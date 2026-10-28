पहले ही चुनावी टेस्ट में निशांत का जलवा, नीरज को चौथी बार MLC बनवाया; पटना स्नातक पर जेडीयू का कब्जा बरकरार
जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार के बेटे निशांत अपनी पहली चुनावी परीक्षा में पास हो गए हैं। निशांत ने अपनी धारदार रणनीति पर पटना स्नातक सीट पर जेडीयू का कब्जा बरकरार रखा और नीरज को चौथी बार एमएलसी बनवाया।
जनता दल यूनाइटेड (JDU) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने अपना पहला चुनावी टेस्ट ना सिर्फ पास किया, बल्कि अपनी दमदार रणनीति का जलवा भी दिखा दिया। बिहार विधान परिषद चुनाव में पटना स्नातक सीट पर जेडीयू उम्मीदवार नीरज कुमार ने लगातार चौथी बार जीत दर्ज की है। जेडीयू से निष्कासित मोकामा विधायक अनंत सिंह की बगावत और नीरज का खुलकर विरोध करने के बावजूद निशांत की धारदार रणनीति के दम पर पार्टी ने इस सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखा। निशांत ने नीरज के लिए पटना से नवादा और नालंदा तक जमकर प्रचार किया था।
पटना स्नातक एमएलसी चुनाव के बुधवार को नतीजे आ गए। जेडीयू के नीरज कुमार, राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के दिलीप पटेल को हराकर लगातार चौथी बार एमएलसी बन गए। वहीं, प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी के अनुज सिंह तीसरे नंबर पर रहे। मोकामा विधायक अनंत सिंह ने नीरज के विरोध में अनुज का समर्थन किया था, लेकिन वह कमाल नहीं कर पाए।
अनंत सिंह के विरोध के बाद निशांत ने संभाली नीरज के प्रचार की कमान
मोकामा विधायक अनंत सिंह जब जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार का विरोध करने लगे तो पटना स्नातक सीट पर चुनाव प्रचार की कमान स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने खुद संभाल ली। निशांत ने पटना, नालंदा और नवादा जिले में जाकर नीरज के समर्थन में रैलियां कीं और जेडीयू के लिए वोट मांगे। उन्होंने नीतीश कुमार के 20 सालों के कामों के आधार पर जनता से जेडीयू को जिताने की अपील की।
निशांत के नीरज के लिए प्रचार करने पर अनंत सिंह ने आपत्ति जताई थी। उन्होंने कहा था कि वह सिर्फ नीरज का विरोध कर रहे हैं और पार्टी के खिलाफ नहीं हैं। निशांत को नीरज का प्रचार नहीं करना चाहिए।
दरअसल, इसी साल जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार के बिहार का मुख्यमंत्री पद छोड़ केंद्रीय राजनीति में जाने का फैसला लेने के बाद उनके बेटे निशांत ने राजनीति में कदम रखा था। फिर सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली नई एनडीए सरकार में वे स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए। जेडीयू के नेता निशांत को पार्टी का भविष्य बताते रहे हैं।
यूपी चुनाव में निशांत करेंगे जेडीयू का शंखनाद?
बिहार एमएलसी चुनाव में अपने चुनावी कौशल का प्रदर्शन करने के बाद निशांत की नजरें अब उत्तर प्रदेश में अगलेसाल होने वाले विधानसभा चुनाव पर हैं। 1 नवंबर को जेडीयू का वाराणसी के रोहनियां में आगामी 1 नवंबर को जेडीयू का कार्यकर्ता सम्मेलन है। इसमें यूपी चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की जाएगी। नीतीश के बेटे निशांत समेत जेडीयू के वरीय नेता इस सम्मेलन में मौजूद रहेंगे।
इस कार्यक्रम के जरिए जेडीयू यूपी चुनाव में अपना शंखनाद कर सकती है। फिलहाल, उत्तर प्रदेश में एनडीए का सीट बंटवारा नहीं हुआ है। जेडीयू की नजर पूर्वांचल में कुर्मी-कोइरी बाहुल्य सीटों पर टिकी हुई हैं। पिछले यूपी चुनाव में सीटों पर बात नहीं बनने के बाद जेडीयू ने अकेले चुनाव लड़ा था, लेकिन एक भी सीट नहीं जीत पाई थी।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।