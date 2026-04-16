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सम्राट चौधरी मेरे बड़े भाई हैं, बधाई देकर बोले निशांत कुमार; नए सीएम से एक उम्मीद भी जताई

Apr 16, 2026 01:51 pm ISTNishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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मीडिया से बातचीत में निशांत कुमार ने कहा, 'मैं हमारे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जो कि मेरे बड़े भाई हैं उन्हें बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हमारे जो उपमुख्यमंत्री बने बिजेंद्र यादव और विजय चौधरी अंकल उनको भी मैं बहुत-बहुत बधाई देता हूं।' इसके बाद निशांत ने सम्राट चौधरी से एक उम्मीद भी जताई। 

सम्राट चौधरी मेरे बड़े भाई हैं, बधाई देकर बोले निशांत कुमार; नए सीएम से एक उम्मीद भी जताई

पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार गुरुवार को पटना स्थित जदयू कार्यालय पहुंचे। यहां निशांत कुमार ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है। पार्टी दफ्तर पहुंचने के बाद निशांत कुमार के समर्थन में गगनचुंबी नारे भी लगे। निशांत कुमार ने बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को बधाई दी है। इसी के साथ उन्होंने नए सीएम से एक उम्मीद भी जताई है।

मीडिया से बातचीत में निशांत कुमार ने कहा, 'मैं हमारे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जो कि मेरे बड़े भाई हैं उन्हें बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हमारे जो उपमुख्यमंत्री बने बिजेंद्र यादव और विजय चौधरी अंकल उनको भी मैं बहुत-बहुत बधाई देता हूं।' इसके बाद निशांत ने सम्राट चौधरी से उम्मीद जताते हुए कहा, ‘मेरी उम्मीद है कि सम्राट चौधरी बिहार के विकास को नई राह दिखाएंगे। उनके नेतृत्व में एनडीए की सरकार है। उनके नेतृत्व में काम करेंगे। मेरे पिताजी नीतीश कुमार का मार्गदर्शन रहेगा। मैं पार्टी गठबंधन को मजबूत करने की कोशिश करूंगा। मैं जदयू को मजबूत करने की कोशिश करूंगा। मेरे पिताजी ने जो किया है उसे जन-जन तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा।’

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आपको बता दें कि इससे पहले बुधवार को ही सम्राट चौधरी ने बिहार के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। उनके साथ जेडीयू के बिजेंद्र प्रसाद यादव और विजय चौधरी ने भी शपथ ली थी। इस घटनाक्रम से एक दिन पहले जदयू के विधायक दल की बैठक टल गई थी। इसके बाद सूत्रों के हवाले से खबर आई थी कि निशांत कुमार डिप्टी सीएम बनने के लिए राजी नहीं थे जिसकी वजह से यह बैठक टल गई है। सूत्रों के मुताबिक, निशांत कुमार तुरंत सरकार में शामिल होना नहीं चाहते थे बल्कि वो पहले विधायक या विधान पार्षद बनने के बाद ही सरकार में कोई पद लेना चाहते थे।

यह भी जानकारी सूत्रों के हवाले से आई थी कि निशांत कुमार को इस दौरान मनाने की कोशिश की गई थी लेकिन निशांत अपनी बात पर कायम रहे। बता दें कि निशांत कुमार पहले भी कहते आए हैं कि पिछले दो दशकों में उनके पिता द्वारा किए गए कार्यों को लोग कभी नहीं भूलेंगे। उन्होंने जनता से उनके, जनता दल यूनाइटेड (जदयू) और उनके पिता के प्रति समर्थन बनाए रखने की अपील भी की थी।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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