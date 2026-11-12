निशांत कुमार डिप्टी सीएम से कम हैं? सम्राट के मंत्री श्रवण कुमार का बड़ा बयान, एनडीए में दरार पर क्या बोले?
श्रवण कुमार ने कहा कि निशांत कुमार डिप्टी सीएम से कम हैं क्या? वे जदयू के सर्वमान्य नेता हैं।
नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को बिहार का डिप्टी सीएम बनाए जाने की अटकलों के बीच मंत्री श्रवण कुमा का बड़ा बयान आया है। जदयू विधायक दल के नेता श्रवण कुमार ने कहा है कि निशांत कुमार डिप्टी सीएम से कम हैं क्या? उन्होंने यह भी कहा कि विधान परिषद चुनाव के बाद जदयू और बीजेपी के बीच सबकुछ ठीक हो गया है। एनडीए गठबंधन एकजुट है। कुछ मुद्दे हैं जिन्हें सुलझाने में राष्ट्रीय स्तर के नेता लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि निशांत कुमार को राजनीति की धरातल की जानकारी है। स्वास्थ्य मंत्री के रूप में भी वे बेहतर काम कर रहे हैं।
श्रवण कुमार ने कहा कि एनडीए में सबकुछ ठीक है। हमारा गठबंधन ठीक और आगे भी ठीक रहेगा। एनडीए से बिहार और देश का भला हो सकता है। विधान परिषद चुनाव के बाद उत्पन्न स्थितियों को लेकर श्रवण कुमार ने कहा कि सभी बातों की जानकारी राष्ट्रीय नेतृत्व को है। कहीं कोई दिक्कत या परेशानी होगी तो मिल बैठकर हल निकाला जाएगा। उन्होंने कहा कि एनडीए में ना कोई दरार है, ना कोई लफरा है। गठबंधन में तरह तरह की बातें निकलकर आती हैं लेकिन, राष्ट्रीय नेतृत्व हमेशा समाधान निकाल लेता है।
निशांत कुमार को डिप्टी सीएम बनाए जाने की चर्चा पर श्रवण कुमार ने कहा कि निशांत कुमार क्या डिप्टी सीएम से कम हैं। वे जनता दल यूनाइटेड के सर्वमान्य नेता हैं। उनके नेतृत्व पर सबको भरोसा है। वे युवा नेता हैं और बिहार ही नहीं बल्कि, देश के युवाओं को उनके ऊपर विश्वास है। उसी विश्वास को लेकर वे आगे बढ़ रहे हैं। हम सबकी शुभकामना है कि इसे लेकर वह आगे बढ़ते रहेंगे।
राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने भी कहा है कि निशांत कुमार को अब ज्यादा से ज्यादा जिम्मेदारी दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वे तब से निशांत कुमार को आगे लाने की बात उठा रहे थे जब जदयू नेता भी ऐसा नहीं चाहते थे। जदयू ने तब बात नहीं माना। बाद में उन्हें समझ में आया तो निशांत सक्रिय राजनीति में आए।
पिछले दिनों निशांत कुमार के बिहार का उपमुख्यमंत्री बनाए जाने की चर्चा जोरों पर थी। कहा जा रहा था कि सम्राट चौधरी सरकार में निशांत कुमार की जिम्मेदारी जल्द बढ़ने वाली है। यह कयास लगाए जा रहे थे कि निशांत कुमार एक मात्र डिप्टी सीएम होंगे। जदयू की ओर से इन कयासों पर विराम लगाने की कोशिश भी की गई लेकिन, अभी भी सियासी गलियारे में गाहे-बेगाहे यह चर्चा आ ही ही जाती है।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें