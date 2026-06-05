निशांत, ललन, शिवरानी, भारती बनेंगे एमएलसी; बिहार विधान परिषद चुनाव के जेडीयू उम्मीदवारों का ऐलान
बिहार विधान परिषद चुनाव में जेडीयू ने निशांत कुमार समेत 4 नेताओं को एमएलसी कैंडिडेट बनाया है। जेडीयू ने शुक्रवार को उम्मीदवारों की सूची जारी की। इसमें दो महिलाओं का नाम शामिल है।
बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। जेडीयू कैंडिडेट लिस्ट में चार प्रत्याशियों के नाम घोषित किए गए हैं। नीतीश के बेटे एवं सम्राट सरकार में स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार का नाम शामिल है। इसके अलावा ललन प्रसाद, शिवरानी देवी प्रजापति और भारती मेहता को पार्टी ने टिकट दिया है। एमएलसी चुनाव के नामांकन का सोमवार को आखिरी दिन है, मतदान 18 जून को होगा।
नीतीश के बेटे निशांत कुमार का जेडीयू से एमएलसी उम्मीदवार बनना लगभग तय माना जा रहा था। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली नई एनडीए सरकार में उन्होंने पिछले महीने ही मंत्री पद की शपथ ली थी। निशांत अभी किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं। ऐसे में उनके एमएलसी उम्मीवार बनने की चर्चा एक महीने से चल रही थी।
नीतीश की सीट से एमएलसी बनेंगे ललन प्रसाद
जेडीयू ने पार्टी अध्यक्ष नीतीश कुमार के इस्तीफे से खाली हुई एमएलसी सीट पर उपचुनाव के लिए ललन प्रसाद को टिकट दिया है। उनकी जीत तय है। ललन प्रसाद शेखपुरा जिले के रहने वाले हैं। वह अति पिछड़ा वर्ग की धानुक जाति से आते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार वह अभी जिला परिषद के सदस्य हैं। पूर्व सीएम नीतीश कुमार ने राज्यसभा सांसद बनने के बाद विधान परिषद की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया था। अब उनकी खाली हुई सीट से ललन प्रसाद विधान परिषद जाएंगे।
दो महिलाओं को टिकट
जेडीयू ने द्विवार्षिक एमएलसी चुनाव में दो महिलाओं को भी टिकट दिया है। इनमें भारती मेहता और शिवरानी देवी प्रजापति का नाम शामिल है। भारती जेडीयू महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष हैं। वह प्रवक्ता के रूप में मुखर रूप से पार्टी का पक्ष रखती हैं। इससे पहले संस्कृत बोर्ड की चेयरमैन भी रह चुकी हैं। वहीं, शिवरानी देवी जेडीयू की प्रदेश सचिव हैं। वह बेतिया की जिला परिषद अध्यक्ष रह चुकी हैं।
बीजेपी ने पवन सिंह को दिया टिकट
वहीं, भाजपा ने भी एमएलसी चुनाव के लिए अपने 4 उम्मीदवारों का ऐलान शुक्रवार को कर दिया। पार्टी ने मशहूर भोजपुरी स्टार पवन सिंह को एमएलसी कैंडिडेट बनाया है। इनके अलावा, संजय मयूख, अनिल ठाकुर और शीला प्रजापति को उम्मीदवार बनाया गया है।
9 सीटों पर चुनाव और एक पर होना है उपचुनाव
बिहार विधान परिषद की 9 सीटों पर द्विवार्षिक चुनाव होना है, जबकि नीतीश कुमार के इस्तीफे से रिक्त एक सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है। कुल 10 में से 9 सीटों पर एनडीए की जीत तय मानी जा रही है। ये सभी सीटें विधानसभा कोटे की हैं। सदन में एनडीए का संख्याबल भारी है। एनडीए के पास 200 से ज्यादा विधायक हैं। विपक्ष के खाते में महज एक सीट जाएगी।
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लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।