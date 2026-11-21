मोदी, सम्राट के साथ नीतीश सेतु पर नहीं दिखे निशांत; आरजेडी ने उठाया प्रोटोकॉल का सवाल
आरजेडी ने कहा कि जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार वैशाली के प्रभारी मंत्री हैं। प्रोटोकॉल के तहत उन्हें उद्घाटन के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ नीतीश सेतु पर होना चाहिए था।
बिहार दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को वैशाली जिले के राघोपुर में सिक्सलेन पुल 'नीतीश सेतु' का उद्घाटन किया। पटना एयरपोर्ट पर उतरने के बाद पीएम राघोपुर पहुंचे और नीतीश सेतु पर फीता काटा। इस मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी मौजूद रहे। वहीं, जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार के बेटे एवं स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार के मोदी और सम्राट के साथ पुल पर नहीं रहने पर विपक्ष ने तंज कसा है। लालू-तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने प्रोटोकॉल का सवाल उठाते हुए कहा कि वैशाली के प्रभारी मंत्री के तौर पर निशांत को उद्घाटन के समय वहां होना चाहिए था। आरजेडी ने निशांत की उपेक्षा का आरोप लगाया। हालांकि, दोपहर में राजापाकर के जाफरपट्टी में हुई पीएम की सभा में स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार मंच पर मौजूद रहे।
आरजेडी के प्रवक्ता चितरंजन गगन ने शनिवार शाम को जारी बयान में तंज कसते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में एक बार फिर जेडीयू के मान्य नेता निशांत कुमार की उपेक्षा की गई। उन्होंने कहा, "पूर्व सीएम नीतीश कुमार के नाम पर पुल का नाम रखा गया है, निशांत उन्हीं के बेटे हैं। वह वैशाली के प्रभारी मंत्री भी हैं। प्रभारी मंत्री के तौर पर प्रोटोकॉल के तहत निशांत को पुल उद्घाटन के मौके पर होना चाहिए था।"
नीतीश सेतु पर मोदी-सम्राट के साथ रहे राज्यपाल, चिराग और विजय चौधरी
राघोपुर में नीतीश सेतु लोकार्पण के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ राज्यपाल सय्यद अता हसनैन, डिप्टी सीएम विजय चौधरी और हाजीपुर सांसद सह केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान मौजूद रहे। पीएम ने फीता काटकर औपचारिक रूप से इस पुल का उद्घाटन किया। फिर कुछ देर चहलकदमी की। उन्होंने देसी अंदाज में गमछा लहराकर जनता का अभिवादन भी किया।
जाफरपट्टी के मंच पर पीएम मोदी ने निशांत को गले लगाया
प्रधानमंत्री मोदी समेत सभी नेता नीतीश सेतु का लोकार्पण करने के बाद सीधे जाफरपट्टी में आयोजित जनसभा में पहुंचे। मोदी जीप में सवार होकर सम्राट, चिराग, विजय चौधरी के साथ मंच तक आए। स्टेज पर आने के बाद पीएम ने स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार से गले लगकर मुलाकात की। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने पूर्व सीएम नीतीश कुमार की उपलब्धियों का जिक्र किया। वहीं भाषण खत्म होने के बाद भी उन्होंने निशांत कुमार से बात की। इस दौरान निशांत ने मोदी के पैर छुए तो पीएम ने भी स्नेहपूर्वक उन्हें आशीर्वाद दिया।
नीतीश सेतु के निर्माण में मोदी सरकार का योगदान नहीं- तेजस्वी यादव
आरजेडी के कार्यकारी अध्यक्ष एवं बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सेतु को लेकर एनडीए सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि इस पुल का उद्घाटन पिछले साल ही तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कर दिया था। अब पीएम मोदी इसका दोबारा उद्घाटन करने आए।
तेजस्वी ने दावा किया कि इस पुल के निर्माण और निर्णय में मोदी सरकार और भाजपा का कोई योगदान नहीं रहा। हमने स्वतंत्रता सेनानी अक्षयवट राय के नाम पर पुल का नामकरण करने का प्रस्ताव दिया था। बिहार सरकार ने पूर्व में जवाब दिया था कि गुरु गोविंद सिंह के नाम पर नामकरण करेंगे। मगर अब इसका नाम नीतीश सेतु कर दिया गया।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।