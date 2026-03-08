Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

निशांत होंगे बिहार के उपमुख्यमंत्री, MLC भी बनाएगी जेडीयू; नीतीश के करीबी विधायक ने बताया

Mar 08, 2026 09:38 am ISTभाषा पटना
share Share
Follow Us on

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी माने जाने वाले एवं नालंदा जिले के हरनौत से विधायक हरिनारायण सिंह ने यह भी दावा किया कि निशांत अगले महीने राज्य विधान परिषद के लिए निर्वाचित होंगे।

निशांत होंगे बिहार के उपमुख्यमंत्री, MLC भी बनाएगी जेडीयू; नीतीश के करीबी विधायक ने बताया

बिहार में निशांत कुमार को लेकर राजनीतिक हलचल तेज है। इस बीच जनता दल (यू) के विधायक हरिनारायण सिंह ने शनिवार को दावा किया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद राज्य में बनने वाली नयी सरकार में पार्टी प्रमुख के बेटे निशांत को उपमुख्यमंत्री बनाने का ''सर्वसम्मति'' से निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री के करीबी माने जाने वाले एवं नालंदा जिले के हरनौत से विधायक हरिनारायण सिंह ने यह भी दावा किया कि निशांत अगले महीने राज्य विधान परिषद के लिए निर्वाचित होंगे।

जद (यू) अध्यक्ष नीतीश कुमार द्वारा मुख्यमंत्री पद छोड़ने और राज्यसभा जाने के अपने निर्णय के बारे में अपने सहयोगियों को जानकारी देने के एक दिन बाद सिंह ने यहां एक निजी समाचार चैनल को बताया, ''कल मुख्यमंत्री के आवास पर हुई विधायक दल की बैठक में, नयी सरकार में निशांत को उपमुख्यमंत्री बनाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।''

ये भी पढ़ें:आज जदयू में शामिल होंगे निशांत कुमार, चंपारण से सियासी यात्रा का होगा आगाज

जद (यू) विधायक हरिनारायण सिंह ने कहा, ''यह भी निर्णय लिया गया कि निशांत औपचारिक रूप से जद (यू) में शामिल होंगे। चूंकि एक संवैधानिक पद संभालने के लिए उन्हें विधानमंडल का सदस्य बनना आवश्यक है, इसलिए अप्रैल में नौ सीट के लिए होने वाले द्विवार्षिक चुनाव में वह विधान परिषद के लिए निर्वाचित होंगे। जरूरी नहीं है कि वह अपने पिता के इस्तीफे के बाद खाली होने वाली सीट से चुनाव लड़ें।''

हरिनारायण सिंह ने एक सवाल के जवाब में कहा, ''यह स्पष्ट नहीं है कि निशांत नयी सरकार बनने के तुरंत बाद उपमुख्यमंत्री बनेंगे या कुछ समय बाद। यह फैसला शीर्ष नेतृत्व द्वारा उचित समय पर लिया जाएगा। मैं इन अटकलों के बारे में कुछ नहीं कह सकता कि जद(यू) दो उपमुख्यमंत्री बनाये जाने पर जोर देगी। कल केवल निशांत के बारे में ही फैसला लिया गया।''

मुख्यमंत्री का पद बीजेपी को मिलने की अटकलें

बता दें कि निशांत का राजनीति में प्रवेश का निर्णय उनके पिता के पद छोड़ने के निर्णय के कुछ दिनों बाद हुआ है। नीतीश कुमार "वंशवादी राजनीति" के मुखर आलोचक के रूप में जाने जाते हैं और जिन्होंने लगातार पांचवें कार्यकाल के लिए शपथ लेने के चार महीने से भी कम समय के भीतर पद छोड़ने का फैसला किया। ऐसी अटकलें हैं कि मुख्यमंत्री का पद अब बिहार में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा को मिलेगा और जद(यू) गृह मंत्रालय के महत्वपूर्ण प्रभार के साथ दो उपमुख्यमंत्री बनाये जाने पर जोर दे सकती है, जो वर्तमान व्यवस्था का पूर्ण उलट होगा। दो उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा भाजपा से हैं, जबकि गृह मंत्रालय का प्रभार चौधरी के पास है।

ये भी पढ़ें:नीतीश कुमार ने बिहार को 50 साल दिए, शराबबंदी पर भी बोले सम्राट चौधरी
ये भी पढ़ें:बख्तियारपुर-ताजपुर फोरलेन पुल दिसंबर तक बनेगा, उत्तर से दक्षिण सफर होगा आसान
Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Bihar News Bihar News Today Bihar News In Hindi अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।