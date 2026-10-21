भाजपा की युवा राष्ट्रीय कार्यकारिणी में नितिन नवीन की पुरानी टीम से 3 नेता, बिहार से मैथिली समेत 6 नाम
भाजपा के युवा मोर्चा की नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बिहार से कुल 6 नेताओं को शामिल किया गया है। इनमें तीन नेता ऐसे हैं, जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की पुरानी टीम में काम कर चुके हैं। इनके अलावा बिहार से मैथिली ठाकुर, मानवेंद्र चौहान और विनीत कुशवाहा का भी नाम है।
पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) की नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बिहार से 6 नेताओं को जगह मिली है। इनमें भाजपा की अलीनगर विधायक एवं मशहूर लोक गायिका मैथिली ठाकुर भी शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की पुरानी टीम से तीन नेताओं को भी युवा मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह मिली है। इनमें राज राजेंद्र सिंह, हिमांशु यादव और राहुल झा का नाम शामिल है। इनके अलावा, बिहार से मानवेंद्र चौहान और विनीत कुशवाहा को भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में रखा गया है।
भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह सांसद हेमांग जोशी की ओर से राष्ट्रीय पदाधिकारियों एवं कार्यकारिणी की घोषणा की गई है। बिहार के राज राजेंद्र सिंह को भाजपा युवा मोर्चा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। वहीं राहुल झा को राष्ट्रीय मंत्री बनाया गया है। मोर्चा का मीडिया प्रभारी हिमांशु यादव को बनाया गया है। मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जब भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष थे, तब तीनों नेता उनकी टीम में काम कर चुके हैं।
राज राजेंद्र नितिन नवीन के साथ प्रदेश युवा मोर्चा में उपाध्यक्ष और मंत्री थे। वहीं, राहुल झा प्रवक्ता और अन्य पदों पर थे। जबकि हिमांशु अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) से ही जुड़े रहे हैं और नितिन नवीन की टीम में प्रदेश मंत्री थे। छात्र राजनीति में इनकी लोकप्रियता को देखते हुए ही राष्ट्रीय स्तर की जिम्मेवारी दी गई है।
मानवेंद्र चौहान भाजयुमो का सोशल मीडिया प्रभारी बनाया गया है। मोर्चा की 34 सदस्यीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी गठित हुई है। इसमें विधायक मैथिली ठाकुर के अलावा विनीत कुशवाहा को बतौर सदस्य शामिल किया गया है। विनीत भाजपा के दिवंगत एमएलसी सत्येंद्र कुशवाहा के बेटे हैं। युवाओं के हित में पार्टी की ओर से आयोजित होने वाले सभी कार्यक्रमों में अब बिहारी नेता शामिल होंगे और देशभर में दल की नीतियों का घूम-घूमकर प्रचार-प्रसार करेंगे।
मोर्चा में शामिल सभी नेताओं ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ ही प्रदेश भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी के प्रति आभार जताया है। सबने कहा कि यह दायित्व उनके लिए केवल एक पद नहीं, बल्कि संगठन के प्रति अपनी निष्ठा, समर्पण और जिम्मेदारी निभाने का महत्वपूर्ण अवसर है। पार्टी ने विश्वास जताकर जो जिम्मेदारी सौंपी है, उसका निर्वहन पूरी ईमानदारी, निष्ठा और समर्पण के साथ करेंगे। कोशिश होगी कि पार्टी नेतृत्व की अपेक्षाओं पर खरा उतरते हुए युवा मोर्चा को और अधिक सशक्त बनाएं।
भाजपा युवा मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बिहार से इन नेताओं को जगह-
- राज राजेंद्र सिंह : राष्ट्रीय उपाध्यक्ष
- राहुल झा : राष्ट्रीय मंत्री
- हिमांशु यादव : मीडिया प्रभारी
- मानवेंद्र चौहान :सोशल मीडिया प्रभारी
- मैथिली ठाकुर : राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य
- विनीत कुशवाहा: राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।