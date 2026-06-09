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12वीं पास हैं निशांत कुमार, बीच में ही छोड़ दी थी इंजीनियरिंग की पढ़ाई; एफिडेविट में खुलासा

Jayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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Nishant Kumar Education Degree Qualification: नीतीश कुमार के बेटे निशांत इंजीनियर नहीं, बल्कि 12वीं पास ही हैं। चुनावी एफिडेविट के अनुसार उन्होंने इंजीनियरिंग कोर्स में एडमिशन तो लिया था, लेकिन 5 सेमेस्टर के बाद ही पढ़ाई बीच में छोड़ दी थी। 

12वीं पास हैं निशांत कुमार, बीच में ही छोड़ दी थी इंजीनियरिंग की पढ़ाई; एफिडेविट में खुलासा

Nishant Kumar Education Degree Qualification: जनता दल यूनाइटेडट (JDU) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के बेटे एवं बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार 12वीं पास हैं। उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी। बिहार विधान परिषद चुनाव में दिए गए हलफनामे में यह खुलासा हुआ है। अब तक निशांत के अपने पिता की तरह इंजीनियर होने का दावा किया जाता रहा है। हालांकि, उनके पास इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं है और वह कॉलेज ड्रॉप आउट हैं। चुनावी एफिडेविट में उन्होंने खुद बताया कि बीआईटी मेसरा में एडमिशन लिया था, लेकिन 5 सेमेस्टर ही पढ़कर उन्होंने इंजीनियरिंग कोर्स बीच में छोड़ दिया था। अब इस पर सियासत गर्मा गई है। तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने भी सवाल उठाए हैं।

निशांत कुमार ने जेडीयू के टिकट पर सोमवार को एमएलसी चुनाव के लिए नामांकन किया। नामांकन के दौरान उन्होंने जो एफिडेविट दायर किया, उसमें अपनी पढ़ाई से लेकर संपत्ति तक सभी जानकारी दी गई है। निशांत ने इसमें बताया कि उन्होंने साल 1998 में 12वीं की परीक्षा पास की थी। पटना के साइंस कॉलेज से उन्होंने इंटर की पढ़ाई की थी।

5 सेमेस्टर पढ़े निशांत, फिर छोड़ दिया कॉलेज

इसके बाद निशांत ने रांची स्थित बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (बीआईटी मेसरा) में बेचलर ऑफ इंजीनियरिंग (कंप्यूटर साइंस) कोर्स में एडमिशन लिया था। लगभग ढाई साल उन्होंने इस कॉलेज में पढ़ाई की। मगर कोर्स पूरा नहीं किया। निशांत 8 में से 5 सेमेस्टर ही पढ़कर 2001 में वहां से निकल गए। इसके बाद उन्होंने आगे कोई पढ़ाई नहीं की।

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आरजेडी ने उठाए सवाल

बिहार के मुख्य विपक्षी दल आरजेडी ने निशांत कुमार की शैक्षणिक योग्यता पर सवाल उठाए हैं। आरजेडी के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर मंगलवार को एक पोस्ट की गई। इसमें लिखा गया- जिस नीतीश कुमार के बेटे को लोग इंजीनियर बताते नहीं थकते थे वह 12वीं निकला। चुनावी हलफनामें में स्वयं बताया कि वह ग्रेजुएट नहीं है। ताउम्र परिवारवाद के विरोध की नौटंकी करने वाले बेईमान लोगों की सारी परतें खुलेंगी। इंतजार कीजिए।

बता दें कि निशांत कुमार मार्च 2026 तक सक्रिय राजनीति से एकदम दूर थे। पिता नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले के बाद पार्टी नेताओं की मांग पर उन्होंने राजनीति में कदम रखा और जेडीयू की सदस्यता ली थी। इसके बाद सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली नई बिहार सरकार में वह स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए। जेडीयू के नेता निशांत को पार्टी अध्यक्ष नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी के रूप में प्रोजेक्ट कर रहे हैं।

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निशांत के राजनीति में आने के बाद आरजेडी के लोग इसे परिवारवाद बताकर जेडीयू पर निशाना साधते रहे हैं। अब निशांत की डिग्री और पढ़ाई को लेकर नई जानकारी सार्वजनिक होने के बाद सियासी गलियारे में क्या भूचाल आता है, यह देखने वाली बात होगी।

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बैंक अकाउंट में सिर्फ 52 हजार लेकिन 4.63 करोड़ के मालिक हैं निशांत

हलफनामे में दी गई जानकारी के अनुसार निशांत कुमार के तीन बैंक खातों में कुल मिलाकर लगभग 52 हजार रुपये का बैलेंस ही है। उनके पास नकद 17409 रुपये हैं। हालांकि, वह 4.63 करोड़ रुपये की संपत्ति के मालिक हैं। इनमें म्यूचुअल फंड में निवेश, इंश्योरेंस के अलावा पैतृक गांव में खेतीहर और गैर-कृषि जमीनें शामिल हैं। निशांत के ऊपर कोई भी आपराधिक केस नहीं हैं।

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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