Nitin Nabin LIVE: कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन आज जाएंगे दिल्ली, BJP के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात

Nitin Nabin LIVE: कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन आज जाएंगे दिल्ली, BJP के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात

संक्षेप:

Nitin Nabin LIVE: भाजपा नेतृत्व ने एक बार फिर चौंकाने वाला फैसला करते हुए 23 मई, 1980 को जन्मे नितिन नवीन को 45 वर्ष की आयु में बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। नितिन नवीन सोमवार को पटना से दिल्ली जाएंगे। वहां वह भाजपा मुख्यालय जाएंगे। साथ ही पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात भी करेंगे। 

Dec 15, 2025 06:49 am ISTNishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान, पटना
Nitin Nabin LIVE: बिहार सरकार में कैबिनेट मंत्री नितिन नवीन को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए जाने के बाद नितिन नवीन आज दिल्ली जाएंगे। बताया जा रहा है कि दिल्ली जाने से पहले वो पटना में पूजा-अर्चना करेंगे और फिर दिल्ली रवाना होंगे। दिल्ली में नितिन नवीन के जोरदार स्वागत की तैयारी है। यहां नितिन नवीन बीजेपी के कई शीर्ष नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। नए कार्यकारी अध्यक्ष की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की संभावना है।

नितिन बिहार ही नहीं, पूर्वी भारत से भाजपा के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाले पहले नेता हैं। नितिन नवीन के मौजूदा भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के उत्तराधिकारी बनने के आसार हैं। ऐसे में वह पार्टी के सबसे युवा अध्यक्ष होंगे।नितिन नवीन बांकीपुर से लगातार पांच बार के विधायक हैं। 2006 में वे पहली बार विधायक बने। 2021 में पहली बार नीतीश सरकार में मंत्री बने। वर्तमान में वे पथ निर्माण और नगर विकास मंत्री हैं। उनकी नियुक्ति का पत्र भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने रविवार को जारी किया है। इसमें कहा गया है कि भाजपा के संसदीय बोर्ड ने नितिन नवीन को पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की घोषणा के बाद पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन का भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचने पर जोरदार स्वागत हुआ। वीरचंद पटेल स्थित कार्यालय में रविवार शाम पार्टी नेताओं ने फूलों की माला और गुलदस्ता देकर अपने कार्यकारी अध्यक्ष का अभिनंदन किया। वहीं, प्रदेश कार्यालय परिसर नितिन नवीन जिंदाबाद के नारों से गूंजता रहा।

Nitin Nabin LIVE Update:

6:47 AM - Nitin Nabin LIVE: पहली बार वर्ष 2021 में इन्हें मंत्री बनाया गया, तब इन्हें पथ निर्माण विभाग की जिम्मेवारी मिली। फिर 2024 में ये नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री बने। 2025 चुनाव के बाद फिर इन्हें पथ निर्माण मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गयी। ये कायस्थ जाति के हैं। इनका जन्म 23 मई, 1980 को रांची में हुआ था। ये इंटरमीडिएट उत्तीर्ण हैं। वर्ष 2008 में भाजपा के राष्ट्रीय कार्यसमिति सदस्य और युवा मोर्चा के सह प्रभारी बने। वर्ष 2010 से 2013 तक भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री रहे।

6:38 AM - Nitin Nabin LIVE: अपने पिता नवीन सिन्हा की राजनीतिक विरासत को संभालते हुए भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने नितिन नवीन पहली बार वर्ष 2006 में विधायक बने। नए परिसिमन के बाद अब इस क्षेत्र का नाम बांकीपुर है। इसके बाद से वर्ष 2010, 2015, 2020 और फिर 2025 में लगातार पांचवीं बार वह यहीं से विजयी हुए। मिलनसार, मृदुभाषी स्वभाव के नितिन नवीन की क्षेत्र में गहरी पैठ है। छोटे-बड़े हर किसी से आदरभाव से मिलते हैं। यही कारण है कि हर चुनाव में उन्होंने बड़ी जीत दर्ज की।

