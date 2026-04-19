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JDU में मंथन पर मंथन कर रहे निशांत, बिहार में यात्रा पर कब निकलेंगे; उमेश कुशवाहा ने बताया

Apr 19, 2026 11:02 am ISTNishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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उमेश कुशवाहा ने कहा, ‘निशांत लगातार पार्टी कार्यालय में आ रहे हैं और पार्टी के नेताओं तथा कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। वो संगठन के कार्य को देख और समझ रहे हैं। इसी दौरान वो भागलपुर और पूर्णिया के जिलाध्यक्षों समेत पार्टी के अन्य पदाधिकारियों के साथ बैठ कर विचार-विमर्श करेंगे।'

JDU में मंथन पर मंथन कर रहे निशांत, बिहार में यात्रा पर कब निकलेंगे; उमेश कुशवाहा ने बताया

जनता दल (यूनाइटेड) के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं के साथ संगठन को लेकर लगातार मंथन पर मंथन कर रहे हैं। जदयू में शामिल होने के बाद पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रहे निशांत रविवार को भी पार्टी पदाधिकारियों संग बैठक करेंगे। आज पूर्णिया और भागलपुर के जिलाध्यक्षों समेत इन दोनों ही जिलों के अन्य पदाधिकारियों के साथ वो मंथन करेंगे। निशांत जल्द ही बिहार में यात्रा पर भी निकलने वाले हैं। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने निशांत की यात्रा को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है।

उमेश कुशवाहा ने कहा, ‘निशांत लगातार पार्टी कार्यालय में आ रहे हैं और पार्टी के नेताओं तथा कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। वो संगठन के कार्य को देख और समझ रहे हैं। इसी दौरान वो भागलपुर और पूर्णिया के जिलाध्यक्षों समेत पार्टी के अन्य पदाधिकारियों के साथ बैठ कर विचार-विमर्श करेंगे। इस दौरान वो संगठन की स्थिति, उसकी रूपरेखा पर विचार करेंगे तथा आगे की रणनीति बनाएंगे।’

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उमेश कुशवाहा से जब पूछा गया कि निशांत यात्रा पर कब निकलेंगे? तब उन्होंने कहा कि यात्रा के बारे में रोडमैप बन रहा है। सभी चीजें हो गई हैं। तारीख फाइनल होते ही मीडिया को सूचित किया जाएगा। बता दें कि इससे पहले निशांत ने पटना में कार्यकर्ताओं से अपने पिता के कार्यों को आगे बढ़ाने की अपील की थी। वे शनिवार को जदयू दफ्तर में पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे थे। इस दौरान पार्टी संगठन की मजबूती और भविष्य की रणनीति पर गहन विचार विमर्श भी हुआ।

निशांत कुमार ने कहाथा था कि नीतीश कुमार के सुझाए गए रास्तों पर चलकर बिहार को विकास के शीर्ष पर पहुंचाना है। उन्होंने पार्टी की नीतियों एवं उपलब्धियों को जन-जन तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने पर बल दिया। इसके पहले जदयू कार्यालय पहुंचने पर निशांत कुमार का भव्य स्वागत किया गया था। निशांत कुमार के जदयू दफ्तर पहुंचने की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में जदयू कार्यकर्ता वहां पहुंचे थे। बैठक के दौरान विधानपरिषद में पार्टी के मुख्य सचेतक संजय गांधी, विधायक चेतन आनंद, मांजरिक मृणाल, ऋतुराज कुमार, रुहेल रंजन, अनिल कुमार, नंदकिशोर कुशवाहा, प्रदेश महासचिव मनीष कुमार सहित पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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