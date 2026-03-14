निशांत और मैथिली ठाकुर की एआई से बनाई आपत्तिजनक फोटो, वायरल करने वाला गिरफ्तार
गयाजी जिले के फतेहपुर से एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। उसने निशांत कुमार और मैथिली ठाकुर की एआई से तैयार की गई आपत्तिजनक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार और भारतीय जनता पार्टी (BJP) की विधायक मैथिली ठाकुर का एआई से आपत्तिजनक फोटो बनाकर वायरल करने का मामला सामने आया है। गयाजी जिले की फतेहपुर थाना पुलिस ने इस केस में एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी फतेहपुर थाना क्षेत्र के शब्दो गांव का रहने वाला है। उसी ने दोनों की आपत्तिजनक फोटो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी।
गिरफ्तार युवक का नाम विकास कुमार यादव बताया जा रहा है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। जानकारी के मुताबिक आरोपी युवक ने एआई तकनीक की मदद से निशांत और मैथिली की तस्वीर तैयार की और फिर उसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर पोस्ट की थी।
तस्वीर वायरल होने के बाद मामला पुलिस के संज्ञान में आया। इसके बाद पुलिस हरकत में आ गई और तुरंत कार्रवाई करते हुए फोटो पोस्ट करने वाले की पहचान की गई। कुछ ही घंटों में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।
थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर मनोज कुमार ने बताया कि सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक फोटो अपलोड किए जाने की सूचना मिलने के बाद इसे गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की गई। तकनीकी आधार पर पहचान होने के बाद आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी से पूछताछ की जा रही है तथा मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
बता दें कि नीतीश के बेटे निशांत कुमार ने हाल ही में राजनीति में कदम रखा। इसी सप्ताह उन्होंने जनता दल यूनाइटेड की सदस्यता ली। उन्हें जेडीयू में नीतीश का उत्तराधिकारी बताया जा रहा है। जेडीयू जॉइन करने के बाद निशांत काफी सक्रिय हैं। लगातार पार्टी नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। जेडीयू के युवा नेताओं ने टीम निशांत भी बनाई है।
वहीं, मैथिली ठाकुर बिहार की मशहूर लोक गायिका हैं और सबसे युवा विधायकों में से एक हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में उन्होंने दरभंगा जिले की अलीनगर सीट से भाजपा के टिकट पर जीत दर्ज की थी।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत बिहार में राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं पर गहराई से नजर रखते हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। जयेश मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं और लाइव हिन्दुस्तान में 4 साल से बिहार टीम का हिस्सा हैं। इससे पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे2न्यूज और टाइम्स ऑफ इंडिया में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। समाचार लेखन के अलावा साहित्यिक पठन-लेखन में रुचि है।और पढ़ें