निशांत कुमार को मिला 5 देशरत्न मार्ग बंगला; जब डिप्टी सीएम थे, तब यही था सम्राट चौधरी का आवास

स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार को 5 देशरत्न मार्ग सरकारी बंगला आवंटित किया गया है। सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम रहते यहीं रहते थे

Nishant Kumar latest News: बिहार में सरकार और विपक्ष के बीच जारी बंगला विवाद के बीच मंत्रियों को सरकारी आवास का आवंटन किया गया है। पूर्व में उपमुख्यमंत्री के लिए चिन्हित किये गए आवास 5 देशरत्न मार्ग स्वास्थ्य मंत्री निशांत को आवंटित किया गया है। इस आवास में पहले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी रह रहे थे। सीएम बनने के बाद सम्राट चौधरी दोनों आवास से काम कर रहे थे। दोनों आवासों को एक साथ मिला देने की भी चर्चा चल रही थी। बढ़ती सियासत के बीच एक अणे मार्ग के विस्तारीकरण का प्रस्ताव वापस ले लिया गया और अब यह हाई प्रोफाइल बंगला पूर्व सीएम नीतीश कुमार के बेटे और सूबे के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार को दे दिया गया है।

वहीं, सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव को भी सरकारी बंगला मिल गया है। उन्हें 2 देशरत्न मार्ग आवंटित किया गया है जिसे पूर्व में विधानसभा अध्यक्ष के लिए आवंटित किया गया था। सोमवार को भवन निर्माण विभाग की ओर से इन आवासों का आवंटन आदेश जारी किया गया।

बताया जाता है कि निशांत कुमार को पहले 2 देशरत्न मार्ग बंगला दिया जा रहा था। लेकिन, भवन निर्माण विभाग ने अपना फैसला बदल दिया। निशांत कुमार को पूर्व से उपमुख्यमंत्री के लिए चिह्नित 5 देशरत्न मार्ग आवास दिया गया। 2 देशरत्न मार्ग बंगला कृषि मंत्री राम कृपाल यादव के नाम कर दिया गया।

यह भी चर्चा थी कि 5 देशरत्न मार्ग सरकारी आवास डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी या बिजेंद्र यादव को दिया जाना था। लेकिन, दोनों मंत्रियों ने वहीं रहना पसंद किया जहां पहले से निवास करते हैं। ऐसे में सम्राट चौधरी के सीएम बन जाने के बाद 5 देशरत्न मार्ग खाली हो गया था। यह बंगला अब निशांत कुमार को दे दिया गया है।