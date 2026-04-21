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निशांत कुमार की बिहार यात्रा की तारीख आई, पिता नीतीश की तरह चंपारण से करेंगे आगाज

Apr 21, 2026 07:27 pm ISTJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की बिहार यात्रा की तारीख का ऐलान हो गया है। उनकी यात्रा का आगाज राष्ट्रपति महात्मा गांधी की कर्मभूमि रहे पश्चिम चंपारण से करेंगे। 

निशांत कुमार की बिहार यात्रा की तारीख आई, पिता नीतीश की तरह चंपारण से करेंगे आगाज

जनता दल यूनाइटेड के नेता निशांत कुमार की बिहार यात्रा की तारीख आ गई है। निशांत आगामी 3 मई को अपनी यात्रा की शुरुआत करेंगे। वह अपने पिता नीतीश कुमार की तरह पश्चिम चंपारण से ही बिहार यात्रा का आगाज करेंगे। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश भी अक्सर चंपारण से ही अपनी सियासी यात्राओं की शुरुआत करते रहे हैं। आगामी यात्रा में नीतीश के बेटे निशांत बिहार के सभी 38 जिलों का दौरा करेंगे। पिछले महीने राजनीति में कदम रखने के तुरंत बाद ही उन्होंने यात्रा निकालने का फैसला कर लिया था।

जदयू नेता निशांत कुमार ने मंगलवार को पटना में मीडिया से बातचीत में कहा कि उनकी बिहार यात्रा 3 मई से शुरू होने की संभावना है। पार्टी के नेता एवं कार्यकर्ता इसकी तैयारी में जुटे हैं। हालांकि, निशांत की पहली सियासी यात्रा का पूरा कार्यक्रम अभी घोषित नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा, जदयू के नेता एवं कार्यकर्ता, सब लोग मिलकर तय करके बताएंगे।

महात्मा गांधी की कर्मभूमि से यात्रा की शुरुआत

निशांत की पहली बिहार यात्रा की शुरुआत पश्चिम चंपारण से होने वाली है। चंपारण को राष्ट्रपति महात्मा गांधी की कर्मभूमि कहा जाता है। उन्होंने बेतिया के भितिहरवा में आश्रम बनाया था। अंग्रेजों द्वारा किसानों पर किए जा रहे शोषण के खिलाफ सत्याग्रह किया था। इसे चंपारण सत्याग्रह भी कहा जाता है।

नीतीश कुमार लगभग दो दशक तक बिहार के मुख्यमंत्री पद पर रहे। इस दौरान उन्होंने कई यात्राएं निकालीं। अधिकतर यात्राओं की शुरुआत वह चंपारण से ही करते रहे हैं। नीतीश कुमार, महात्मा गांधी के विचारों से भी काफी प्रेरित रहे हैं। वह बापू के सिद्धांतों और आदर्शों का अक्सर हवाला देते रहे हैं। अब उनके बेटे निशांत कुमार भी अपने पिता की तर्ज पर चंपारण से ही यात्रा का आगाज करने जा रहे हैं।

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नीतीश के इस्तीफे से पहले राजनीति में आए निशांत कुमार

नीतीश के बेटे पिछले महीने तक सक्रिय राजनीति से दूर थे। जदयू अध्यक्ष नीतीश कुमार ने जब बिहार का मुख्यमंत्री पद छोड़कर राज्यसभा जाने का फैसला लिया, तब निशांत की पॉलिटिक्स में एंट्री हुई। नीतीश कुमार ने 10 अप्रैल को राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ ली और 14 अप्रैल को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया।

वहीं, निशांत कुमार की मार्च महीने में पॉलिटिकल एंट्री हो गई। 8 मार्च को जदयू की सदस्यता लेने के बाद से ही निशांत पार्टी में पूरी तरह से सक्रिय हो गए। वह लगातार जदयू के वरीय नेताओं, प्रवक्ताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर संगठन के क्रियाकलाप को समझने का प्रयास कर रहे हैं। अब बिहार के सभी जिलों का दौरा कर वह जनता से सीधे जुड़ने का प्रयास करेंगे।

नीतीश के इस्तीफे के बाद सम्राट चौधरी के नेतृत्व में गठित नई सरकार में निशांत के डिप्टी सीएम बनने की चर्चा चल रही थी। हालांकि, बताया गया कि निशांत अभी इसके लिए तैयार नहीं हुए। इसके बाद नई सरकार में जदयू कोटे से विजय चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव को डिप्टी सीएम बनाया गया। पिछले दिनों जब निशांत से पत्रकारों ने डिप्टी सीएम नहीं बनने के बारे में सवाल किया, तो उन्होंने कहा कि वह अभी संगठन की मजबूती के लिए काम करेंगे।

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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