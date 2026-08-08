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निशांत दिल्ली में जेपी नड्डा से मिले, बिहार में ट्रॉमा सेंटर और सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल बढ़ाने पर बात

By Jayesh Jetawat
लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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जदयू अध्यक्ष नीतीश कुमार के बेटे एवं बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने शनिवार को नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने बिहार में हेल्थकेयर सेक्टर को विस्तार देने पर चर्चा की।

nishant kumar meets jp nadda
निशांत ने नई दिल्ली में जेपी नड्डा से मुलाकात की

बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार शनिवार को नई दिल्ली पहुंचे। राष्ट्रीय राजधानी में उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच बिहार में स्वास्थ्य के क्षेत्र में चल रहे कामों पर विस्तार से चर्चा हुई। निशांत ने इसे शिष्टाचार मुलाकात बताया। उन्होंने कहा कि बिहार में ट्रॉमा सेंटर और सुपर स्पेशियलिटी अस्पतालों के विस्तार के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री से बात हुई है।

जेपी नड्डा से मिलने के बाद निशांत ने मीडिया से बातचीत में कहा कि बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े विभिन्न विषयों पर उनसे विस्तार से चर्चा हुई। बिहार के लोगों को बेहतर, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार प्रयास कर रही है।

निशांत ने कहा कि स्वस्थ बिहार के संकल्प को साकार करने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार एवं आधुनिकीकरण के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हेल्थ सर्विस की गुणवत्ता में निरंतर सुधार का काम किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से उनकी यह शिष्टाचार भेंट रही। बिहार में स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो योजनाएं चल रही हैं, उनके बारे में केंद्रीय मंत्री को अवगत कराया गया।

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सम्राट सरकार में स्वास्थ्य मंत्री हैं नीतीश के बेटे

45 वर्षीय निशांत, जनता दल यूनाइटेड (JDU) के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे हैं। पिता के सीएम रहते निशांत सक्रिय राजनीति से दूर रहे थे। इसी साल मार्च महीने में जब नीतीश ने मुख्यमंत्री पद छोड़कर केंद्रीय राजनीति में जाने का फैसला लिया था, उसी के बाद जेडीयू कार्यकर्ताओं की मांग पर निशांत ने राजनीति में कदम रखा।

नीतीश के बाद जब सम्राट चौधरी ने बिहार की एनडीए सरकार की कमान संभाली तो मई 2026 में हुए कैबिनेट विस्तार में निशांत कुमार को भी सरकार में शामिल किया गया। निशांत बिहार सरकार में अहम माने जाने वाले स्वास्थ्य विभाग की कमान संभाल रहे हैं।

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स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद निशांत बिहार में हेल्थकेयर सेक्टर को और मजबूत करने में जुटे हैं। उन्होंने हर जिला अस्पताल में सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक बनाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही हर जिले में सभी तरह की जांच और इलाज की सुविधाओं की व्यवस्था की जा रही है।

स्वास्थ्य विभाग ने मरीजों को बेवजह हायर सेंटर रेफर किए जाने की प्रवृति पर भी रोक लगाई है। इसके लिए हर जिला और रेफरल अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की जा रही है। राज्य सरकार सरकारी डॉक्टरों के निजी प्रैक्टिस करने पर भी रोक लगा चुकी है।

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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