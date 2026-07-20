45 के हुए निशांत, पिता नीतीश को खिलाया केक, पेड़ लगाया और पूजा भी की; खास तस्वीरें
स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार 45 साल के हो गए हैं। परिवार के साथ केक काटकर उन्होंने जन्मदिन मनाया। पिता नीतीश कुमार को केक खिलाने लगे तो माहौल काफी खुशनुमा हो गया।
Nishant Kumar Birthday: बिहार के पूर्व सीएम नीतीश कुमार के पुत्र, जदयू के नेता और सम्राट चौधरी सरकार में स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार 45 साल के हो गए हैं। परिवार के साथ केक काटकर उन्होंने जन्मदिन मनाया। पिता नीतीश कुमार को केक खिलाने लगे तो माहौल काफी खुशनुमा हो गया। उन्होंने जन्मदिन के मौके पर मंदिर जाकर पूजा की और अपने आवासीय परिसर में पौधा भी लगाया। सोमवार को उन्होंने पहली बार सदन की कार्यवाही में भी भाग लिया। निशांत के जन्मदिन पर जदयू के कार्यकर्ताओ में काफी उत्साह है।
जन्मदिन की खुशी निशांत ने सोशल मीडिया पर शेयर भी किया। आज पिताजी और पूरे परिवार के साथ स्नेह, अपनापन और खुशियों के बीच अपना जन्मदिन मनाया। फेसबुक पोस्ट में कहा कि परिवार का प्रेम, बड़ों का आशीर्वाद और अपनों का साथ जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। ईश्वर का हृदय से आभार कि उन्होंने मुझे इतना स्नेहिल परिवार दिया। आप सभी के स्नेह, शुभकामनाओं और आशीर्वाद के लिए हृदय से धन्यवाद।
उन्होंने पौधारोपण भी किया। उसकी तस्वीरें शेयर करते हुए कहा कि आज जन्मदिन के शुभ अवसर पर अपने आवास परिसर में वृक्षारोपण कर प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने का एक छोटा-सा प्रयास किया। मेरे लिए जन्मदिन केवल उत्सव का अवसर नहीं, बल्कि समाज और पर्यावरण के प्रति अपने दायित्वों को और अधिक मजबूती से निभाने का संकल्प लेने का दिन है। आइए, हम सभी एक पौधा लगाकर आने वाली पीढ़ियों के लिए हरित, स्वच्छ और स्वस्थ भविष्य का निर्माण करें।
निशांत अपने पिता नीतीश कुमार को लेकर भावुक हो गए। कहा कि आज जन्मदिन के अवसर पर पिताजी का आशीर्वाद प्राप्त कर मन भावुक और कृतज्ञता से भर गया। उनका स्नेह, संस्कार और मार्गदर्शन ही मेरे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी और प्रेरणा है।इसके उपरांत पटना के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर में पूजा-अर्चना कर प्रभु श्री हनुमान जी से बिहार की सुख-समृद्धि, सभी प्रदेशवासियों के उत्तम स्वास्थ्य तथा मुझे सदैव जनसेवा के मार्ग पर निष्ठा और समर्पण के साथ कार्य करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। आप सभी के स्नेह, आशीर्वाद और शुभकामनाओं के लिए हृदय से धन्यवाद। यही विश्वास मुझे समाज और प्रदेश की सेवा के लिए निरंतर प्रेरित करता है।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें