निशांत का नाम नहीं लिया पर राजनीति में आने की वकालत, RLM में कलह पर दीपक कुशवाहा क्या बोले?

संक्षेप: दीपक प्रकाश ने कहा कि युवाओं को राजनीति में आना चाहिए। युवा वर्ग पॉलिटिक्स से जितना करीब रहेगा, लोकतंत्र उतना ही मजबूत होगा। पार्टी में खटपट का सवाल टाल गए।

बिहार की राजनीति में इन दिनों दो नेता पुत्रों को लेकर काफी चर्चा है। एक तरफ नीतीश कुमार के बेटे निशांत को राजनीति में लाने के लिए भांति-भांति के अभियान चल रहे हैं तो दूसरी ओर उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश की डायरेक्ट कैबिनेट में एंट्री से पार्टी टूट की आशंका गहरी होती जा रही है। नीतीश सरकार में मंत्री दीपक प्रकाश(उपेद्र कुशवाहा के पुत्र) का दोनों मुद्दों पर बयान सामने आया है।

रविवार को दीपक प्रकाश सासाराम दौरे पर रहे। विभागीय कार्यों की समीक्षा के बाद उन्होंने मीडिया को पूरी जानकारी दी। इसी बीच कुछ सियासी सवाल पूछे गए। पटना में निशांत कुमार की पॉलिटिकल एंट्री के लिए भूख हड़ताल की गई। इस पर दीपक प्रकाश ने कहा कि किसी व्यक्ति के लिए कुछ नहीं कह सकता पर युवाओं को राजनीति में आना चाहिए। युवा वर्ग पॉलिटिक्स से जितना करीब रहेगा, लोकतंत्र उतना ही मजबूत होगा। उन्होंने निशांत कुमार का नाम भी नहीं लिया। कहा कि यदि युवा मुख्यधारा की राजनीति में आकर जिम्मेदारी संभालते हैं तो यह बिहार के विकास के लिए सकारात्मक कदम होगा।

इसके बाद उनसे पार्टी के मौजूदा हालात पर सवाल पूछा गया। सवाल सुनते ही कहा कि विभागीय काम की समीक्षा के लिए यह दौरा है। विभाग से संबंधित कोई सवाल हो तो पूछिए। पार्टी से संबंधित बातें नेतृत्व(उपेंद्र कुशवाहा) से पूछिए। उन्होंने अपने पिता के रास्ते पर चलते हुए विधायक रामेश्वर महतो के बयान पर कोई भी प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया।