JDU में मंथन पर मंथन कर रहे निशांत, बिहार में यात्रा पर कब निकलेंगे; उमेश कुशवाहा ने बताया

उमेश कुशवाहा ने कहा, ‘निशांत लगातार पार्टी कार्यालय में आ रहे हैं और पार्टी के नेताओं तथा कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। वो संगठन के कार्य को देख और समझ रहे हैं। इसी दौरान वो भागलपुर और पूर्णिया के जिलाध्यक्षों समेत पार्टी के अन्य पदाधिकारियों के साथ बैठ कर विचार-विमर्श करेंगे।'

जनता दल (यूनाइटेड) के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं के साथ संगठन को लेकर लगातार मंथन पर मंथन कर रहे हैं। जदयू में शामिल होने के बाद पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रहे निशांत रविवार को भी पार्टी पदाधिकारियों संग बैठक करेंगे। आज पूर्णिया और भागलपुर के जिलाध्यक्षों समेत इन दोनों ही जिलों के अन्य पदाधिकारियों के साथ वो मंथन करेंगे। निशांत जल्द ही बिहार में यात्रा पर भी निकलने वाले हैं। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने निशांत की यात्रा को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है।

उमेश कुशवाहा ने कहा, ‘निशांत लगातार पार्टी कार्यालय में आ रहे हैं और पार्टी के नेताओं तथा कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। वो संगठन के कार्य को देख और समझ रहे हैं। इसी दौरान वो भागलपुर और पूर्णिया के जिलाध्यक्षों समेत पार्टी के अन्य पदाधिकारियों के साथ बैठ कर विचार-विमर्श करेंगे। इस दौरान वो संगठन की स्थिति, उसकी रूपरेखा पर विचार करेंगे तथा आगे की रणनीति बनाएंगे।’

उमेश कुशवाहा से जब पूछा गया कि निशांत यात्रा पर कब निकलेंगे? तब उन्होंने कहा कि यात्रा के बारे में रोडमैप बन रहा है। सभी चीजें हो गई हैं। तारीख फाइनल होते ही मीडिया को सूचित किया जाएगा। बता दें कि इससे पहले निशांत ने पटना में कार्यकर्ताओं से अपने पिता के कार्यों को आगे बढ़ाने की अपील की थी। वे शनिवार को जदयू दफ्तर में पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे थे। इस दौरान पार्टी संगठन की मजबूती और भविष्य की रणनीति पर गहन विचार विमर्श भी हुआ।