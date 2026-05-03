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सद्भाव यात्रा पर निकले निशांत, नीतीश से लिया आशीर्वाद; JDU ऑफिस से हरी झंडी, खास तस्वीरें देखिए

May 03, 2026 04:14 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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महात्मा गांधी की कर्मभूमि चंपारण से निशांत कुमार अपने पहले राजनैतिक यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं जदयू कार्यकर्ताओं में अपने नए नेता के सुपर ऐक्टिव मोड में देखकर खुशी की लहर है।

सद्भाव यात्रा पर निकले निशांत, नीतीश से लिया आशीर्वाद; JDU ऑफिस से हरी झंडी, खास तस्वीरें देखिए

Nishant Sadbhav Yatra: नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने पिता की तर्ज पर यात्रा वाली राजनैतिक पारी शुरू कर दिया है। रविवार को निशांत पटना से रवाना हुए। जदयू ऑफिस से निशांत की गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इससे पहले निशांत कुमार ने 7 सर्कुलर रोड में पिता नीतीश कुमार से आशीर्वाद लिया। महात्मा गांधी की कर्मभूमि चंपारण से निशांत कुमार अपने पहले राजनैतिक यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं जदयू कार्यकर्ताओं में अपने नए नेता के सुपर ऐक्टिव मोड में देखकर खुशी की लहर है। रास्ते में निशांत कुमार का जगह जगह स्वागत किया गया।

जदयू कार्यकर्ताओं और नेताओं के लंबे इंतजार के बाद निशांत कुमार ने जदयू की सदस्यता ग्रहण की। उसी समय उन्होंने पूरे बिहार की यात्रा का ऐलान कर दिया। कहा कि पहले बिहार के लोगों से उनकी सोच और समस्या और जिला स्तर पर पार्टी के कार्यकर्ताओं से रूबरू होना है। निशांत ने आज रविवार से अपने अभियान की शुरुआत कर दी।

अभिवादन स्वीकार करते निशांत

यात्रा पर क्या बोले निशांत

निशांत कुमार अब फुल फ्लेज्ड जनता दल यूनाइटेड के नेता बन चुके हैं। उन्होंने यात्रा को लेकर कहा कि उनका उद्देश्य राज्य के हर अमीर और गरीब, दलित या गैर-दलित सभी को साथ लेकर चलना है। इसके लिए उनतक पहुंचकर उनसे बात करना जरूरी है। सभी के बीच भाईचारे की भावना होनी चाहिए। इसके लिए महात्मा गांधी के सत्याग्रह आंदोलन चंपारण से शुरूआत करना अच्छा रहेगा। निशांत ने कहा कि उनके पिता ने भी वहीं से शुरुआत की थी। बताया कि इस यात्रा का उद्देश्य संगठन को मजबूत करना है। उन्होंने आगे कहा कि यह मेरी पहली राजनीतिक यात्रा है। पार्टी के कार्यकर्ता भाइयों से मिलना है, उनके विचार सुनना है और उनसे बातचीत करके राज्य की स्थिति की जानकारी लेना है। मिलकर आम जनों की समस्याओं का समाधान खोजने का प्रयास करना है।

निशांत का भव्य स्वागत

क्या बोले श्रवण कुमार

निशांत की यात्रा पर विधायक दल के नेता श्रवण कुमार ने कहा कि निशांत जो पद चाहते वह उनको मिलता, लेकिन उन्होंने पद को ठुकराया और जनता के बीच जाने का निर्णय लिया। यह उनकी बड़ी खासियत है। श्रवण कुमार ने कहा कि निशांत बिहार में नीतीश कुमार के काम को लोगों को बताएंगे और दूर-दूर तक पहुंचाएंगे। वे युवाओं और महिलाओं से खुद को कनेक्ट करना चाहते हैं। निशांत हमारी पार्टी के नेता हैं। उनकी इस यात्रा से जदयू और मजबूत बनेगा।

कार्यकर्ताओं से संवाद करते निशांत

यात्रा पर निकले निशांत कुमार का भव्य स्वागत किया जा रहा है। मुजफ्फरपुर विधायक अजीत कुमार ने ढोल बाजा के साथ निशांत का स्वागत किया। इस दौरान शंख बजाकर कार्यकर्ताओं ने निशांत की यात्रा की सफलता के भगवान से प्रार्थना की।

निशांत के स्वागत में हुजूम
Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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