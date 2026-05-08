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ईमानदारी से काम करेंगे, अंतिम व्यक्ति तक इलाज पहुंचाएंगे; स्वास्थ्य मंत्री का पद संभालते ही क्या बोले निशांत कुमार

Jayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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स्वास्थ्य मंत्री का पदभार ग्रहण करते ही निशांत कुमार ने कहा कि वह पूरी ईमानदारी से काम करने की कोशिश करेंगे। समाज के अंतिम व्यक्ति तक इलाज की सुविधा पहुंचाने की दिशा में काम करेंगे।

ईमानदारी से काम करेंगे, अंतिम व्यक्ति तक इलाज पहुंचाएंगे; स्वास्थ्य मंत्री का पद संभालते ही क्या बोले निशांत कुमार

जनता दल यूनाइटेड (JDU) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने शुक्रवार को बिहार के स्वास्थ्य मंत्री का पदभार संभाल लिया। इस दौरान उन्होंने अंतिम व्यक्ति इलाज पहुंचाने का संकल्प लिया। निशांत ने कहा कि वह अपनी जिम्मेदारी को पूरी सच्चाई और ईमानदारी के साथ निभाने का प्रयास करेंगे। बिहार के सरकारी अस्पतालों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और मरीजों को दी जाने वाली सुविधाओं में सुधार करना उनका मुख्य लक्ष्य होगा।

स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने अपने कार्यालय में विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्हें निर्देश दिया कि वे जनता के प्रति जवाबदेह बनें और सरकारी योजनाओं का लाभ हर जरूरतमंद तक पहुंचाना सुनिश्चित करें। निशांत स्वास्थ्य विभाग में चुनौतियां हैं। उन्होंने अभी स्वास्थ्य मंत्री का पदभार ग्रहण किया है। सब कुछ देखकर पूरी कार्ययोजना बताएंगे।

बता दें कि जदयू नेता निशांत कुमार ने एक दिन पहले ही मंत्री पद की शपथ ली। उनके पिता नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे के बाद पिछले महीने सम्राट चौधरी के नेतृत्व में नई एनडीए सरकार का गठन हुआ था। गुरुवार को सम्राट कैबिनेट का विस्तार हुआ, जिसमें निशांत कुमार की सरप्राइज एंट्री हुई।

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निशांत कुमार का नाम पहले डिप्टी सीएम पद के लिए चल रहा था। फिर कहा गया कि निशांत सरकार में आने को तैयार नहीं हुए। सरकार के विस्तार में जदयू के वरीय नेताओं ने उन्हें मनाया और निशांत तैयार हो गए।

45 साल के इंजीनियरिंग ग्रेजुएट निशांत ने दो महीने पहले ही राजनीति में कदम रखा है। इससे पहले तक वह सक्रिय राजनीति से दूर थे। जदयू की सदस्यता लेने के बाद पार्टी का कामकाज सीख रहे थे। जनता की नब्ज जानने के लिए उन्होंने 3 मई को सद्भाव यात्रा भी शुरू की। अब उन्हें सम्राट सरकार में बड़ी जिम्मेदारी देते हुए स्वास्थ्य मंत्री बना दिया गया है।

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इन मंत्रियों ने भी संभाला कार्यभार

कैबिनेट विस्तार के अगले दिन कई मंत्रियों ने अपने-अपने विभागों का कार्यभार संभाला। दिलीप जायसवाल ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, श्वेता गुप्ता ने समाज कल्याण मंत्री, लखेंद्र पासवान ने एससी-एसटी कल्याण विभाग, जमा खान ने अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, दीपक प्रकाश ने पंचायती राज विभाग, दामोदर रावत ने परिवहन विभाग, अरुण शंकर प्रसाद ने श्रम संसाधन विभाग, श्रेयसी सिंह ने उद्योग विभाग और सुनील कुमार ने ग्रामीण कार्य विभाग का पदभार संभाला। इनके अलावा अन्य मंत्री भी निर्धारित समय से पदभार संभालने वाले हैं। कैबिनेट विस्तार के दौरान 32 मंत्रियों ने शपथ ली थी, गुरुवार शाम में सभी को विभाग भी बांट दिए गए।

(हिन्दुस्तान ब्यूरो के इनपुट के साथ)

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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