नितिन नवीन के भाजपा का कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर पुश्तैनी गांव में जश्न, चुनाव में की थी विशेष पूजा

संक्षेप: नितिन नवीन का परिवार मूलरूप से नवादा जिले के अमावां गांव का रहने वाला है। बाद में उनका परिवार पटना शिफ्ट हो गया। हालांकि, परिवार के लोगों का पुश्तैनी गांव से अब भी काफी लगाव है।

बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन को भाजपा का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष पद पर निर्वाचित किए जाने के बाद उनके पुश्तैनी गांव में जश्न का माहौल है। नवादा जिले के रजौली स्थित अमावां गांव के लोगों में खुशी की लहर देखी जा रही है। दरअसल, नितिन नवीन इसी गांव के मूल निवासी हैं। पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी मिलने के बाद परिवार के सदस्यों की खुशी का ठिकाना नहीं है। उनके रिश्ते में चचेरे भाई जितेंद्र सिन्हा ने बताया कि गत लोकसभा चुनाव में प्रचार के दौरान पहुंचे नितिन नवीन अमावां स्थित अपने पैतृक आवास पहुंचे थे, जहां उन्होंने सिरा-पिंडा में विशेष पूजा कर आशीष प्राप्त किया था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पूजा के दौरान नितिन भावुक दिखे थे। उन्होंने परिवार के सदस्यों के साथ अल्पाहार किया और अपने दादा के जमाने के दिनों की याद को ताजा किया था। जितेंद्र ने बताया कि नितिन नवीन के दादा स्व. कामेंद्र प्रसाद सिन्हा का जीवन इसी गांव में बीता था। फिर बीच के कालखंड परिवार के सदस्य पटना चले गए और वहीं बस गए। उनके पिता स्व. नवीन किशोर सिन्हा भी अपने गांव आया-जाया करते थे। अभी भी उनके परिवार का लगाव गांव से है और परिवार का हालचाल लेते रहते हैं।

नितिन नवीन के चाचा दुर्गा प्रसाद सिन्हा, चचेरे भाई रंजीत कुमार सिन्हा, ज्योति सिन्हा, जितेंद्र सिन्हा, ममता सिन्हा, नेहा सिन्हा, जयारानी सिन्हा आदि ने खुशी जताते हुए कहा कि यह पूरे परिवार के लिए गौरव की बात है। देश के सबसे बड़े राजनैतिक दल की जिम्मेवारी मिलना गौरव का क्षण है।

भाजपा कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न, बांटी मिठाईयां भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड द्वारा बिहार सरकार के मंत्री एवं छत्तीसगढ़ प्रभारी नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर जिले के भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया और एक-दूसरे को बधाई दी।

इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष अनिल मेहता ने कहा कि नितिन नवीन का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनना पार्टी के लिए गौरव का विषय है। उनके संगठनात्मक अनुभव, कुशल नेतृत्व और कार्यकर्ताओं के प्रति समर्पण से पार्टी को देशभर में नई ऊर्जा मिलेगी। उन्होंने विश्वास जताया कि नितिन नवीन के मार्गदर्शन में भाजपा और अधिक सशक्त होकर जनसेवा के कार्यों को गति देगी।