राहुल चुनाव छोड़ घूमने निकले; निशिकांत दुबे का वार, पूछा- यात्राओं का खर्च कौन देता है?

राहुल चुनाव छोड़ घूमने निकले; निशिकांत दुबे का वार, पूछा- यात्राओं का खर्च कौन देता है?

संक्षेप: bihar election 2025: भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी पर विदेशी दौरों, छुट्टियों और युवा होने पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बताए इन यात्राओं से देश को क्या फायदा मिल रहा है।

Sun, 9 Nov 2025 07:59 PMHimanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
bihar election 2025: बिहार चुनाव की गर्माहट के बीच सियासी तीर तेज होते जा रहे हैं। बयानबाजी के इस मौसम में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए उनके खर्चों पर बयान दे मारा है। दुबे ने राहुल पर आरोप लगाया कि वे देश और पार्टी के नाम पर मिले चंदे से विदेश यात्राएं और छुट्टियां मनाते हैं, जबकि चुनावी मैदान में कार्यकर्ताओं को अकेला छोड़ देते हैं।

राहुल पर युवा नेता होने का तंज

भागलपुर में न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए निशिकांत दुबे ने कहा कि राहुल गांधी खुद को युवा नेता बताते हैं, लेकिन असल में अब नई पीढ़ी यानी जेन-जी सामने आ चुकी है। उन्होंने कहा, “मैं और राहुल लगभग एक ही उम्र के हैं। मेरे दो बेटे हैं एक की जल्द शादी भी होने वाली है, तो क्या इसका मतलब है कि मैं युवा हूं?” दुबे के इस तंज का मकसद राहुल की युवा नेता की छवि पर सवाल खड़ा करना था।

विदेश यात्राओं की फंडिंग पर सवाल

दुबे ने राहुल गांधी के विदेशी दौरों पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि अगर उनके पूर्वजों ने सब कुछ दान कर दिया, जैसा कि कांग्रेस दावा करती है, तो फिर उनके विदेश यात्राओं का खर्च कौन उठाता है? उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस फंड से यात्राएं होती हैं, तो कांग्रेस को जनता को बताना चाहिए कि इन दौरों से देश को क्या फायदा मिला।

राहुल छुट्टियों में बिजी, चुनावी मुद्दों में नहीं: निशिकांत दुबे

बिहार चुनाव के संदर्भ में दुबे ने कहा कि राहुल गांधी गंभीर मुद्दों पर ध्यान देने की बजाय छुट्टियां मनाते नजर आते हैं। उन्होंने कहा कि क़भी पचमढ़ी, कभी गोवा और कभी वायनाड में समय बिताने से न तो चुनाव लड़े जाते हैं और न ही जनता का भरोसा जीता जाता है। दुबे ने तंज कसते हुए कहा, “एक तरफ आप अवैध वोटर का मुद्दा उठाते हैं, दूसरी तरफ चुनाव के बीच छुट्टियां मनाने निकल जाते हैं। अगर कांग्रेस को मिले दान का पैसा आपकी छुट्टियों में खर्च होता है, तो यह जनता को बताना चाहिए।”

Himanshu Tiwari

लेखक के बारे में

Himanshu Tiwari
हिमांशु तिवारी लाइव हिन्दुस्तान में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं। वे करियर, एजुकेशन और जॉब्स से जुड़ी खबरें बनाते हैं। यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी, आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं पर इनकी पैनी नजर रहती है। कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक, जामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के बाद साल 2016 में इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत की और लाइव हिन्दुस्तान से पहले जी न्यूज, इंडिया टीवी और एबीपी न्यूज जैसे बड़े मीडिया हाउस में काम कर चुके हैं। करियर, एजुकेशन और जॉब्स के अलावा हिमांशु को राजनीति, देश-विदेश, रिसर्च और मनोरंजन बीट का भी अनुभव है। और पढ़ें
Bihar Elections Bihar NDA Nishikant Dubey अन्य..
