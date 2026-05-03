निशांत में नीतीश की छवि? सद्भाव यात्रा उमड़ में रही भारी भीड़, मुजफ्फरपुर में क्या बोले- Video देखें
मुजफ्फरपुर में कांटी विधायक अजीत कुमार के नेतृत्व में निशांत कुमार के स्वागत में भारी भीड़ जुटी। जदयू विधायक ने कहा कि निशांत कुमार में लोग नीतीश कुमार की छवि देख रहे हैं।
Nishant Kumar News: पूर्व सीएम और जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने राजनीति में कदम रखते ही जदयू के कारकर्ताओं और आमजनों से कनेक्ट करने का अभियान शुरू कर दिया। रविवार को पूर्व नियोजित सद्भाव यात्रा के लिए निकल गए। रास्ते में जगह जगह उनके काफिले का भव्य स्वागत किया जा रहा है। मुजफ्फरपुर में कांटी विधायक अजीत कुमार के नेतृत्व में निशांत कुमार के स्वागत में भारी भीड़ जुटी। जदयू विधायक ने कहा कि निशांत कुमार में लोग नीतीश कुमार की छवि देख रहे हैं। उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा और जदयू विधायक दल के नेता श्रवण कुमार भी मौजूद थे। निशांत कुमार स्वागत से काफी खुश दिखे और कांटी की जनता का आभार जताया।
निशांत कुमार के राजनैतिक करियर में रविवार यानि 3 मई 2026 की तारीख यादगार बन गई। जदयू ने उन्हें पटना प्रदेश कार्यालय से रथ से सद्भाव यात्रा पर रवाना किया। निशांत की यह पहली सियासी यात्रा है जिसकी शुरुआत वे महात्मा गांधी की कर्मभूमि चंपारण के बाल्मीकिनगर से कर रहे हैं। पटना से निकले निशांत कुमार का रास्ते में काफी स्वागत हो रहा है। हाजीपुर में जदयू कार्यकर्ताओं ने जेसीबी से फूल बरसाए।
मुजफ्फरपुर पहुंचते ही निशांत कुमार का समर्थकों का काफिला और भी बड़ा हो गया। कांटी में विधायक अजीत कुमार नें गाजे बाजे, शंख ध्वनि और सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ निशांत कुमार का भव्य स्वागत किया। उन्होंने कहा कि निशांत कुमार आगे हम लोगों को नेतृत्व करेंगे। जनता उनमें नीतीश कुमार की छवि देखती है। निशांत कुमार के आने से पार्टी में एक गजब का उत्साह भर गया है। पार्टी और भी सशक्त होगी और हम लोग निशांत कुमार के हाथों को मजबूत करेंगे। नीतीश कुमार से सपने के अनुरूप बिहार बनाने की दिशा में सब लोग मिलकर काम करेंगे।
निशांत कुमार ने भी प्रेस से बात की। उन्होंने कहा कि इस यात्रा को लेकर काफी उत्साहित हैं। लोगों का काफी समर्थन मिल रहा है। कांटी की जनता का आभार है। पिताजी ने जो काम किया है उसे जन जन तक पहुंचाना है। जमीन स्तर के कार्यकर्ताओं के पास जाना है और उनकी बातें सुनकर ऊपर तक पहुंचान है। बापू की कर्मभूमि चंपारण से यात्रा शुरू हो रही है। पिताजी भी वहीं से करते थे। यात्रा के दौरान जदयू कार्यकर्ता जगह जगह नीतीश कुमार जिंदाबाद, निशांत कुमार जिंदाबाद के नारे लगाते दिखे।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें