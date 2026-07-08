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बांकीपुर सीट पर प्रत्याशी के ऐलान के बाद अब नितिन नवीन खुद आएंगे पटना, जीत की रणनीति पर मंथन

By Nishant Nandan
हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना
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बांकीपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी के ऐलान के बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पटना आ रहे हैं। नितिन नवीन दो दिन पटना में रहेंगे और इस दौरान वो सीट पर पार्टी प्रत्याशी की जीत के लिए रणनीति भी बनाएंगे। 

बांकीपुर सीट पर प्रत्याशी के ऐलान के बाद अब नितिन नवीन खुद आएंगे पटना, जीत की रणनीति पर मंथन

पटना की हॉट सीट मानी जाने वाली बांकीपुर विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने अभिषेक बंटी को अपना प्रत्याशी बनाया है। अब इस सीट पर जीत की रणनीति बनाने के लिए खुद नितिन नवीन पटना आएंगे। यह सीट बीजेपी के कब्जे में रही है तो जाहिर है ऐसे में यह भगवा पार्टी के लिए प्रतिष्ठा वाली सीट है। खुद नितिन नवीन इस सीट से कई बार कमल खिला चुके हैं। नितिन नवीन के ही राज्यसभा के लिए चुने जाने के बाद यह सीट खाली हुई थी। 30 जुलाई को इस सीट पर उपचुनाव होने हैं। राजद ने इस सीट से रेखा गुप्ता को अपना उम्मीदवार बनाया है। जनसुराज से खुद प्रशांत किशोर भी मैदान में हैं। इस बार यहां मुकाबला बेहद दिलचस्प माना जा रहा है। लिहाजा खुद नितिन नवीन पटना में आकर इस सीट पर जीत के लिए मंथन करेंगे।

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन नौ जुलाई को दो दिवसीय बिहार दौरे पर पटना आएंगे। 10 को उनकी वापसी है। बांकीपुर उपचुनाव की घोषणा होने के बाद भाजपा अध्यक्ष का यह पहला बिहार दौरा है। पार्टी नेताओं के अनुसार नौ जुलाई को वे महावीर मंदिर में पूजा-पाठ करेंगे। इसी दिन बांकीपुर के भाजपा प्रत्याशी अभिषेक के समर्थन में स्काउट एंड गाइड में एक सभा होनी है। भाजपा अध्यक्ष सभा में शामिल हो सकते हैं।

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उस दिन होने वाले नामांकन में भी भाजपा अध्यक्ष शामिल हो सकते हैं। इसके बाद वे बिहार भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ मंत्रणा करेंगे। राज्य की मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों पर वे पार्टी के आलानेताओं से विमर्श करेंगे। 10 जुलाई को सीएम सम्राट चौधरी के सरकारी आवास में एनडीए के जिलाध्यक्षों की बैठक होनी है। उसमें भी भाजपा अध्यक्ष शामिल हो सकते हैं। 10 को ही वे पटना से वापस रवाना हो जाएंगे।

भाजपा अध्यक्ष ने अभिषेक सिन्हा को बधाई दी

इससे पहले नितिन नवीन ने अभिषेक सिन्हा को उम्मीदवार बनाए जाने पर बधाई दी है। मंगलवार को सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट कर भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि बांकीपुर के लाल और पार्टी के एक जमीनी, स्थानीय और युवा कार्यकर्ता, जिन्होंने बूथ से लेकर प्रदेश स्तर तक विभिन्न दायित्वों का निर्वहन किया, ऐसे अभिषेक कुमार सिन्हा ‘बंटी’ को भाजपा प्रत्याशी बनाये जाने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। बांकीपुर की जनता ने मुझे अपनी सेवा का अवसर दिया। निश्चित रूप से, बांकीपुर के मेरे परिवारजन अभिषेक कुमार सिन्हा ‘बंटी’ को भी इस बार अपनी सेवा का अवसर देकर आशीर्वाद प्रदान करेंगे।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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