निशांत के मंत्री बने 6 महीने हो रहे, आगे सम्राट चौधरी के इकलौते डिप्टी सीएम बनने की अटकलें
7 नवंबर को निशांत कुमार के बिहार सरकार में मंत्री बने 6 महीने पूरे हो रहे हैं। अब चर्चा होने लगी है कि क्या नीतीश के बेटे निशांत सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे? निशांत के इकलौते उपमुख्यमंत्री बनने की अटकलें तेज हैं।
जनता दल यूनाइटेड (JDU) के अध्यक्ष नीतीश कुमार के बेटे निशांत के मंत्री बने 6 महीने होने जा रहे हैं। अब उनके बिहार की सम्राट चौधरी सरकार में डिप्टी सीएम बनने की अटकलें चलने लगी हैं। चर्चा है कि निशांत इकलौते उपमुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी (BJP) के मुख्यमंत्री वाली एनडीए सरकार में जेडीयू कोटे से विजय चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव डिप्टी सीएम हैं, जबकि निशांत स्वास्थ्य मंत्री का पद संभाले हुए हैं।
लगभग दो दशक तक बिहार में सत्ता के शीर्ष पद पर रहे नीतीश कुमार ने इसी साल मार्च महीने में केंद्रीय राजनीति का रुख करने का फैसला लिया था। राज्यसभा सांसद बनने के बाद अप्रैल महीने में उन्होंने सीएम पद छोड़ दिया और नीतीश सरकार में डिप्टी सीएम रहे सम्राट चौधरी ने 15 अप्रैल 2026 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।
जेडीयू के सूत्रों का कहना है कि जब नीतीश ने मुख्यमंत्री पद छोड़ा, तब सम्राट के नेतृत्व वाली नई सरकार में जेडीयू के सीनियर मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव डिप्टी सीएम नहीं बनना चाहते थे। हालांकि, नीतीश ने उनको कुछ समय तक विजय कुमार चौधरी के साथ सरकार में जेडीयू का साझा नेतृत्व करने के लिए मना लिया था।
पहले सरकार में आने को तैयार नहीं थे निशांत, फिर माने
उस समय, निशांत कुमार के डिप्टी सीएम बनने की चर्चा भी तेज थी, लेकिन सरकार का कामकाज समझने के लिए उन्होंने वक्त मांग लिया था। हालांकि, बाद में जेडीयू नेताओं और कार्यकर्ताओं के मनाने पर वह सम्राट सरकार में शामिल हो गए थे। 7 मई 2026 को हुए सम्राट कैबिनेट के विस्तार में निशांत ने मंत्री पद की शपथ ली। एनडीए सरकार में उन्हें अहम माने जाने वाले स्वास्थ्य विभाग का जिम्मा मिला।
निशांत के मंत्री बने 6 महीने पूरे हो रहे
अब जब 7 नवंबर को निशांत के सम्राट सरकार में मंत्री बनने के 6 महीने पूरे हो रहे हैं तो राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा चलने लगी है कि क्या आगे वह उप-मुख्यमंत्री का पद संभाल सकते हैं?
निशांत डिप्टी सीएम बने तो विजय और बिजेंद्र भी मंत्री बने रहेंगे
जेडीयू सूत्रों का कहना है कि अगर इस तरह का कोई फेरबदल होता है तो सरकार में इकलौते डिप्टी सीएम निशांत कुमार ही होंगे। उस हालात में विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव डिप्टी सीएम पद से हट जाएंगे और कैबिनेट मंत्री के तौर पर सम्राट सरकार में मौजूदा या नए विभागों की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। फिलहाल इस मामले पर पार्टी या सरकार की ओर से आधिकारिक तौर पर कोई फैसला नहीं हुआ है।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।