6:28 AM - Nitin Nabin LIVE: भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए नितिन नवीन ने दो दशक में शून्य से शिखर तक का सफर तय किया है। जब इनके पिता नवीन सिन्हा विधायक थे, तब ये इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे। पिता के निधन के बाद इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ 2006 में पटना पश्चिम विधानसभा से उपचुनाव लड़े और जीते। दो दशक के राजनीतिक सफर में भाजपा जैसी राष्ट्रीय पार्टी के शीर्ष पद पर पहुंचने वाले लोग बिरले ही होते हैं। यह नितिन नवीन की विनम्रता, प्रखरता, निर्णय लेने की क्षमता और संगठन में सक्रियता का ही परिणाम है कि भाजपा ने उन्हें शीर्ष पद पर बिठाया है।

6:20 AM - Nitin Nabin LIVE: भाजपा के कद्दावर नेता रहे नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा के पुत्र हैं नितिन नवीन। पिता के निधन बाद ये 26 वर्ष की उम्र में राजनीति में आये। पिता जिस सीट से चुनाव जीते थे, वहीं से इन्हें वर्ष 2006 में उपचुनाव में पार्टी ने उतारा। इसके बाद से लगातार इस सीट से वह बड़ी जीत दर्ज करते आये हैं। इनकी माता का नाम स्व. मीरा सिन्हा है।

6:10 AM - Nitin Nabin LIVE: पटना के विधायक और बिहार सरकार के मंत्री को पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाये जाने को सभी के मन में गौरव और सम्मान का भाव दिखा। नवीन के कार्यकारी अध्यक्ष बनने की सूचना मिलते ही पार्टी नेता और समर्थक उनके आवास और पार्टी कार्यालय की ओर कूच करने लगे। नितिन नवीन सबसे पहले अपने आवास पर पहुंचे पार्टी नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों से मिले। उसके बाद अपने पिता स्व नवीन किशोर सिन्हा की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया।

5:58 AM - Nitin Nabin LIVE: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नितिन नवीन की ऊर्जा और समर्पण पार्टी को मजबूत करेगा। वह एक युवा और कर्मठ नेता हैं जिनके पास समृद्ध संगठनात्मक अनुभव है और कई बार विधायक एवं मंत्री के रूप में उनका प्रभावशाली रिकॉर्ड रहा है।

5:50 AM - Nitin Nabin LIVE: केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि नितिन नवीन युवा, प्रखर, ऊर्जावान नेता हैं। समर्पित, निष्ठावान और विनम्र व्यक्तित्व के धनी नितिन नवीन को भाजपा का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाना ऐतिहासिक फैसला है।

5:48 AM - Nitin Nabin LIVE: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि नितिन नवीन का भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनना दिन-रात परिश्रम करने वाले हर युवा भाजपा कार्यकर्ता का सम्मान है। मैं उनके नये दायित्व और सफल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं देता हूं।

5:40 AM - Nitin Nabin LIVE: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बहुत खुशी की बात है कि नितिन नवीन को भाजपा का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। वे पांचवीं बार विधायक निर्वाचित हुए हैं और हमारे साथ मंत्रिमंडल में ऊर्जावान सहयोगी के रूप में कार्य कर रहे हैं।

5:30 AM - Nitin Nabin LIVE: भाजपा नेतृत्व ने एक बार फिर चौंकाने वाला फैसला करते हुए 23 मई, 1980 को जन्मे नितिन नवीन को 45 वर्ष की आयु में बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। नितिन नवीन सोमवार को पटना से दिल्ली जाएंगे। वहां वह भाजपा मुख्यालय जाएंगे। साथ ही पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात भी करेंगे। इसके पहले वह पटना जंक्शन स्थित महावीर मंदिर में पूजा करेंगे।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
