45 के हुए निशांत, पिता नीतीश को खिलाया केक, पेड़ लगाया और पूजा भी की; खास तस्वीरें

स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार 45 साल के हो गए हैं। परिवार के साथ केक काटकर उन्होंने जन्मदिन मनाया। पिता नीतीश कुमार को केक खिलाने लगे तो माहौल काफी खुशनुमा हो गया।

Nishant Kumar Birthday: बिहार के पूर्व सीएम नीतीश कुमार के पुत्र, जदयू के नेता और सम्राट चौधरी सरकार में स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार 45 साल के हो गए हैं। परिवार के साथ केक काटकर उन्होंने जन्मदिन मनाया। पिता नीतीश कुमार को केक खिलाने लगे तो माहौल काफी खुशनुमा हो गया। उन्होंने जन्मदिन के मौके पर मंदिर जाकर पूजा की और अपने आवासीय परिसर में पौधा भी लगाया। सोमवार को उन्होंने पहली बार सदन की कार्यवाही में भी भाग लिया। निशांत के जन्मदिन पर जदयू के कार्यकर्ताओ में काफी उत्साह है।

जन्मदिन की खुशी निशांत ने सोशल मीडिया पर शेयर भी किया। आज पिताजी और पूरे परिवार के साथ स्नेह, अपनापन और खुशियों के बीच अपना जन्मदिन मनाया। फेसबुक पोस्ट में कहा कि परिवार का प्रेम, बड़ों का आशीर्वाद और अपनों का साथ जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। ईश्वर का हृदय से आभार कि उन्होंने मुझे इतना स्नेहिल परिवार दिया। आप सभी के स्नेह, शुभकामनाओं और आशीर्वाद के लिए हृदय से धन्यवाद।

उन्होंने पौधारोपण भी किया। उसकी तस्वीरें शेयर करते हुए कहा कि आज जन्मदिन के शुभ अवसर पर अपने आवास परिसर में वृक्षारोपण कर प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने का एक छोटा-सा प्रयास किया। मेरे लिए जन्मदिन केवल उत्सव का अवसर नहीं, बल्कि समाज और पर्यावरण के प्रति अपने दायित्वों को और अधिक मजबूती से निभाने का संकल्प लेने का दिन है। आइए, हम सभी एक पौधा लगाकर आने वाली पीढ़ियों के लिए हरित, स्वच्छ और स्वस्थ भविष्य का निर्माण करें।