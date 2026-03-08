Nishant Joins JDU LIVE: जदयू कार्यालय में जुट रहे कार्यकर्ता, निशांत आज होंगे पार्टी में शामिल

Nishant Joins JDU: कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में जदयू के सांगठनिक मोर्चे पर निशांत की बड़ी भूमिका होगी। सरकार में वे उपमुख्यमंत्री होंगे। हालांकि, अभी इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। वर्तमान में सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा राज्य के उपमुख्यमंत्री हैं।

Nishant Joins JDU LIVE: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार आज औपचारिक रूप से जनता दल (यूनाइटेड) ज्वाइन कर लेंगे। पटना के जदयू कार्यालय में निशांत कुमार जदयू की सदस्यता ग्रहण करेंगे। निशांत कुमार के सदस्यता ग्रहण करने को लेकर भव्य तैयारियां की गई हैं। कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में जदयू के सांगठनिक मोर्चे पर निशांत की बड़ी भूमिका होगी। सरकार में वे उपमुख्यमंत्री होंगे। हालांकि, अभी इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। वर्तमान में सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा राज्य के उपमुख्यमंत्री हैं।

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से जनता दल यूनाइटेड (जदयू) में प्रवेश के लिए हरी झंडी मिलने के बाद उनके पुत्र निशांत कुमार की राजनीतिक सक्रियता बढ़ गयी है और शनिवार को वह पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा के आवास पर आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में शामिल हुए। इस निर्णय के बाद निशांत कुमार ने पार्टी की औपचारिक सदस्यता लेने से पहले ही प्रमुख नेताओं से मुलाकात के साथ राजनीतिक चर्चाओं में भाग लेना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में उन्होंने संजय झा के पटना आवास पर आयोजित जदयू के वरिष्ठ नेताओं की बैठक में भाग लिया। बैठक में पार्टी के मंत्री, सांसद और कई विधायक मौजूद थे।

Nishant Joins JDU LIVE Updates-: 10.15 AM-Nishant Joins JDU LIVE: उमेश सिंह कुशवाहा ने कहा कि तीसरी बार बिहार जदयू का अध्यक्ष चुने जाना उनके लिए बड़ी उपलब्धि है और इतने लंबे समय से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आशीर्वाद हासिल होना गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के पुत्र निशांत एक पढ़े-लिखे और सुलझे हुए व्यक्ति हैं। नीतीश कुमार ने कार्यकर्ताओं की इच्छा पूरी करते हुए पुत्र निशांत को पार्टी में आने की अनुमति देकर जदयू संगठन को बल प्रदान किया है। उन्होंने कहा कि निशांत कुमार के आने की खबर से पार्टी संगठन में एक नया जोश दिख रहा है, जो उसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मदद करेगा।

10.02 AM-Nishant Joins JDU LIVE: जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने शनिवार को कहा कि उनकी पार्टी के कार्यकर्ता लंबे समय से निशांत कुमार को राजनीति में लाने की मांग कर रहे थे, जिस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अब मुहर लगाई है। तीसरी बार निर्विरोध जदयू के प्रदेश अध्यक्ष चुने गए उमेश सिंह कुशवाहा ने 'यूनीवार्ता'से बातचीत में कहा कि निशांत कुमार का जदयू में आना कोई आकस्मिक घटना नही है। उन्होंने कहा कि करीब एक वर्ष पहले से ही कार्यकर्ताओं ने उन्हें पार्टी में शामिल करने की मांग शुरू कर दी थी। उन्होंने कहा कि पहले निशांत खुद ही इस मांग को स्वीकार नही कर रहे थे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी सहमति नही मिल पा रही थी। उमेश कुशवाहा ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने का फैसला खुद लिया है। उन्होंने कहा कि बिहार की राजनीति में फिलहाल किसी की हैसियत नही है, जो नीतीश कुमार के ऊपर दबाव बना सके।

9.50 AM-Nishant Joins JDU LIVE: जदयू में जाने से पहले पूजा-अर्चना करेंगे निशांत शुक्रवार को नीतीश कुमार की अध्यक्षता में पार्टी सांसदों, विधायकों व विधान पार्षदों की बैठक में निशांत के जदयू में शामिल होने के प्रस्ताव पर मुहर लगी। संजय झा ने बैठक में उनके जदयू में शामिल होने का प्रस्ताव रखा, जिसे सबने हाथ उठाकर समर्थन दिया। अब उन्हें रविवार को श्री झा समेत तमाम वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता दिलाई जाएगी। इसके साथ ही निशांत का सक्रिय राजनीति में प्रवेश होगा। इसके पहले वे महावीर मंदिर जाकर पूजा-अर्चना करेंगे।

9.40 AM-Nishant Joins JDU LIVE: बिहार में जनता दल (यू) के विधायक हरिनारायण सिंह ने शनिवार को दावा किया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद राज्य में बनने वाली नयी सरकार में पार्टी प्रमुख के बेटे निशांत को उपमुख्यमंत्री बनाने का ''सर्वसम्मति'' से निर्णय लिया गया है।

9.31 AM-Nishant Joins JDU LIVE: नीतीश कुमार के बेटे निशांत के नेताओं से बातचीत करने के लिएसंजय झा के आवास पर आने के कुछ घंटे बाद झा ने पत्रकारों से कहा, ''निशांत कल जद(यू) में शामिल होंगे, हालांकि मुझे लगता है कि 'शामिल होना' सही शब्द नहीं है, क्योंकि वह हमेशा से पार्टी में रहे हैं। बेहतर होगा कि यह कहा जाए कि वह कल से पार्टी में सक्रिय रूप से काम करना शुरू करेंगे।''