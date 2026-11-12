निशांत कुमार डिप्टी सीएम से कम हैं? सम्राट के मंत्री श्रवण कुमार का बड़ा बयान, एनडीए में दरार पर क्या बोले?

श्रवण कुमार ने कहा कि निशांत कुमार डिप्टी सीएम से कम हैं क्या? वे जदयू के सर्वमान्य नेता हैं।

नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को बिहार का डिप्टी सीएम बनाए जाने की अटकलों के बीच मंत्री श्रवण कुमा का बड़ा बयान आया है। जदयू विधायक दल के नेता श्रवण कुमार ने कहा है कि निशांत कुमार डिप्टी सीएम से कम हैं क्या? उन्होंने यह भी कहा कि विधान परिषद चुनाव के बाद जदयू और बीजेपी के बीच सबकुछ ठीक हो गया है। एनडीए गठबंधन एकजुट है। कुछ मुद्दे हैं जिन्हें सुलझाने में राष्ट्रीय स्तर के नेता लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि निशांत कुमार को राजनीति की धरातल की जानकारी है। स्वास्थ्य मंत्री के रूप में भी वे बेहतर काम कर रहे हैं।

श्रवण कुमार ने कहा कि एनडीए में सबकुछ ठीक है। हमारा गठबंधन ठीक और आगे भी ठीक रहेगा। एनडीए से बिहार और देश का भला हो सकता है। विधान परिषद चुनाव के बाद उत्पन्न स्थितियों को लेकर श्रवण कुमार ने कहा कि सभी बातों की जानकारी राष्ट्रीय नेतृत्व को है। कहीं कोई दिक्कत या परेशानी होगी तो मिल बैठकर हल निकाला जाएगा। उन्होंने कहा कि एनडीए में ना कोई दरार है, ना कोई लफरा है। गठबंधन में तरह तरह की बातें निकलकर आती हैं लेकिन, राष्ट्रीय नेतृत्व हमेशा समाधान निकाल लेता है।

निशांत कुमार को डिप्टी सीएम बनाए जाने की चर्चा पर श्रवण कुमार ने कहा कि निशांत कुमार क्या डिप्टी सीएम से कम हैं। वे जनता दल यूनाइटेड के सर्वमान्य नेता हैं। उनके नेतृत्व पर सबको भरोसा है। वे युवा नेता हैं और बिहार ही नहीं बल्कि, देश के युवाओं को उनके ऊपर विश्वास है। उसी विश्वास को लेकर वे आगे बढ़ रहे हैं। हम सबकी शुभकामना है कि इसे लेकर वह आगे बढ़ते रहेंगे।

राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने भी कहा है कि निशांत कुमार को अब ज्यादा से ज्यादा जिम्मेदारी दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वे तब से निशांत कुमार को आगे लाने की बात उठा रहे थे जब जदयू नेता भी ऐसा नहीं चाहते थे। जदयू ने तब बात नहीं माना। बाद में उन्हें समझ में आया तो निशांत सक्रिय राजनीति में आए।