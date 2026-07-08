बांकीपुर सीट पर प्रत्याशी के ऐलान के बाद अब नितिन नवीन खुद आएंगे पटना, जीत की रणनीति पर मंथन

बांकीपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी के ऐलान के बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पटना आ रहे हैं। नितिन नवीन दो दिन पटना में रहेंगे और इस दौरान वो सीट पर पार्टी प्रत्याशी की जीत के लिए रणनीति भी बनाएंगे।

पटना की हॉट सीट मानी जाने वाली बांकीपुर विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने अभिषेक बंटी को अपना प्रत्याशी बनाया है। अब इस सीट पर जीत की रणनीति बनाने के लिए खुद नितिन नवीन पटना आएंगे। यह सीट बीजेपी के कब्जे में रही है तो जाहिर है ऐसे में यह भगवा पार्टी के लिए प्रतिष्ठा वाली सीट है। खुद नितिन नवीन इस सीट से कई बार कमल खिला चुके हैं। नितिन नवीन के ही राज्यसभा के लिए चुने जाने के बाद यह सीट खाली हुई थी। 30 जुलाई को इस सीट पर उपचुनाव होने हैं। राजद ने इस सीट से रेखा गुप्ता को अपना उम्मीदवार बनाया है। जनसुराज से खुद प्रशांत किशोर भी मैदान में हैं। इस बार यहां मुकाबला बेहद दिलचस्प माना जा रहा है। लिहाजा खुद नितिन नवीन पटना में आकर इस सीट पर जीत के लिए मंथन करेंगे।

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन नौ जुलाई को दो दिवसीय बिहार दौरे पर पटना आएंगे। 10 को उनकी वापसी है। बांकीपुर उपचुनाव की घोषणा होने के बाद भाजपा अध्यक्ष का यह पहला बिहार दौरा है। पार्टी नेताओं के अनुसार नौ जुलाई को वे महावीर मंदिर में पूजा-पाठ करेंगे। इसी दिन बांकीपुर के भाजपा प्रत्याशी अभिषेक के समर्थन में स्काउट एंड गाइड में एक सभा होनी है। भाजपा अध्यक्ष सभा में शामिल हो सकते हैं।

उस दिन होने वाले नामांकन में भी भाजपा अध्यक्ष शामिल हो सकते हैं। इसके बाद वे बिहार भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ मंत्रणा करेंगे। राज्य की मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों पर वे पार्टी के आलानेताओं से विमर्श करेंगे। 10 जुलाई को सीएम सम्राट चौधरी के सरकारी आवास में एनडीए के जिलाध्यक्षों की बैठक होनी है। उसमें भी भाजपा अध्यक्ष शामिल हो सकते हैं। 10 को ही वे पटना से वापस रवाना हो जाएंगे।