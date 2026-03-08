निशांत होंगे बिहार के उपमुख्यमंत्री, MLC भी बनाएगी जेडीयू; नीतीश के करीबी विधायक ने बताया

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी माने जाने वाले एवं नालंदा जिले के हरनौत से विधायक हरिनारायण सिंह ने यह भी दावा किया कि निशांत अगले महीने राज्य विधान परिषद के लिए निर्वाचित होंगे।

बिहार में निशांत कुमार को लेकर राजनीतिक हलचल तेज है। इस बीच जनता दल (यू) के विधायक हरिनारायण सिंह ने शनिवार को दावा किया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद राज्य में बनने वाली नयी सरकार में पार्टी प्रमुख के बेटे निशांत को उपमुख्यमंत्री बनाने का ''सर्वसम्मति'' से निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री के करीबी माने जाने वाले एवं नालंदा जिले के हरनौत से विधायक हरिनारायण सिंह ने यह भी दावा किया कि निशांत अगले महीने राज्य विधान परिषद के लिए निर्वाचित होंगे।

जद (यू) अध्यक्ष नीतीश कुमार द्वारा मुख्यमंत्री पद छोड़ने और राज्यसभा जाने के अपने निर्णय के बारे में अपने सहयोगियों को जानकारी देने के एक दिन बाद सिंह ने यहां एक निजी समाचार चैनल को बताया, ''कल मुख्यमंत्री के आवास पर हुई विधायक दल की बैठक में, नयी सरकार में निशांत को उपमुख्यमंत्री बनाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।''

जद (यू) विधायक हरिनारायण सिंह ने कहा, ''यह भी निर्णय लिया गया कि निशांत औपचारिक रूप से जद (यू) में शामिल होंगे। चूंकि एक संवैधानिक पद संभालने के लिए उन्हें विधानमंडल का सदस्य बनना आवश्यक है, इसलिए अप्रैल में नौ सीट के लिए होने वाले द्विवार्षिक चुनाव में वह विधान परिषद के लिए निर्वाचित होंगे। जरूरी नहीं है कि वह अपने पिता के इस्तीफे के बाद खाली होने वाली सीट से चुनाव लड़ें।''

हरिनारायण सिंह ने एक सवाल के जवाब में कहा, ''यह स्पष्ट नहीं है कि निशांत नयी सरकार बनने के तुरंत बाद उपमुख्यमंत्री बनेंगे या कुछ समय बाद। यह फैसला शीर्ष नेतृत्व द्वारा उचित समय पर लिया जाएगा। मैं इन अटकलों के बारे में कुछ नहीं कह सकता कि जद(यू) दो उपमुख्यमंत्री बनाये जाने पर जोर देगी। कल केवल निशांत के बारे में ही फैसला लिया गया।''