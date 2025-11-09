राहुल चुनाव छोड़ घूमने निकले; निशिकांत दुबे का वार, पूछा- यात्राओं का खर्च कौन देता है?
संक्षेप: bihar election 2025: भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी पर विदेशी दौरों, छुट्टियों और युवा होने पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बताए इन यात्राओं से देश को क्या फायदा मिल रहा है।
bihar election 2025: बिहार चुनाव की गर्माहट के बीच सियासी तीर तेज होते जा रहे हैं। बयानबाजी के इस मौसम में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए उनके खर्चों पर बयान दे मारा है। दुबे ने राहुल पर आरोप लगाया कि वे देश और पार्टी के नाम पर मिले चंदे से विदेश यात्राएं और छुट्टियां मनाते हैं, जबकि चुनावी मैदान में कार्यकर्ताओं को अकेला छोड़ देते हैं।
राहुल पर युवा नेता होने का तंज
भागलपुर में न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए निशिकांत दुबे ने कहा कि राहुल गांधी खुद को युवा नेता बताते हैं, लेकिन असल में अब नई पीढ़ी यानी जेन-जी सामने आ चुकी है। उन्होंने कहा, “मैं और राहुल लगभग एक ही उम्र के हैं। मेरे दो बेटे हैं एक की जल्द शादी भी होने वाली है, तो क्या इसका मतलब है कि मैं युवा हूं?” दुबे के इस तंज का मकसद राहुल की युवा नेता की छवि पर सवाल खड़ा करना था।
विदेश यात्राओं की फंडिंग पर सवाल
दुबे ने राहुल गांधी के विदेशी दौरों पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि अगर उनके पूर्वजों ने सब कुछ दान कर दिया, जैसा कि कांग्रेस दावा करती है, तो फिर उनके विदेश यात्राओं का खर्च कौन उठाता है? उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस फंड से यात्राएं होती हैं, तो कांग्रेस को जनता को बताना चाहिए कि इन दौरों से देश को क्या फायदा मिला।
राहुल छुट्टियों में बिजी, चुनावी मुद्दों में नहीं: निशिकांत दुबे
बिहार चुनाव के संदर्भ में दुबे ने कहा कि राहुल गांधी गंभीर मुद्दों पर ध्यान देने की बजाय छुट्टियां मनाते नजर आते हैं। उन्होंने कहा कि क़भी पचमढ़ी, कभी गोवा और कभी वायनाड में समय बिताने से न तो चुनाव लड़े जाते हैं और न ही जनता का भरोसा जीता जाता है। दुबे ने तंज कसते हुए कहा, “एक तरफ आप अवैध वोटर का मुद्दा उठाते हैं, दूसरी तरफ चुनाव के बीच छुट्टियां मनाने निकल जाते हैं। अगर कांग्रेस को मिले दान का पैसा आपकी छुट्टियों में खर्च होता है, तो यह जनता को बताना चाहिए।”