की तैयारी बीजेपी कर रही है। पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने यह जानकारी दी।

बताया गया है कि नितिन नबीन दोपहर 12:30 बजे पटना एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वे सीधे रोड शो में शामिल होंगे। पटना एयरपोर्ट से मिलर हाई स्कूल तक रोड से होगा। मिलर हाई स्कूल मैदान में उनका अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी। पार्टी प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों से वार्ता में कहा कि संगठन की और मजबूती उनकी पहली प्राथमिकता होगी।

बताया गया है कि रोड शो के दौरान नितिन नबीन हाई कोर्ट के पास स्थित बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। इसके बाद जेपी गोलंबर और इनकम टैक्स चौराहा पर भी वे माल्यार्पण कर कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। बिहार के किसी नेता को भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की कुर्सी मिली है। पदभार ग्रहण के बाद पहली बार पटना आगमन के बाद भाजपा में काफी उत्साह है। इसे खास तरीके से पार्टी संगठन की शक्ति के रूप में पेश करने की तैयारी जोरों पर है। बिहार में प्रचंड जीत के बीजेपी की केंद्रीय कमेटी में भी काफी उत्साह है। एक आम कार्यकर्ता को बड़ा पद देकर भाजपा ने सबको चौंका दिया।