निशांत कल 1 बजे जेडीयू में काम शुरू करेंगे, संजय झा बोले- वे पहले से पार्टी में हैं

नीतीश के बेटे निशांत कुमार रविवार दोपहर 1 बजे औपचारिक रूप से जेडीयू में कार्य शुरू करेंगे। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि पार्टी में उनकी क्या भूमिका होगी, यह आने वाले दिनों में तय किया जाएगा।

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार रविवार को औपचारिक रूप से जनता दल यूनाइटेड में कामकाज शुरू कर देंगे। पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने शनिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि निशांत शुरुआत से ही जेडीयू में हैं। वे किसी और पार्टी में नहीं गए हैं। ऐसे में वे जेडीयू जॉइन करेंगे, यह कहना सही नहीं है। वह रविवार दोपहर 1 बजे से जेडीयू में काम शुरू कर देंगे। जेडीयू और बिहार सरकार में उनकी क्या जिम्मेदारी होगी, इस बारे में अभी फैसला नहीं हुआ है।

इससे पहले निशांत राजनीतिक रूप से काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं। संजय झा के पटना आवास पर उन्होंने शुक्रवार रात जेडीयू के कुछ युवा विधायकों से मुलाकात की। इसके बाद शनिवार दोपहर में पार्टी के तमाम जिलाध्याक्षों के साथ उन्होंने बैठक की। इस दौरान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा भी मौजूद रहे।

बैठक के बाद शाम में मीडिया से बातचीत में संजय झा ने पत्रकारों से कहा कि निशांत ने जेडीयू नेताओं से कहा कि उन पर जो भरोसा दिखाया गया है, उस पर वे खरा उतरेंगे। आने वाले समय में वह पार्टी को मजबूत करेंगे और बिहार के लिए काम करेंगे। नीतीश कुमार के जो काम हैं, उन्हें आगे बढ़ाना और बिहार की जनता के भरोसे पर खरा उतरना बड़ी जिम्मेदारी है।

संजय झा ने स्पष्ट किया कि निशांत की जेडीयू में क्या भूमिका होगी इस पर पार्टी का शीर्ष नेतृत्व आने वाले समय में तय करेगा। बिहार सरकार में उनका क्या रोल रहेगा, इस पर भी अभी कोई चर्चा नहीं हुई है।

राज्यसभा जा रहे नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन किया। उनके राज्यसभा सांसद बनने के बाद बिहार को नया मुख्यमंत्री मिलेगा। बीते दो दशक से वे इस पद पर बने हुए थे। नीतीश के राज्यसभा जाने के ऐलान के बाद निशांत के राजनीति में प्रवेश का भी फैसला किया गया।