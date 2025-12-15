नितिन की ताजपोशी: बिहार को पुरस्कार और युवाओं को पैगाम, पूर्वी भारत को भी संदेश; एक तीर से कई निशाने

संक्षेप: नितिन नवीन को दल की कमान सौंपकर पार्टी ने न केवल बिहार, बल्कि अन्य राज्यों को भी साधने की कोशिश की है। महज 45 वर्ष के नितिन नवीन को दल का शीर्ष पद देकर भाजपा ने युवाओं को भी एक संदेश दिया है।

महज 45 साल के नितिन नवीन को पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर भाजपा ने हिंदी पट्टी में बड़ा सियासी संदेश दिया है। भाजपा ने राजनीति में परिवारवाद पर प्रहार के अपने अभियान को और धारदार बनाने का भी पैगाम दे दिया है। महज दो दशक पहले सियासत में कदम रखने वाले एक युवा नेता को बड़ी जिम्मेवारी देकर यह भी संदेश दिया है कि भाजपा में कार्यकर्ता की प्रतिभा को सम्मान मिलता है। नितिन नवीन को पदभार संभालने के तुरंत बाद पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव की चुनौती का सामना करना है। अगर वहां वह पार्टी की नैया पार लगा पाए तो उनके संगठनकर्ता की छवि और भी निखरकर सामने आएगी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

हिंदी पट्टी के राज्यों उत्तरप्रदेश और मध्यप्रदेश में भाजपा सत्तासीन है। बिहार में गठबंधन सरकार में है। झारखंड में सत्ता में रही है, लेकिन अभी वह विपक्ष में है। बंगाल में भगवा का परचम अब तक नहीं लहरा पाया है। ऐसे में हिंदी पट्टी से नितिन नवीन को दल की कमान सौंपकर पार्टी ने न केवल बिहार, बल्कि अन्य राज्यों को भी साधने की कोशिश की है।

पूर्वी भारत को साधने की रणनीति बिहार से नितिन नवीन को पार्टी के शीर्ष पद तक ले जाकर भाजपा ने पूर्वी भारत के राज्यों को पैगाम दिया है कि यह क्षेत्र उसकी प्राथमिकता में है। प्रधानमंत्री कहते रहे हैं कि पूर्वी भारत के विकास के बिना भारत विकसित देश नहीं बन सकता है। पूर्वी भारत से पहली बार पार्टी के शीर्ष पद पर कोई नेता पहुंचा है। उत्तरप्रदेश के वाराणसी से प्रधानमंत्री खुद सांसद हैं। उत्तरप्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और असम में भाजपा सत्ता है। बिहार में पार्टी पहली बार नंबर वन बनी है। एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला है। नितिन की ताजपोशी को बिहार को पुरस्कार भी माना जा रहा है। बिहार में भाजपा अभी एनडीए सरकार की साझेदार है, लेकिन ताजा फ़ैसले में भविष्य की सियासत की रणनीति भी निहित है।

युवाओं को संदेश महज 45 वर्ष के नितिन नवीन को दल का शीर्ष पद देकर भाजपा ने युवाओं को भी एक संदेश दिया है। वैसे तो भाजपा में नए-नए नेताओं को पहले भी मौका मिलता रहा है। लेकिन, नितिन नवीन जैसे युवा को दल की कमान सौंपकर पार्टी ने बता दिया है कि अब दल में नई पीढ़ी की बारी है। अनुभवी नेताओं के साथ ही पार्टी के युवा चेहरे को आगे कर भाजपा ने दूर की कौड़ी खेली है। पार्टी के इस फैसले से देश भर में पार्टी का युवा तुर्क उत्साहित होगा। पार्टी में उसे संभावनाएं नज़र आएंगी।

सवर्णों को संदेश नरेन्द्र मोदी को जब प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया तो इसे भाजपा का पिछड़ा कार्ड करार दिया गया। तबसे भाजपा ने मंडलवादी धारा को आगे करने की रणनीति अपनाई। ऐसे में सवर्णों की हिस्सेदारी पर सवाल उठते रहे हैं। नितिन की ताजपोशी ने सवर्णों को भी साफ संदेश दिया है कि यह वर्ग अभी भी भाजपा की प्राथमिकता में है। अगर शासन पिछड़ा के हाथ में है तो पार्टी की कमान सवर्ण के हाथ में ही रहेगी। पार्टी ‘सबका साथ-सबका विकास’ में विश्वास रखती है।

बंगाल जीतने की चुनौती अगले साल पश्चिम बंगाल का चुनाव होना है। बिहार चुनाव परिणाम के दिन ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बंगाल चुनाव की चर्चा की थी। ऐसे में नितिन नवीन को अपने काम संभालते ही बंगाल चुनाव की चुनौती का सामना करना होगा। जीत की रणनीति पर काम करना होगा। अभी बंगाल के भाजपा प्रभारी बिहार भाजपा के वरिष्ठ नेता और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय हैं। यानी दो बिहारियों पर बंगाल का रण जीतने का कार्यभार है। एक समय बिहार, झारखंड, ओडिशा और बंगाल एक ही प्रांत था। इन चारों राज्यों के बीच आपस में कई समानताएं हैं। बंगाल में कायस्थ समुदाय का राजनीति में प्रभाव है। बिहार के लोग बड़ी संख्या में वहां रचे-बसे हैं। शासन-प्रशासन में भी इनका दबदबा है।