बेटे निशांत ने गिनाई नीतीश की उपलब्धियां, 'नकल' पर तेजस्वी को दिया ठोस जवाब; बोले- फिर सीएम बनेंगे

निशांत कुमार ने कहा कि हमने 50 लाख नौकरी का लक्ष्य पूरा किया, अब एक करोड़ रोजगार-नौकरी का निश्चय किया है। सरकार ने जाति जनगणना कराई और उसके बाद राज्य के 94 लाख गरीब परिवारों को दो-दो लाख की सहायता देने की योजना पर काम चल रहा है।

नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने कहा है कि 2025 में फिर से उनके पिता सीएम बनेंगे। उन्होंने बीस साल के नीतीश सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि उनके पिता जो कहते हैं वह पूरा करते हैं। तेजस्वी के विजन का नकल करने के आरोपों को निशांत ने खारिज कर दिया है। एसआईआर पर राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा पर कहा कि निर्वाचन आयोग इसे देख रहा है।

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भले ही अब तक राजनीति से दूर हैं पर वे सियासत से जुड़े मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रख रहे हैं। सोमवार को पटना में मीडिया से बात करते हुए

निशांत कुमार ने आगे कहा कि बिजली एक सौ पच्चीस यूनिट मुफ्त कर देने से 90 प्रतिशत गरीब घरों की बिजली मुफ्त हो गयी। युवा, सफाईकर्मी, कलाकार आदि के लिए आयोग का गठन कर उनका उत्थान कराया जा रहा है। विभिन्न कर्मियों और जेपी सेनानियों का मानदेय बढ़ाया।