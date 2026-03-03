Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

निशांत कुमार के राजनीति में एंट्री पर मुहर, नीतीश के मंत्री ने होली के मौके पर शुभकामना दी

Mar 03, 2026 10:56 am ISTNishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान, पटना
share Share
Follow Us on

श्रवण कुमार ने न्यूज एजेंसी पीटीआई से बातचीत में कहा कि होली के मौके पर वो यह बात सभी से शेयर करना चाहते हैं कि निशांत कुमार जल्द ही सक्रिय राजनीति में आने वाले हैं। इतना ही नहीं मंत्री श्रवण कुमार ने निशांत को शुभकामनाएं भी दी हैं।

निशांत कुमार के राजनीति में एंट्री पर मुहर, नीतीश के मंत्री ने होली के मौके पर शुभकामना दी

पिछले काफी समय से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के राजनीति में आने की अटकलें लगाई जा रही थीं। लेकिन अब नीतीश के करीबी कहे जाने श्रवण कुमार ने निशांत के राजनीति में एंट्री पर मुहर लगा दी है। श्रवण कुमार बिहार सरकार में कैबिनेट मंत्री भी हैं। श्रवण कुमार ने न्यूज एजेंसी पीटीआई से बातचीत में कहा कि होली के मौके पर वो यह बात सभी से शेयर करना चाहते हैं कि निशांत कुमार जल्द ही सक्रिय राजनीति में आने वाले हैं। इतना ही नहीं मंत्री श्रवण कुमार ने निशांत को शुभकामनाएं भी दी हैं।

श्रवण कुमार ने कहा, ‘होली के अवसर पर यह शेयर करना चाहता हूं कि जिसकी चर्चा लंबे अरसे से हो रही है। निशांत कुमार की चर्चा काफी समय से हो रही है। होली के अवसर पर मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि निशांत कुमार की एंट्री राजनीति में बहुत जल्द होने वाली है। उनकी एंट्री बहुत सक्रिय राजनीति में होगी। लंबे अरसे से लाखों नौजवान उनके राजनीति में आने का सुझाव दे रहे हैं। जो नौजवान उनके राजनीति में आने की मांग कर रहे हैं तो मैं समझता हूं कि उनकी इच्छा जल्द पूरी होगी। उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना के साथ राजनीति में आगे बढ़ने की शुभकामनाएं।’

ये भी पढ़ें:निशांत की राजनीति में एंट्री पर संजय झा ने कही बड़ी बात, राज्यसभा भेजने की चर्चा

अशोक चौधरी क्या बोले

निशांत कुमार के राजनीति में आने को लेकर नीतीश सरकार के एक और मंत्री अशोक चौधरी ने भी अपनी बात रखी है। अशोक चौधरी ने कहा, 'निशांत कुमार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एकदम फोटो कॉपी हैं। आप लोगों ने उनको सार्वजनिक जीवन में देखा है। उनके बात करने का तरीका, उनका हाव-भाव बहुत अच्छा है। खुद भी उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। बहुत लंबे समय से पार्टी चाहती थी कि निशांत कुमार राजनीति में आएं। श्रवण कुमार और संजय झा की बात भी मैंने सुनी है।

अपने कार्यकर्ताओं की बात सुनकर उन्होंने राजनीति में आने का निर्णय लिया है। यह अच्छी पहल है। इससे अच्छी खुशखबरी जनता दल यूनाइटेड के लिए होली में नहीं हो सकती है। कार्यकर्ता चाहते थे कि निशांत राजनीति में आएं। वो चाहते थे कि पार्टी में कोई ऐसा आए जो नीतीश कुमार की सोच और विचारधारा को आगे लेकर चले। निशांत कुमार नीतीश कुमार के आदर्शों पर चलेंगे और पार्टी को मजबूत करने की दिशा में अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे।

ये भी पढ़ें:खाड़ी देशों में फंसे बिहारी इस हेल्पलाइन नंबर पर करें फोन, बिहार सरकार करेगी मदद

संजय झा ने क्या कहा था

बता दें कि जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने इससे पहले कहा था कि पार्टी के अधिकतर लोगों का मानना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार को राजनीति में आना चाहिए। उन्हें राजनीति से बाहर नहीं रखा जाना चाहिए। निशांत कुमार को पार्टी के लिए काम करना चाहिए, लेकिन यह फैसला निशांत कुमार को खुद लेना है।

वे सोमवार को पत्रकारों से बात कर रहे थे। हालांकि संजय झा ने निशांत कुमार को राज्यसभा उम्मीदवार बनाए जाने पर कहा कि यह तय नहीं है। उम्मीदवारों का नाम पार्टी तय करेगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तय करेंगे। उधर, पार्टी महासचिव सह विधायक श्रीभगवान सिंह कुशवाहा ने कहा कि निशांत कुमार को पार्टी में आना चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्हें जदयू की ओर से राज्यसभा भेजा जाना चाहिए। निशांत के राजनीति में आने और राज्यसभा में जाने से जदयू को बड़ा फायदा होगा। पार्टी भी मजबूती से चलती रहेगी।

ये भी पढ़ें:तेजस्वी यादव राज्यसभा चुनाव भी हारेंगे, असेंबली इलेक्शन की याद दिला बोले चिराग
Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Bihar Patna News Bihar Politics अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।