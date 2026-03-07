मीटिंग पर मीटिंग कर रहे निशांत कुमार, संजय झा के घर अब जेडीयू जिलाध्यक्षों से बात

Hindustan Hindi News
Mar 07, 2026 03:44 pm IST लाइव हिन्दुस्तान, पटना
जेडीयू में आने से पहले निशांत कुमार पार्टी के नेताओं के साथ बैठकें कर रहे हैं। शनिवार सुबह संजय झा के पटना आवास पर पार्टी के प्रमुख नेताओं से मुलाकात के बाद दोपहर में वे जिलाध्यक्षों के साथ बैठक करने पहुंचे। 

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार राजनीति में औपचारिक रूप से कदम रखने से पहले मीटिंग पर मीटिंग कर रहे हैं। निशांत पटना में जनता दल यूनाइटेड के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के आवास पर पहुंचे हैं। यहां पर वे पार्टी के सभी जिलाध्यक्षों से बातचीत कर रहे हैं। इससे पहले शनिवार सुबह उन्होंने जदयू के कुछ प्रमुख नेताओं से मुलाकात की थी। यह बैठक भी संजय झा के आवास पर ही हुई थी। इसमें पार्टी के कुछ विधायक, सांसद, मंत्री और वरीय नेता मौजूद रहे।

संभावना है कि निशांत कुमार रविवार दोपहर को औपचारिक रूप से जेडीयू की सदस्यता ले सकते हैं। पहले शनिवार को ही उनके जेडीयू में शामिल होने की बात कही जा रही थी। हालांकि, शनिवार का पूरा दिन उन्होंने पार्टी नेताओं के साथ बात करने में बिताया।

संजय झा के पटना स्थित आवास पर सुबह हुई बैठक में मंत्री श्रवण कुमार, एमएलसी संजय गांधी, विधायक चेतन आनंद, कोमल सिंह, समृद्ध वर्मा, ललन सराफ समेत अन्य मौजूद रहे। निशांत ने सभी से पार्टी से जुड़े मुद्दों के बारे में खुलकर बात की। इसके बाद दोपहर में आयोजित बैठक में पार्टी के बिहार में सभी जिलाध्यक्षों को बुलाया गया।

नीतीश राज्यसभा जा रहे, निशांत राजनीति में आ रहे

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दो दिन पहले राज्यसभा जाने का ऐलान कर नामांकन दाखिल कर दिया था। शुक्रवार को उनके आवास पर बुलाई गई जेडीयू विधान मंडल दल की बैठक में नीतीश के बेटे निशांत को राजनीति में लाने की मांग उठी। इसके बाद निशांत की जेडीयू में औपचारिक एंट्री का प्रस्ताव सर्वसहमति से पारित कर दिया गया।

पिछले साल हुए बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही निशांत को राजनीति में लाने की मांग जेडीयू के अंदर से उठ रही थी। पिछले महीने राज्यसभा चुनाव की घोषणा के बाद निशांत के संसद के उच्च सदन में जाने की चर्चा उठने लगी। हालांकि, नीतीश ने खुद राज्यसभा जाने की घोषणा कर सभी को चौंका दिया।

राज्यसभा सांसद बनने के बाद नीतीश बिहार के मुख्यमंत्री पद छोड़ देंगे। साथ ही, बिहार में भाजपा का सीएम बनेगा। निशांत के जेडीयू में आने के बाद अटकलें हैं कि उन्हें भी सरकार में कोई बड़ा पद मिल सकता है। हालांकि, पार्टी के अंदर आधिकारिक रूप से इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है।

बिहार में यात्रा निकालेंगे निशांत

जेडीयू की सदस्यता लेने के बाद निशांत कुमार बिहार में यात्रा भी निकालेंगे। इसकी जानकारी शुक्रवार को नीतीश के आवास पर हुई बैठक के बाद जेडीयू की ओर से दी गई। आगामी दिनों में निशांत बिहार भ्रमण पर निकलने वाले हैं। कहा जा रहा है कि इसके जरिए वे जमीनी तौर पर पार्टी एवं सरकार की गतिविधियों को जानेंगे और समझेंगे। हालांकि, इस साल की शुरुआत से ही निशांत सार्वजनिक रूप से सक्रियता दिखाते रहे हैं।

