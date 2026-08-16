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निशांत के काफिले में हादसा, जदयू जिलाध्यक्ष की थार को पीछे से स्कॉर्पियो ने मार दी टक्कर

By Jayesh Jetawat
हिन्दुस्तान, जमुई
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जदयू अध्यक्ष नीतीश कुमार के बेटे एवं बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत के काफिले की दो गाड़ियों में रविवार को टक्कर हो गई। एक स्कॉर्पियो गाड़ी ने जदयू जिलाध्यक्ष शैलेंद्र महतो की थार को पीछे से ठोक दिया। 

Nishant convoy accident jdu
जमुई में स्वास्थ्य मंत्री निशांत के काफिले में दो गाड़ियां टकराईं

बिहार के जमुई में स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार के काफिले में रविवार को हादसा हो गया। निशांत के काफिले में चल रहीं दो गाड़ियां आपस में भिड़ गईं। बताया जा रहा है कि जनता दल यूनाइटेड (JDU) जिलाध्यक्ष की थार गाड़ी को पीछे चल रही स्कॉर्पियो ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने के बाद दोनों गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। गनीमत रही कि हादसे में कोई जानमाल की क्षति नहीं हुई और ना ही किसी को चोट आई। हालांकि, इस घटना के बाद प्रशासनिक अधिकारियों में हड़कंप मच गया।

जानकारी के अनुसार, जदयू अध्यक्ष नीतीश कुमार के बेटे एवं स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार रविवार को जमुई जिले के झाझा में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की नवनिर्मित प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे। सड़क मार्ग से जमुई पहुंचने के दौरान परिसदन भवन के पास उनके काफिले में हादसा हो गया।

कैसे से टकराई गाड़ियां?

बताया जा रहा है कि जमुई के कचहरी चौक पर निशांत के काफिले पर पुष्प वर्षा की तैयारी की गई थी। इसी दौरान काफिले में चल रहीं गाड़ियों ने अचानक ब्रेक लगाए। तभी जदयू जिलाध्यक्ष शैलेंद्र महतो की थार गाड़ी को पीछे चल रही स्कॉर्पियो ने ठोकर मार दी।

हादसे में किसी के हताहत नहीं होने से सभी ने राहत की सांस ली। हालांकि, दोनों ही गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है।

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हादसे के बाद मौके पर कुछ देर के लिए अफरातफरी का माहौल रहा। इसके बाद स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार कार्यक्रम में शामिल होने के लिए झाझा निकल गए। सरदार पटेल की प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी झाझा पहुंच रहे हैं।

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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