निशांत कुमार को मिला 5 देशरत्न मार्ग बंगला; जब डिप्टी सीएम थे, तब यही था सम्राट चौधरी का आवास
स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार को 5 देशरत्न मार्ग सरकारी बंगला आवंटित किया गया है। सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम रहते यहीं रहते थे
Nishant Kumar latest News: बिहार में सरकार और विपक्ष के बीच जारी बंगला विवाद के बीच मंत्रियों को सरकारी आवास का आवंटन किया गया है। पूर्व में उपमुख्यमंत्री के लिए चिन्हित किये गए आवास 5 देशरत्न मार्ग स्वास्थ्य मंत्री निशांत को आवंटित किया गया है। इस आवास में पहले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी रह रहे थे। सीएम बनने के बाद सम्राट चौधरी दोनों आवास से काम कर रहे थे। दोनों आवासों को एक साथ मिला देने की भी चर्चा चल रही थी। बढ़ती सियासत के बीच एक अणे मार्ग के विस्तारीकरण का प्रस्ताव वापस ले लिया गया और अब यह हाई प्रोफाइल बंगला पूर्व सीएम नीतीश कुमार के बेटे और सूबे के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार को दे दिया गया है।
वहीं, सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव को भी सरकारी बंगला मिल गया है। उन्हें 2 देशरत्न मार्ग आवंटित किया गया है जिसे पूर्व में विधानसभा अध्यक्ष के लिए आवंटित किया गया था। सोमवार को भवन निर्माण विभाग की ओर से इन आवासों का आवंटन आदेश जारी किया गया।
बताया जाता है कि निशांत कुमार को पहले 2 देशरत्न मार्ग बंगला दिया जा रहा था। लेकिन, भवन निर्माण विभाग ने अपना फैसला बदल दिया। निशांत कुमार को पूर्व से उपमुख्यमंत्री के लिए चिह्नित 5 देशरत्न मार्ग आवास दिया गया। 2 देशरत्न मार्ग बंगला कृषि मंत्री राम कृपाल यादव के नाम कर दिया गया।
यह भी चर्चा थी कि 5 देशरत्न मार्ग सरकारी आवास डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी या बिजेंद्र यादव को दिया जाना था। लेकिन, दोनों मंत्रियों ने वहीं रहना पसंद किया जहां पहले से निवास करते हैं। ऐसे में सम्राट चौधरी के सीएम बन जाने के बाद 5 देशरत्न मार्ग खाली हो गया था। यह बंगला अब निशांत कुमार को दे दिया गया है।
बिहार में इन दिनों बंगला का विवाद जोरों पर है। विधान परिषद में नेता विरोधी काफी समय से 10 सर्कुलर रोड आवास में रहते हैं। लेकिन, राबड़ी देवी को वह बंगला खाली कर देने का नोटिस दे दिया गया है। नोटिस मिलते ही राजनीति गर्म हो गई। राजद ने इसे बदले की कार्रवाई करार दिया। विरोध में लालू यादव और राबड़ी देवी ने अपनी अपनी सुरक्षा वापस कर दी। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी सुरक्षा लौटा दी है। राजद के कार्यकर्ता इन दिनों अपने नेता के आवास के गेट पर पहरा दे रहे हैं।
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लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें