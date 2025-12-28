Hindustan Hindi News
निशांत का नाम नहीं लिया पर राजनीति में आने की वकालत, RLM में कलह पर दीपक कुशवाहा क्या बोले?

दीपक प्रकाश ने कहा कि युवाओं को राजनीति में आना चाहिए। युवा वर्ग पॉलिटिक्स से जितना करीब रहेगा, लोकतंत्र उतना ही मजबूत होगा। पार्टी में खटपट का सवाल टाल गए।

Dec 28, 2025 06:15 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
बिहार की राजनीति में इन दिनों दो नेता पुत्रों को लेकर काफी चर्चा है। एक तरफ नीतीश कुमार के बेटे निशांत को राजनीति में लाने के लिए भांति-भांति के अभियान चल रहे हैं तो दूसरी ओर उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश की डायरेक्ट कैबिनेट में एंट्री से पार्टी टूट की आशंका गहरी होती जा रही है। नीतीश सरकार में मंत्री दीपक प्रकाश(उपेद्र कुशवाहा के पुत्र) का दोनों मुद्दों पर बयान सामने आया है।

रविवार को दीपक प्रकाश सासाराम दौरे पर रहे। विभागीय कार्यों की समीक्षा के बाद उन्होंने मीडिया को पूरी जानकारी दी। इसी बीच कुछ सियासी सवाल पूछे गए। पटना में निशांत कुमार की पॉलिटिकल एंट्री के लिए भूख हड़ताल की गई। इस पर दीपक प्रकाश ने कहा कि किसी व्यक्ति के लिए कुछ नहीं कह सकता पर युवाओं को राजनीति में आना चाहिए। युवा वर्ग पॉलिटिक्स से जितना करीब रहेगा, लोकतंत्र उतना ही मजबूत होगा। उन्होंने निशांत कुमार का नाम भी नहीं लिया। कहा कि यदि युवा मुख्यधारा की राजनीति में आकर जिम्मेदारी संभालते हैं तो यह बिहार के विकास के लिए सकारात्मक कदम होगा।

ये भी पढ़ें:नीतीश की CM कुर्सी छीनना चाहते , RLM में खटपट को RJD ने BJP की साजिश बताया

इसके बाद उनसे पार्टी के मौजूदा हालात पर सवाल पूछा गया। सवाल सुनते ही कहा कि विभागीय काम की समीक्षा के लिए यह दौरा है। विभाग से संबंधित कोई सवाल हो तो पूछिए। पार्टी से संबंधित बातें नेतृत्व(उपेंद्र कुशवाहा) से पूछिए। उन्होंने अपने पिता के रास्ते पर चलते हुए विधायक रामेश्वर महतो के बयान पर कोई भी प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया।

शनिवार को उपेंद्र कुशवाहा से जब पत्रकारों ने इस मुद्दे पर बात करना चाहा तो भड़क गए। कहा कि आप लोगों के पास कोई सवाल ही नहीं है। रामेश्वर महतो के बयान को सवाल मानने से भी उपेंद्र कुशवाहा ने इनकार कर दिया। पत्रकारों को यहां तक कह दिया कि आप लोग सुत उठ कर चले आते हैं। दरअसल बेटे को मंत्री बनाकर उपेंद्र कुशवाहा अपने ही विधायकों के निशाने पर आ गए हैं। आरएलएम के तीन विधायक रामेश्वर महतो, आनंद माधव और आलोक सिंह नाराज हैं। रामेश्वर महतो ने तो मीडिया में खुलकर बोलना शुरू कर दिया है। तीनों विधायक साथ रहते हैं। विधानसभा सत्र के दौरान तीनों ने एक साथ स्पीकर से मुलाकात की। उनके साथ विधायक स्नेहलता मौजूद नहीं थीं। लिट्टी चोखा पार्टी छोड़कर तीनों नितिन नवीन से मिलने दिल्ली चले गए।

ये भी पढ़ें:कुशवाहा पार्टी बचाएंगे या परिवार? बागी MLA बोले- बेटे को मंत्री बनाना आत्मघाती
