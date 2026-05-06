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डिप्टी सीएम बनने को तैयार नहीं थे निशांत कुमार, अब मंत्री पद पर कैसे राजी हुए नीतीश के बेटे

May 06, 2026 07:22 pm ISTJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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जदयू अध्यक्ष नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का बिहार की सम्राट चौधरी कैबिनेट में मंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। निशांत पिछले महीने डिप्टी सीएम बनने को तैयार नहीं थे, अब वे मंत्री बनने के लिए कैसे राजी हो गए?

डिप्टी सीएम बनने को तैयार नहीं थे निशांत कुमार, अब मंत्री पद पर कैसे राजी हुए नीतीश के बेटे

Nishant Kumar: बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे एवं जनता दल यूनाइटेड के नेता निशांत कुमार, सम्राट कैबिनेट में मंत्री बनने को राजी हो गए हैं। पार्टी सूत्रों के हवाले से यह जानकारी सामने आई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की कैबिनेट का विस्तार गुरुवार 7 मई को होना है। जदयू से जो संभावित मंत्रियों की सूची सामने आई है, उसमें निशांत का नाम भी शामिल है। भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सीएम के नेतृत्व वाली नई एनडीए सरकार में पिछले महीने निशांत कुमार के डिप्टी सीएम बनने की अटकलें चल रही थीं। हालांकि, फिर खुद निशांत ही इसको लेकर तैयार नहीं हुए थे। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि नीतीश के बेटे उपमुख्यमंत्री नहीं बने, तो अब मंत्री बनने को कैसे राजी हो गए?

जेडीयू के विश्वसनीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, कैबिनेट विस्तार को लेकर जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह बुधवार सुबह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के पटना स्थित आवास पहुंचे। संजय और ललन ने संभावित मंत्रियों की सूची नीतीश को सौंप दी। इसमें निशांत कुमार का नाम भी शामिल है। संजय झा और ललन सिंह ने ही निशांत को मंत्री बनाने का सुझाव नीतीश को दिया है।

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मंत्री बनने को कैसे राजी हुए निशांत?

बताया जा रहा है कि पार्टी का एक बड़ा धड़ा निशांत कुमार को सरकार में देखना चाहता है। निशांत ही भविष्य में जदयू का चेहरा होंगे। ऐसे में कई नेताओं का मानना है कि उनका सरकार में रहना जरूरी है। अगर वे खुद पद पर नहीं रहेंगे, तो जनता की समस्याओं और मुद्दों का समाधान कैसे निकाल पाएंगे। इसलिए कैबिनेट विस्तार से पहले पार्टी के वरीय नेताओं ने मंत्री पद पर निशांत का नाम भी सुझाया। अब नीतीश के बेटे का गुरुवार को मंत्री पद की शपथ लेना लगभग तय माना जा रहा है। हालांकि, अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

समाचार एजेंसी पीटीआई ने नीतीश और निशांत से जुड़े सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि निशांत कुमार ने जब से जदयू की सदस्यता ली है, तब से पार्टी नेता उन्हें सरकार का हिस्सा बनाने की मांग कर रहे हैं। पिछले महीने उन्हें डिप्टी सीएम बनाया जा रहा था, मगर बाद में निशांत हिचक गए थे। आखिरकार अब वे सरकार का हिस्सा बनने के लिए मान गए हैं।

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नीतीश ने छोड़ा था पद, सम्राट बने सीएम

जदयू अध्यक्ष नीतीश कुमार ने लगभग दो दशक तक बिहार के मुख्यमंत्री रहने के बाद पिछले महीने पद से इस्तीफा दे दिया था। वह राज्यसभा चले गए हैं। नीतीश के इस्तीफे के बाद 15 अप्रैल को भाजपा नेता सम्राट चौधरी ने एनडीए सरकार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। उस समय जदयू कोटे से दो डिप्टी सीएम विजय चौधरी और बिजेंद्र यादव बनाए गए। ये तीनों मिलकर ही अभी बिहार में सरकार चला रहे हैं। अब गुरुवार को कैबिनेट विस्तार कर नए मंत्रियों को सरकार का हिस्सा बनाया जाएगा। जदयू से 10-12 मंत्री बनाए जाने की चर्चा हैं।

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बिहार में यात्रा निकाल रहे निशांत

वहीं, नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले के बाद ही मार्च 2026 में निशांत ने सक्रिय रूप से राजनीति में कदम रखा था। जदयू जॉइन करने के बाद उन्होंने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात और बैठकें कीं। इसके जरिए वह पार्टी के क्रियाकलाप को समझ रहे थे। 3 मई से वह बिहार यात्रा पर निकले हैं। इसके तहत वह सभी जिलों का दौरा कर जमीनी स्तर पर जानकारी ले रहे हैं। निशांत फिलहाल जदयू संगठन में किसी पद पर नहीं हैं।

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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