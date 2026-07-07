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नितिन नवीन ने बांकीपुर से अभिषेक को बीजेपी कैंडिडेट बनाया, प्रशांत किशोर और रेखा गुप्ता से उपचुनाव में मुकाबला

By Jayesh Jetawat
हिन्दुस्तान, पटना
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नितिन नवीन का गढ़ रही पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव में अभिषेक कुमार बंटी बीजेपी उम्मीदवार होंगे। उनका मुकाबला जन सुराज के प्रशांत किशोर और आरजेडी की रेखा गुप्ता से होगा। भाजपा का गढ़ मानी जाने वाली बांकीपुर सीट पर 30 जुलाई को उपचुनाव के लिए वोटिंग होगी, रिजल्ट 3 जुलाई को आएगा। 

नितिन नवीन ने बांकीपुर से अभिषेक को बीजेपी कैंडिडेट बनाया, प्रशांत किशोर और रेखा गुप्ता से उपचुनाव में मुकाबला

बिहार विधानसभा की बांकीपुर सीट पर उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। बीजेपी ने अभिषेक कुमार बंटी को बांकीपुर से टिकट दिया है। वह भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन द्वारा खाली की गई सीट से लड़ेंगे। उनकी टक्कर जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) की प्रत्याशी रेखा गुप्ता से होगी। हॉट सीट होने के चलते बांकीपुर उपचुनाव पर बिहार ही नहीं बल्कि देश भर की निगाहें टिकी हुई हैं। बांकीपुर में 30 जुलाई को मतदान होगा।

बीजेपी कैंडिडेट अभिषेक कुमार एनडीए के साझा उम्मीदवार होंगे। पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति से मुहर लगने के बाद मंगलवार को उनके नाम की घोषणा कर दी गई। रिपोर्ट्स के अनुसार पार्टी ने विधानसभा क्षेत्र के स्थानीय कार्यकर्ता पर भरोसा जताया है। प्रत्याशी चयन में जातिगत समीकरण का भी खास ख्याल रखा गया है।

कौन हैं बीजेपी कैंडिडेट अभिषेक कुमार?

बांकीपुर उपचुनाव के लिए भाजपा ने अभिषेक कुमार बंटी को अपना उम्मीदवार बनाया है। अभिषेक कायस्थ समुदाय से आते हैं। अभी वे प्रदेश भाजपा युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं। इसके पहले वे पटना महानगर भाजयुमो के अध्यक्ष थे। वे पटना महानगर के मंडल मंत्री व महामंत्री भी रह चुके हैं। 40 साल से कम उम्र के युवा हैं।

बीजेपी का गढ़ है बांकीपुर

पटना शहर की बांकीपुर विधानसभा सीट भाजपा का गढ़ रही है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने राज्यसभा सांसद बनने के बाद मार्च 2026 में यह सीट छोड़ी थी। नितिन बांकीपुर से लगातार 5 बार विधायक रहे। इससे पहले लगातार 4 बार उनके पिता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा यहां से भाजपा के टिकट पर चुनाव जीतते रहे।

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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