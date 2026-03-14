50 नहीं, 44 साल के हैं निशांत कुमार; अशोक चौधरी ने बताई नीतीश के बेटे की सही जन्मतिथि

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की उम्र को लेकर कंफ्यूजन है। अब जदयू के वरीय नेता एवं मंत्री अशोक चौधरी ने निशांत की सही जन्मतिथि और उम्र बताई है।

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के राजनीति में आने के बाद उनकी उम्र को लेकर कंफ्यूजन पैदा हो गया है। पहले दावा किया जाने लगा कि निशांत की उम्र 50 साल से ऊपर है। हालांकि, अब मंत्री अशोक चौधरी ने उनकी सही जन्म तारीख बताई है। मंत्री ने स्पष्ट किया कि निशांत 50 नहीं बल्कि 44 साल के हैं। उनका जन्म 1975 नहीं, बल्कि 1981 में हुआ था।

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जनता दल यूनाइटेड के वरीय नेता एवं बिहार सरकार में ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने शनिवार को सोशल मीडिया पोस्ट में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि निशांत कुमार की सही जन्मतिथि 20 जुलाई 1981 है और उनकी वर्तमान आयु 44 वर्ष है। उन्होंने मीडिया से इसी जन्मतिथि और आयु का उपयोग करने का अनुरोध किया। मंत्री ने कहा कि कुछ जगहों पर निशांत की गलत जन्मतिथि और आयु प्रकाशित की जा रही है।

दरअसल, निशांत कुमार के राजनीति में आने के बाद कई रिपोर्ट्स में उनकी उम्र 50 साल बताई गई थी। इंटरनेट पर भी निशांत कुमार की जन्मतिथि 20 जुलाई 1975 दिख रही है। गूगल सर्च करने पर विकिपीडिया पेज पर यही तारीख दिख रही है (खबर लिखे जाने तक)। हालांकि, अब जेडीयू नेता द्वारा निशांत की सही उम्र 44 साल बताई गई है।

राजनीति में आए निशांत कुमार अब तक सक्रिय राजनीति से दूर रहे नीतीश कुमार के बेटे ने पॉलिटिक्स में कदम रख लिया। उन्होंने पिछले दिनों जेडीयू की औपचारिक सदस्यता ग्रहण की। नीतीश राज्यसभा जाने का ऐलान कर चुके हैं। उनके राज्यसभा सांसद बनने के बाद बिहार में नया मुख्यमंत्री बनेगा। अप्रैल महीने में बिहार में एनडीए की नई सरकार के गठन की संभावना है।

इस बीच, निशांत की जेडीयू में एंट्री से कई अटकलें लगाई जा रही हैं। चर्चा है कि नई सरकार में उन्हें भी कोई पद मिल सकता है। हालांकि, पार्टी के नेता कह रहे हैं कि इस पर अभी कोई चर्चा नहीं हुई है। नीतीश कुमार ही इस पर फैसला लेंगे। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने मीडिया से बातचीत में कहा था कि निशांत की पार्टी और सरकार में क्या भूमिका होगी, यह शीर्ष नेतृत्व तय करेगा।