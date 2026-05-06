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सम्राट कैबिनेट में मंत्री के लिए निशांत कुमार के नाम का आया प्रस्ताव, नीतीश लेंगे अंतिम फैसला

May 06, 2026 04:21 pm ISTJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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जदयू नेता निशांत कुमार के नाम का प्रस्ताव बिहार की सम्राट चौधरी कैबिनेट में मंत्री बनने के लिए आया है। जदयू के वरीय नेताओं ने निशांत के नाम का प्रस्ताव जदयू अध्यक्ष को दिया है। अब नीतीश कुमार इस पर अंतिम फैसला लेंगे। 

सम्राट कैबिनेट में मंत्री के लिए निशांत कुमार के नाम का आया प्रस्ताव, नीतीश लेंगे अंतिम फैसला

बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में संभावित मंत्रियों की सूची में जनता दल यूनाइटेड (JDU) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का नाम आया है। निशांत के नाम का प्रस्ताव जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने दिया है। निशांत, सम्राट कैबिनेट में शामिल होंगे या नहीं, इस पर अंतिम फैसला नीतीश कुमार लेंगे। सम्राट कैबिनेट के नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण गुरुवार 7 मई को पटना के गांधी मैदान में होने जा रहा है। इससे पहले जदयू के संभावित मंत्रियों की सूची भी आई है।

कैबिनेट विस्तार से एक दिन पहले पटना में सियासी हलचल काफी तेज है। ललन सिंह और संजय झा, बुधवार सुबह पूर्व सीएम नीतीश कुमार से मिलने पटना के 7 सर्कुलर रोड स्थित उनके आवास पर पहुंचे। सूत्रों के अनुसार, दोनों नेताओं ने पार्टी कोटे के संभावित मंत्रियों की सूची जदयू अध्यक्ष को सौंपी है। अब नीतीश इस पर फाइनल मुहर लगाएंगे। खास बात यह है कि इस संभावित सूची में नीतीश के बेटे निशांत कुमार का नाम भी शामिल है।

दरअसल, नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने और मुख्यमंत्री पद छोड़ने के फैसले के बाद ही निशांत ने सक्रिय राजनीति में कदम रखा था। जदयू में आने के बाद से वह लगातार पार्टी के कामकाज सीख रहे हैं। हाल ही में उन्होंने सद्भाव यात्रा शुरू की है, इसके तहत वह राज्य के सभी जिलों का दौरा कर रहे हैं।

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डिप्टी सीएम बनने को तैयार नहीं थे निशांत

निशांत कुमार के सम्राट सरकार में डिप्टी सीएम बनने की चर्चा भी चल रही थी। हालांकि, बाद में बताया गया कि निशांत अभी सरकार में आने को तैयार नहीं हैं। 15 अप्रैल को जब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शपथ ली थी, तब जेडीयू कोटे से दो डिप्टी सीएम बनाए गए थे। उनमें विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव शामिल हैं। अब तक ये तीनों नेता ही बिहार में सरकार चला रहे हैं। अब 7 मई को कैबिनेट विस्तार कर नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी।

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जदयू के संभावित मंत्रियों की सूची-

सूत्रों के हवाले से नीतीश की पार्टी से जो संभावित मंत्रियों की सूची रिपोर्ट्स में चल रही है, उनमें पिछली नीतीश कैबिनेट के सभी चेहरों को रिपीट किया गया है। इसके अलावा कुछ नए चेहरों को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। संभावित सूची में श्रवण कुमार, अशोक चौधरी, लेशी सिंह, मदन सहनी, जमा खान और सुनील कुमार पुराने चेहरे हैं। वहीं, निशांत कुमार, शीला मंडल, रत्नेश सदा, दामोदर रावत, बुलो मंडल और भगवान सिंह कुशवाहा का भी नाम इसमें चल रहा है।

पार्टी सूत्रों के अनुसार, नए मंत्रियों की फाइनल सूची जदयू अध्यक्ष नीतीश कुमार की मुहर लगने के बाद ही जारी की जाएगी। बुधवार रात या गुरुवार सुबह तक फाइनल मुहर लगने की संभावना है। निशांत कुमार सम्राट कैबिनेट में शामिल होंगे या नहीं, यह भी तब तक पूरी तरह साफ हो जाएगा।

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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