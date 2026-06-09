12वीं पास हैं निशांत कुमार, बीच में ही छोड़ दी थी इंजीनियरिंग की पढ़ाई; एफिडेविट में खुलासा

Nishant Kumar Education Degree Qualification: नीतीश कुमार के बेटे निशांत इंजीनियर नहीं, बल्कि 12वीं पास ही हैं। चुनावी एफिडेविट के अनुसार उन्होंने इंजीनियरिंग कोर्स में एडमिशन तो लिया था, लेकिन 5 सेमेस्टर के बाद ही पढ़ाई बीच में छोड़ दी थी।

Nishant Kumar Education Degree Qualification: जनता दल यूनाइटेडट (JDU) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के बेटे एवं बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार 12वीं पास हैं। उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी। बिहार विधान परिषद चुनाव में दिए गए हलफनामे में यह खुलासा हुआ है। अब तक निशांत के अपने पिता की तरह इंजीनियर होने का दावा किया जाता रहा है। हालांकि, उनके पास इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं है और वह कॉलेज ड्रॉप आउट हैं। चुनावी एफिडेविट में उन्होंने खुद बताया कि बीआईटी मेसरा में एडमिशन लिया था, लेकिन 5 सेमेस्टर ही पढ़कर उन्होंने इंजीनियरिंग कोर्स बीच में छोड़ दिया था। अब इस पर सियासत गर्मा गई है। तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने भी सवाल उठाए हैं।

निशांत कुमार ने जेडीयू के टिकट पर सोमवार को एमएलसी चुनाव के लिए नामांकन किया। नामांकन के दौरान उन्होंने जो एफिडेविट दायर किया, उसमें अपनी पढ़ाई से लेकर संपत्ति तक सभी जानकारी दी गई है। निशांत ने इसमें बताया कि उन्होंने साल 1998 में 12वीं की परीक्षा पास की थी। पटना के साइंस कॉलेज से उन्होंने इंटर की पढ़ाई की थी।

5 सेमेस्टर पढ़े निशांत, फिर छोड़ दिया कॉलेज इसके बाद निशांत ने रांची स्थित बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (बीआईटी मेसरा) में बेचलर ऑफ इंजीनियरिंग (कंप्यूटर साइंस) कोर्स में एडमिशन लिया था। लगभग ढाई साल उन्होंने इस कॉलेज में पढ़ाई की। मगर कोर्स पूरा नहीं किया। निशांत 8 में से 5 सेमेस्टर ही पढ़कर 2001 में वहां से निकल गए। इसके बाद उन्होंने आगे कोई पढ़ाई नहीं की।

आरजेडी ने उठाए सवाल बिहार के मुख्य विपक्षी दल आरजेडी ने निशांत कुमार की शैक्षणिक योग्यता पर सवाल उठाए हैं। आरजेडी के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर मंगलवार को एक पोस्ट की गई। इसमें लिखा गया- जिस नीतीश कुमार के बेटे को लोग इंजीनियर बताते नहीं थकते थे वह 12वीं निकला। चुनावी हलफनामें में स्वयं बताया कि वह ग्रेजुएट नहीं है। ताउम्र परिवारवाद के विरोध की नौटंकी करने वाले बेईमान लोगों की सारी परतें खुलेंगी। इंतजार कीजिए।

बता दें कि निशांत कुमार मार्च 2026 तक सक्रिय राजनीति से एकदम दूर थे। पिता नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले के बाद पार्टी नेताओं की मांग पर उन्होंने राजनीति में कदम रखा और जेडीयू की सदस्यता ली थी। इसके बाद सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली नई बिहार सरकार में वह स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए। जेडीयू के नेता निशांत को पार्टी अध्यक्ष नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी के रूप में प्रोजेक्ट कर रहे हैं।

निशांत के राजनीति में आने के बाद आरजेडी के लोग इसे परिवारवाद बताकर जेडीयू पर निशाना साधते रहे हैं। अब निशांत की डिग्री और पढ़ाई को लेकर नई जानकारी सार्वजनिक होने के बाद सियासी गलियारे में क्या भूचाल आता है, यह देखने वाली बात होगी।