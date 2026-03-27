मुख्यमंत्री नीतीश से मिले निशांत, बंद कमरे में क्या बात हुई? बिजेन्द्र यादव से मिलकर आए थे
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके पुत्र निशांत कुमार के बीच मुख्यमंत्री आवास में बंद कमरे में लंबी बातचीत हुई। इसके पहले निशांत कुमार ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से उनके घर जाकर मुलाकात की।
Nitish Nishant Meeting: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके पुत्र निशांत कुमार के बीच मुख्यमंत्री आवास में बंद कमरे में लंबी बातचीत हुई। इसके पहले निशांत कुमार ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से उनके घर जाकर मुलाकात की। पार्टी की सक्रिय सदस्यता लेने के बाद से वे काफी ऐक्टिव हैं। पार्टी में नीचे से लेकर ऊपर तक के नेताओं और कार्यकर्ताओं से संपर्क कर रहे हैं। निशांत कुमार अपने पिता नीतीश की राजनीति और उनके कार्यों का गहन अध्ययन भी कर रहे हैं।
निशांत कुमार गुरुवार को सबसे पहले पार्टी के वरिष्ठ नेता और उर्जा मंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव से मिलने उनके सरकारी आवास पर पहुंचे। उनके बीच लगभग आधे घंटे तक बातचीत हुई। बाद में उर्जा मंत्री ने इसे औपचारिक भेंट बताया। उन्होंने कहा कि निशांत कुमार संगठन को मजबूत बनाने के लिए काफी मेहनत कर रहे हैं। हमने उन्हें इसके लिए शुभकामनाएं दी। इसके बाद निशांत कुमार पार्टी नेता सह विधानसभा के उपाध्यक्ष नरेन्द्र नारायण यादव से मुलाकात की। उनके बीच भी लगभग 20 मिनट तक बातचीत हुई।
दरअसल, निशांत लगातार पार्टी नेताओं व संगठन से जुड़े लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। निशांत अब तक सक्रिय राजनीति से दूर थे। वे सार्वजनिक कार्यक्रमों से भी दूर रहते थे। काफी क्लोज लोगों के घर आते जाते थे। मीडिया के सवालों से बचते रहते थे। लेकिन निशांत कुमार यह सब काम अब खुलकर करते हैं। प्रेस वालों के सवालों का भी खुलकर जवाब देते हैं। पिता की राजनैतिक विरासत को संभालने की कोशिश में जुट गए हैं। गुरुवार को नीतीश कुमार से बंद कमरे में बातचीत के खास मायने हैं।
निशांत कुमार को डिप्टी सीएम के रूप में प्रोजेक्ट किया जा रहा है। हालांकि कई नेता और कार्यकर्ता उन्हें सीएम मेटिरियल बता रहे हैं। छोटे सरकार अनंत सिंह ने साफ कहा कि निशांत कुमार को सीएम बनाया जाना चाहिए। नालंदा में नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा के दौरान आवाज उठी जिसमें नीतीश की कुर्सी पर निशांत को बैठाने की मांग की जा रही थी। पप्पू यादव ने भी कहा कि निशांत कुमार को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। यह भी कहा कि भाजपा से कोई सीएम बनता है तो बिहार के लिए ठीक नहीं होगा।
नालंदा में समृद्धि यात्रा के दौरान जदयू एमएलसी नीरज कुमार ने भी निशांत कुमार की जोरदार वकालत की। लोगों से कहा कि आप लोग नए नेता को आशीर्वाद दीजिए। कहा कि निशांत कुमार में पिता नीतीश की विरासत को संभालने की पूरी योग्यता और क्षमता है।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें