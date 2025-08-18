Nishant listed Nitish achievements gave strong reply to Tejashwi on copying said he become CM again बेटे निशांत ने गिनाई नीतीश की उपलब्धियां, 'नकल' पर तेजस्वी को दिया ठोस जवाब; बोले- फिर सीएम बनेंगे, Bihar Hindi News - Hindustan
Nishant listed Nitish achievements gave strong reply to Tejashwi on copying said he become CM again

बेटे निशांत ने गिनाई नीतीश की उपलब्धियां, 'नकल' पर तेजस्वी को दिया ठोस जवाब; बोले- फिर सीएम बनेंगे

निशांत कुमार ने कहा कि हमने 50 लाख नौकरी का लक्ष्य पूरा किया, अब एक करोड़ रोजगार-नौकरी का निश्चय किया है। सरकार ने जाति जनगणना कराई और उसके बाद राज्य के 94 लाख गरीब परिवारों को दो-दो लाख की सहायता देने की योजना पर काम चल रहा है।

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान, पटनाMon, 18 Aug 2025 01:33 PM
नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने कहा है कि 2025 में फिर से उनके पिता सीएम बनेंगे। उन्होंने बीस साल के नीतीश सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि उनके पिता जो कहते हैं वह पूरा करते हैं। तेजस्वी के विजन का नकल करने के आरोपों को निशांत ने खारिज कर दिया है। एसआईआर पर राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा पर कहा कि निर्वाचन आयोग इसे देख रहा है।

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भले ही अब तक राजनीति से दूर हैं पर वे सियासत से जुड़े मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रख रहे हैं। सोमवार को पटना में मीडिया से बात करते हुए निशांत कुमार ने कहा कि हमने 50 लाख नौकरी का लक्ष्य पूरा किया, अब एक करोड़ रोजगार-नौकरी का निश्चय किया है। सरकार ने जाति जनगणना कराई और उसके बाद राज्य के 94 लाख गरीब परिवारों को दो-दो लाख की सहायता देने की योजना पर काम चल रहा है। कुछ दिनों पर पहले बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग जनों की मासिक पेंशन को चार सौ से बढ़ाकर 11 सौ कर दिया गया।

निशांत कुमार ने आगे कहा कि बिजली एक सौ पच्चीस यूनिट मुफ्त कर देने से 90 प्रतिशत गरीब घरों की बिजली मुफ्त हो गयी। युवा, सफाईकर्मी, कलाकार आदि के लिए आयोग का गठन कर उनका उत्थान कराया जा रहा है। विभिन्न कर्मियों और जेपी सेनानियों का मानदेय बढ़ाया।

निशांत कुमार ने कहा कि बीस साल से हम लोग विकास का कार्य कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। आने वाले चुनाव के बाद फिर से पिताजी मुख्यमंत्री बनेंगे। तेजस्वी यादव के आइडिया के नकल के आरोप पर निशांत ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है। पिताजी 20 साल से जो कर रहे हैं वो सब नकल ही है। 2005 से शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोजगार, पार्यावरण हर क्षेत्र में काम हुए वह नकल ही है क्या। उन्होंने कहा कि पिताजी का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है।